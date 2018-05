Poważne zmiany komunikacyjne

Wymiana nawierzchni na Międzyborskiej, prace na budowach ulic na Ursynowie, Mokotowie, Rembertowie spowodują zmiany w komunikacji miejskiej.

Zarząd Dróg Miejskich planuje wymianę nawierzchni na ul. Międzyborskiej. Od piątku, 18 maja od godz. 22.00 do poniedziałku, 21 maja do godz. 4.00 ulica będzie zamknięta dla ruchu od ul. Stanisława Augusta do al. J. Waszyngtona i od al. J. Waszyngtona do ul. Turbinowej.

Połączenie z ul. Międzyborską stracą ulice: Zbaraska, Suchodolska, Walewska, Cyraneczki, Wąwolnicka i T. Sygietyńskiego. Normalnie przejezdne będą ulice Stanisława Augusta i Turbinowa oraz al. J. Waszyngtona.

Objazdy zamkniętych odcinków ul. Międzyborskiej zostaną poprowadzone ulicami: Kinowa – Rozłucka – Turbinowa; al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna – al. Stanów Zjednoczonych – Grenadierów – Spalinowa; Stanisława Augusta – Kinowa; Grochowska – rondo Wiatraczna – al. J. Waszyngtona.

Od piątku, 18 maja od godz. 22.00 do poniedziałku, 21 maja do godz. 4.00 zamknięte dla ruchu będzie skrzyżowanie ulic Stryjeńskich i Belgradzkiej. Utrudnienia związane są z ułożeniem ostatniej warstwy nawierzchni na skrzyżowaniu, do którego dobudowany został nowy wlot.

Objazdy zamkniętego skrzyżowania zostaną poprowadzone ulicami: Stryjeńskich – Braci Wagów; al. Komisji Edukacji Narodowej – Przy Bażantarni lub F. Płaskowickiej – al. Komisji Edukacji Narodowej.

Autobusy linii 179 i 504 pojadą objazdem ul. Przy Bażantarni i al. Komisji Edukacji Narodowej. Natomiast trasa linii nocnej N34 w kierunku Os. Kabaty będzie prowadziła ulicami: F. Płaskowickiej – al. Komisji Edukacji Narodowej – Przy Bażantarni. W kierunku DW. Centralny pojedzie ul. Przy Bażantarni do al. Komisji Edukacji Narodowej i dalej ulicami Belgradzką, F.M. Lanciego i F. Płaskowickiej.

W piątek, 18 maja ok. godz. 22.00 drogowcy przełożą ruch na ul. J. Nehru na wybudowaną południową jezdnię. Będzie na niej po jednym pasie w każdą stronę. Ta zmiana wynika z kolejnego etapu budowy dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. J. Nehru z Wolicką. Nowa ulica ma prawie 2 km długości a budowa zakończy się w październiku tego roku.

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej Naddnieprzańskiej do granicy Warszawy i wybudowanego przez samorząd województwa mazowieckiego dwujezdniowego odcinka drogi nr 631. Zakres prac jest duży (niemal 5 km długości), to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych. Cała inwestycja zakończy się jesienią 2018 r.

Na trzy kolejne noce: 21/22, 22/23 i 23/24 maja w godz. 22.00 – 6.00 zamknięta dla ruchu będzie północna jezdnia ul. Marsa pomiędzy ul. Żołnierską Chełmżyńską. W godzinach nocnych demontowane będą szalunki i wykonywany beton estakady w ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej. Ze względów bezpieczeństwa prowadzenia prac jezdnia ul. Marsa w kierunku Trasy Siekierkowskiej zostanie zamknięta dla ruchu.

Objazd będzie prowadzony ulicami: Rekrucka – Korkową – Stepowa – Okularowa.

W poniedziałek, 21 maja ok. godz. 3.00 zamknięty dla samochodów zostanie zjazd z estakady Trasy Siekierkowskiej na ul. Marsa na wysokości ul. Naddnieprzańskiej. Rozpoczynają się prace związane z wykonaniem najazdu na budowaną estakadę ulic Marsa i Żołnierskiej. Ze względów bezpieczeństwa prowadzenia prac zostanie zamknięty zjazd z Trasy Siekierkowskiej w kierunku Rembertowa (na wysokości skrzyżowania z ul. Naddnieprzańską). Kierowcy będą musieli korzystać z wcześniejszego zjazdu. Tak będzie do będzie końca września.

W kolejne noce: 21/22, 22/23, 23/24 i 24/25 maja w godzinach 22.00 – 4.00 zwężone o jeden pas będą obydwie jezdnie ul. M. Kasprzaka w rejonie budowanego wiaduktu kolejowego. Utrudnienia związane są z pracami wykończeniowymi. Prace zostały podzielone na kilka etapów. W godzinach nocnych wyłączane z ruchu będą pojedyncze pasy obydwu jezdni ul. M. Kasprzaka pomiędzy ul. J. Bema a al. Prymasa Tysiąclecia.

Od wtorku, 22 maja zwężona będzie jezdnia ul. Izbickiej w rejonie skrzyżowań z ul. Kwitnącej Akacji i Przełęczy. W tym rejonie trwa budowa Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2).

