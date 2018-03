Jakie remonty na Ursynowie

Władze dzielnicy Ursynów przeznaczą 5,5 mln zł na remonty drogowe.

Plan tegorocznych remontów na Ursynowie obejmuje realizację prac z podziałem na Zielony Ursynów, Wysoki Ursynów oraz inwestycje, które przyczyniają się do likwidacji barier architektonicznych. Łączna kwota przeznaczona w tym roku na prace remontowe na Ursynowie to prawie 5,5 mln zł.

- Inwestujemy w bezpieczeństwo i rozwój komunikacji rowerowej. Cieszę się z remontu ul. Belgradzkiej na odcinku Rosoła – Nowoursynowska, który to remont obejmie nawierzchnię jezdni, miejsca parkingowe oraz chodnik. Realizowane w tym roku w ramach planu remontów inwestycje przyczynią się także do likwidacji licznych barier architektonicznych. W szczególności będą to prace modernizacyjne przejść dla pieszych, m.in. przy ul. Kiedacza, ul. Pala Telekiego, ul. Ciszewskiego oraz ul. Plakatowej. Zyska także Zielony Ursynów, który w tej kadencji przechodzi boom inwestycyjny. W planie remontów przewidziano m.in. wykonanie nowych chodników w ul.Bażanciej i ul. Ludwinowskiej - informuje burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

