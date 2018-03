Deweloperzy budują i remontują drogi

Wola z roku na rok podpisuje coraz więcej umów na budowę i remonty dróg publicznych, które realizowane są z prywatnych pieniędzy.

- W obecnej kadencji zostało zrealizowanych dziesięć tego typu projektów. Prywatne firmy na dzielnicowe drogi publiczne przeznaczyły ponad 3,6 mln zł. Nowy wygląd zyskały fragmenty ul. Sowińskiego, Warneńczyka, Kolskiej, Łuckiej czy Kłopot. Wybudowane zostały ul. Karlińskiego i Hubalczyków. Na te inwestycje nie wydaliśmy ani złotówki z pieniędzy podatników – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Dzielnica podpisała już 15 kolejnych umów opiewających na kwotę blisko 8 mln złotych. Prywatni inwestorzy będą remontować m.in. fragmenty ul. Pańskiej, Siennej, Chmielnej, Wolskiej, Dzielnej czy Miedzianej. Powstaną również zupełnie nowe fragmenty ul. Piaskowej i Krochmalnej. – W najbliższym czasie chcemy podpisać jeszcze co najmniej 11 umów. Negocjacje jeszcze trwają, ale rozmowy zbliżają się ku końcowi. Te projekty opiewają na kwotę ok. 2,5 mln zł. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w tej kadencji zrealizujemy i zakontraktujemy 36 projektów drogowych na kwotę 14 mln zł – mówi Adam Hać, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

W ostatnim czasie zrealizowane zostało również przedłużenie ul. Hubalczyków, która została połączona z ul. Jana Kazimierza. Powstała tam nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie oraz blisko 30 miejsc postojowych. Inwestor w porozumieniu z ZDM przebudował również skrzyżowanie Hubalczyków z Jana Kazimierza. - Tylko te dwie inwestycje kosztowały 600 tys. zł. Te koszty ponieśli prywatni inwestorzy – podkreśla Ewa Statkiewicz (PO), przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola.

Największe projekty, które będą realizowane w najbliższym czasie to przebudowa ul. Chmielnej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Żelaznej. Powstanie nowa, poszerzona jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe. Będzie również więcej zieleni. Podpisana przez Dzielnicę umowa opiewa na blisko 2,5 mln zł. Z kolei 2,1 mln zł wyda prywatny inwestor na budowę zupełnie nowego odcinka ul. Krochmalnej.

