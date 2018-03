Trakt tylko dla pieszych

Ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście zamieniają się w weekendowy deptak. Do połowy października wyłączany będzie ruch od ronda de Gaulle’a do Senatorskiej.

autor: Marta Bogacz źródło: Rzeczpospolita Krakowskie Przedmieście to jedno z bardziej reprezentacyjnych miejsc w stolicy. +zobacz więcej

W sobotę od 31 marca od godz. 0.00, powróci weekendowa organizacja ruchu na Trakcie Królewskim. Począwszy od tego weekendu, do połowy października, w każdą sobotę, niedzielę i święta oraz 2 i 4 maja, 1 czerwca, 16 i 17 sierpnia z ruchu kołowego wyłączane będą ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście.

Ostatnim takim weekendem będzie 13-14 października. Na odcinku od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do ul. Miodowej powstanie deptak.

Zamknięty odcinek ulic oznakowany zostanie jako strefa zamieszkania i dopuszczony na nim będzie wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia do Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ul. Koziej oraz ruch nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania a także rowerów.

Wjazd uprawnionych pojazdów na zamknięte ulice możliwy będzie wyłącznie z ul. Świętokrzyskiej w Nowy Świat w kierunku ronda gen. Ch. de Gaulle'a oraz z ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na pozostały odcinek Nowego Światu i Krakowskie Przedmieście.

Na ul. Bednarskiej wprowadzany będzie ruch dwukierunkowy tak aby mieszkańcy mogli z niej wyjechać z pominięciem Krakowskiego Przedmieścia. Pozostanie utrzymany przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem. Na ulicy Wierzbowej (zatoka postojowa) i Moliera (rejon pl. Teatralnego) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24).

W tym czasie autobusy linii dziennych będą kierowane na trasy objazdowe od soboty od początku kursowania do niedzieli do końca kursowania; nocne pojadą objazdami od piątku od początku kursowania do poniedziałku do końca kursowania. Zmiany obejmą linie 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44.

Zbliżające się Święta Wielkanocne to również procesje Drogi Krzyżowej.

W piątek, 30 marca w godz. 20.00 – 22.00 odbędzie się Centralna Droga Krzyżowa. Procesja przejdzie spod kościoła akademickiego św. Anny na Krakowskim Przedmieściu ulicami: Miodowa – Senatorska – pl. Teatralny – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście. Przez cały dzień na ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24). Na trasy zmienione zostaną skierowane autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518.

W godz. 19.30 – 21.00 przejdzie procesja spod kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Piastowskiej ulicami: Regulska – Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego – Kompanii AK „Kordian". W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Regulską (na odcinku od ul. Piastowskiej do II Armii Wojska Polskiego) i ul. Kompanii AK „Kordian" (na odcinku od ul. M. Spisaka do Regulskiej) linie autobusowe 178, 191 i 207 pojadą zmienionymi trasami.

W niedzielę, 1 kwietnia w godz. 6.00 – 6.30 w parafii NMP Matki Kościoła przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Domaniewskiej. Procesja przejdzie ulicami: Domaniewska – E. Abramowskiego – al. Niepodległości. W przypadku długotrwałego zablokowania przejazdu ulicami autobusy linii 174 zostaną skierowane na trasę objazdową. W godz. 6.00 – 7.00 w parafii Najświętszego Zbawiciela na pl. Zbawiciela. Trasa procesji prowadzić będzie wokół pl. Zbawiciela. Mogą nastąpić krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego i tramwajowego linii: 4, 10, 15 i 35. W godz. 6.00 – 7.00 w parafii Matki Bożej z Lourdes przy skrzyżowaniu ulic Stalowej i Równej. Procesja przejdzie ulicami: Równa –Szwedzka – Wileńska – Czynszowa –Stalowa – Szwedzka. Mogą nastąpić krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego i tramwajowego linii: 23 i 135. W godz. 6.00 – 6.30 w parafii MB Różańcowej przy skrzyżowaniu ulic Bartniczej i P. Wysockiego. Trasa procesji prowadzić będzie ulicami: P. Wysockiego – Poborzańska – M.K. Ogińskiego – Bartnicza – Wysockiego. Mogą nastąpić krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego linii: 114, 176 i 204. W godz. 6.00 – 7.00 w parafii św. Józefa przy skrzyżowaniu ulic Cierlickiej i Rynkowej. Trasa procesji prowadzić będzie ulicami: Cierlicka – Plutonu AK „Torpeda" – gen. K. Sosnkowskiego – T. Kościuszki. Mogą nastąpić krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego linii: 129, 177, 187, 517 i ZW. W godz. 7.10 – 7.40 w parafii NMP Królowej Wyznawców przy skrzyżowaniu ulic Gościniec i Gwintowej. Trasa procesji prowadzić będzie ulicami: Gwintowa – Gościniec – Gwintowa. Mogą nastąpić wstrzymania ruchu linii 167. W przypadku długotrwałego zablokowania przejazdu autobusy mogą zostać skierowane na trasę objazdową.

zw.com.pl