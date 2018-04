Gdzie będą korki

To będzie bardzo pracowity długi weekend dla warszawskich drogowców.

Zaplanowali m.in. wymianę nawierzchni na rondzie R. Dmowskiego, pl. Grunwaldzkim i Wale Miedzeszyńskim. Oto spis planowanych prac.

Od piątku, 27 kwietnia od godz. 23.00 do poniedziałku, 7 maja do godz. 6.00 zamknięty dla ruchu będzie przejazd przez tory kolejowe na ul. Karczunkowskiej. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Puławska – Baletowa (możliwy będzie skręt z ul. Puławskiej w Baletową) – S. Starzyńskiego (Dawidy Bankowe). Utrudnienia związane są z przebudową kanalizacji w ramach budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi. Wykonawca PKP PLK musi na czas tych robót zamknąć także tymczasową jezdnię, którą na co dzień kierowcy omijają plac budowy.

Od piątku, 27 kwietnia od godz. 23.00 do poniedziałku, 30 kwietnia do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Lazurowej na odcinku od Górczewskiej do Sterniczej. Zamknięty będzie także wlot ul. Człuchowskiej. Utrzymany będzie ruch na wschodniej jezdni (w kierunku ul. Górczewskiej). Wyłączona z ruchu będzie nowo wybudowana jezdnia prowadząca w kierunku ul. Połczyńskiej. Wykonawca przebudowy ul. Lazurowej ułoży ostatnią warstwę nawierzchni. Zamknięty będzie także wlot ul. Batalionów Chłopskich oraz obydwie jezdnie ul. Człuchowskiej pomiędzy Lazurową a ulicami Rozłogi i Karabeli. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Górczewską – Powstańców Śląskich – Połczyńska. Jadący od ul. Batalionów Chłopskich powinni kierować się do ul. Szeligowskiej.

Autobusy linii 105 (w kierunku Browarna), 112 (w kierunku krańca CH Marki ) i 189 (w obydwu kierunkach) pojadą objazdem ulicami Górczewską i Powstańców Śląskich. Linia autobusowa 112 w kierunku krańca KAROLIN od skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Człuchowskiej pojedzie ulicami Powstańców Śląskich i Połczyńską, a dalej swoją trasą podstawową. Autobusy linii 190 z pętli OS. GÓRCZEWSKA będą kursowały ul. Górczewską. Linie nocne N42 (w kierunku krańca DW. CENTRALNY) i N 45 (w kierunku krańca KAROLIN ) będą jeździły ulicami Powstańców Śląskich i Połczyńską (linia N42 w przeciwnym kierunku pojedzie ul. Górczewską). W dniach 28-29 kwietnia zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-5 na trasie: CM. WOLSKI – Fort Wola – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Człuchowska – zawrotka na skrzyżowaniu ulic Człuchowska/Rozłogi/ Karabeli – ROZŁOGI 01 – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Fort Wola – CM. WOLSKI.

Od piątku, 27 kwietnia od ok. godz. 23.30 do niedzieli, 6 maja do ok. godz. 23.30 zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie pl. Krasińskich z ulicami Świętojerską i Bonifraterską. Skrzyżowanie będzie całkowicie wyłączone z ruchu. Na ulicach Bonifraterskiej i Świętojerskiej (od strony ul. gen. W. Andersa) przed skrzyżowaniem wytyczone zostaną zawrotki. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Muranowska (i dalej ul. Stawki do zawrotki na wysokości ul. J. Lewartowskiego – gen. W. Andersa – Marszałkowska – Senatorska. Uwaga, zamknięte są też pl. Krasińskich i ul. Miodowa od Długiej do Senatorskiej.

Drogowcy chcą zakończyć prace na pl. Krasińskich do końca maja, a na ul. Miodowej do końca czerwca. Zależy to jednak od czasu trwania wykopalisk archeologicznych. Remonty dwóch pozostałych skrzyżowań (Miodowa/Długa, Miodowa/Senatorska) planowane są na lipiec. Autobusy linii 116 i 222 skręcą z Al. Jerozolimskich w ul. Kruczą i dalej pojadą przez pl. Powstańców Warszawy i ulicami: Mazowiecka (powrót ulicami Kredytową, Jasną i Zgoda) – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego – marsz. F. Focha – Moliera – Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa. Podobną trasą (z tym, że z ul. Świętokrzyskiej) pojadą autobusy linii 178. Natomiast autobusy linii 227 z pl. Bankowego pojadą ulicami gen. W. Andersa i Muranowską. Autobusy linii nocnej N44 będą kursowały ulicami: Marszałkowską – Królewską i dalej przez pl. marsz. Piłsudskiego i pl. Teatralny do ul. Senatorskiej i gen. W. Andersa.

Od piątku, 27 kwietnia od godz. 23.00 do poniedziałku, 7 maja do godz. 6.00 zamknięty będzie przejazd przez tory tramwajowe na ul. Zatylnej przy Jagiellońskiej. Zamknięta dla ruchu zostanie ul. Zatylna, która łączy ul. Wybrzeże Helskie z Jagiellońską. W tym czasie tramwajarze wymienią tory na przejeździe. Jadący ul. Jagiellońską od strony Trasy Toruńskiej nie będą mogli skręcić w ul. Zatylną.

Objazd zostanie poprowadzony przez rondo S. Starzyńskiego i dalej ulicami Jagiellońską i Ratuszową. Natomiast jadący ul. Wybrzeże Helskie będą musieli skręcić w prawo na łącznicę i dojechać nią do ronda S. Starzyńskiego. W lewo przy ZOO w ul. Zatylną będą mogli skręcić tylko dojeżdżający do ul. Wybrzeże Puckie i do posesji. W długi weekend tramwajarze będą kontynuowali remont torów na ul. Jagiellońskiej. Od 28 kwietnia do 6 maja tramwaje zmienią trasy. Tramwaje linii 18 z Mostu Gdańskiego skręcą w prawo w ul. Jagiellońską i dojadą do pętli RATUSZOWA-ZOO. Na tej samej pętli trasę zakończy linia 20.

Od soboty, 28 kwietnia od godz. 22.00 do środy, 2 maja do godz. 4.00 zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie al. Jana Pawła II na wysokości pl. Grunwaldzkiego. Zamknięte będą obydwie jezdnie al. Jana Pawła i ul. ks. J. Popiełuszki od zjazdu na ul. Kłopot (i do Centrum Handlowego) do Z. Krasińskiego oraz obydwie jezdnie ul. W. Broniewskiego od K. Matysiakówny. Jadący ul. ks. J. Popiełuszki od J. Słowackiego będą musieli rozjechać się w prawo lub w lewo w ul. Z. Krasińskiego. Nie będzie można skręcić z ul. Z. Krasińskiego w ks. J. Popiełuszki w kierunku centrum. Natomiast z ronda Zgrupowania AK „Radosław" będzie można dojechać tylko do zjazdu na ul. Kłopot (utrzymany będzie także wyjazd z Kłopot). Połączenie z ul. W. Broniewskiego straci K. Matysiakówny (zamknięte będzie skrzyżowanie z tą ulicą), a z al. Jana Pawła II - al. Wojska Polskiego (trzeba będzie skręcić w ul. S. Wyspiańskiego). Na ul. ks. J. Popiełuszki (od ul. Z. Krasińskiego do pl. Grunwaldzkiego) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24). Nie będzie również możliwości dojazdu do parkingów zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych.

Objazdy zamkniętych jezdni na pl. Grunwaldzkim będą poprowadzone ulicami: Z. Krasińskiego – Powązkowska; Z. Krasińskiego – pl. T.W. Wilsona – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Stawki; T. Boguckiego – L. Rydygiera. Zalecany będzie dalszy objazd: Z. Słomińskiego – Szymanowska – Zakroczymska – Wenedów – Wisłostrada – Z. Krasińskiego. Autobusy linii 205 będą kursowały ul. Z. Krasińskiego. Linie nocne N13 i N63 pojadą objazdem ulicami: gen. W. Andersa, A. Mickiewicza i J. Słowackiego a linii N46 w kierunku Metro Młociny ulicami: Stawki – Okopowa – Powązkowska – Z. Krasińskiego. W przeciwnym kierunku pojedzie ulicami Z. Krasińskiego i Powązkowską, a dalej ul. Dziką.

Od niedzieli, 29 kwietnia od godz. 7.00 do piątku, 3 maja do godz. 22.00 zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila" do ul. Afrykańskiej. Wyłączone z ruchu będą jezdnie ul. Wał Miedzeszyński w obydwu kierunkach. Zamknięte będzie także skrzyżowanie z ul. Afrykańską. Przed skrzyżowaniem w pasie dzielącym jezdnie ul. Wał Miedzeszyński zostanie wytyczona zawrotka. Z ul. Wersalskiej będzie można wyjechać tylko w prawo w kierunku mostu Łazienkowskiego. Zamknięte będą także zjazdy z mostu na ul. Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: A.E. Fieldorfa „Nila" – Ostrobramska – al. Stanów Zjednoczonych. Linia autobusowa 146 pojedzie objazdem ulicami: gen. A.E. Fieldorfa „Nila" – J. Meissnera – gen. T. Bora-Komorowskiego – Egipska – Ateńska – Brukselska – Paryska i dalej swoją trasą podstawową.

Od północy ze środy 2 maja na czwartek 3 maja do poniedziałku, 7 maja do godz. 4.00 zamknięte dla ruchu będzie rondo R. Dmowskiego. Zamknięte będą Al. Jerozolimskie od ul. Poznańskiej do Kruczej i ul. Marszałkowska od Żurawiej do Widok. Dla dojeżdżających Al. Jerozolimskimi do skrzyżowania z ul. Emilii Plater od strony Ochoty będą dwa pasy do skrętu w lewo na objazd. Dalej będzie można pojechać tylko z jednego pasa (utrzymany będzie także wyjazd z ul. J. Pankiewicza), ale trzeba będzie skręcić w ul. Poznańską. Z kolei jadący Al. Jerozolimskimi od strony mostu Józefa Poniatowskiego będą musieli rozjechać się w prawo lub w lewo w ul. Kruczą. Na ul. Widok zostanie odwrócony kierunek ruchu i będzie można nią pojechać z ul. Kruczej do Marszałkowskiej. Połączenie z ul. Marszałkowską straci Nowogrodzka. Jadący z pl. Konstytucji będą mogli skręcić w prawo w ul. Piękną lub w lewo w Koszykową. Dalej na ul. Marszałkowskiej będzie tylko jeden pas ruchu, którym można będzie dojechać tylko do ul. Wspólnej.

Objazdy zamkniętego skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Marszałkowską zostaną poprowadzone ulicami: Piękna – Krucza – Bracka – Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Świętokrzyska (w przeciwnym kierunku ulicami Jasna – Zgoda); Emilii Plater – Świętokrzyska; Świętokrzyska – Rondo ONZ – al. Jana Pawła II; Koszykowa – T. Chałubińskiego. Zalecane będą dalsze objazdy: Wisłostrada – Trasa Łazienkowska – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – al. „Solidarności" lub Towarowa – Rondo I. Daszyńskiego – Prosta. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525, N22, N24, N25, N31, N32, N33, N35, N37, N38, N42, N72, N81, N83, N85 i N88.

