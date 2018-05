Dłuższa ekspresówka

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję zezwalającą na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S17 - obwodnicy Kołbieli.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa drogi ekspresowej S17 od węzła „Lubelska" do początku obwodnicy Garwolina podzielona jest na trzy części. Wydane przez wojewodę mazowieckiego 8 maja 2018 r. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy drugiej części (od ok. 19 km do ok. 28 km) na trasie odcinka stanowiącego obwodnicę Kołbieli.

Droga S17 poprawi połączenie pomiędzy Warszawą i Lublinem oraz innymi ośrodkami woj. lubelskiego. Skorzystają również kierowcy jadący do Rzeszowa i na Ukrainę.

Przypomnijmy. 29 marca 2018 r. wojewoda wydał decyzję na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) Część II, o długości ok. 13,5 km. Z kolei 13 lutego 2018 r. wojewoda zezwolił na realizację inwestycji drogowej dotyczącą pierwszej części (od ok. 4 km do ok. 5,5 km) na trasie odcinka biegnącego od węzła „Lubelska" (bez węzła) do początku obwodnicy Kołbieli.

zw.com.pl