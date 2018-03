Dłuższa ekspresówka

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa Prace przy Nowolazurowej +zobacz więcej

Budowa drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do początku obwodnicy Garwolina podzielona jest na trzy odcinki. Wydane przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy drugiej części odcinka biegnącego od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli (dokładnie od 5,65 km do 19,2 km).

Realizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie gmin: Wiązowna, Otwock i Celestynów.

Projekt budowlany obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Wiązowna, Otwock i Ostrów.

Wcześniej wojewoda wydał decyzję ZRID, dotyczącą pierwszej części odcinka drogi ekspresowej S17, węzeł Lubelska (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy), liczącego ok. 1,5 kilometra. Z kolei 3 sierpnia 2017 r. wydał decyzję ZRID, dotyczącą odcinka drogi ekspresowej S17, od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina, liczącego ok. 13 kilometrów. W połowie marca wydał też decyzję dla 2,5 kilometrowego odcinka S17 od węzła Zakręt do węzła Lubelska (bez węzła).

