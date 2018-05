Zmiany drogowe

Drogowcy zaplanowali wymianę nawierzchni na Człuchowskiej oraz kolejne etapy robót przy Żołnierskiej. Ale nie tylko w tych miejscach będą zmiany na drogach.

źródło: materiały prasowe Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze +zobacz więcej

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej Naddnieprzańskiej do granicy Warszawy i wybudowanego przez samorząd województwa mazowieckiego dwujezdniowego odcinka drogi nr 631. Cała inwestycja zakończy się jesienią 2018 r.

W piątek, 25 maja ok. godziny 22 zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową węzła ul. Strażackiej z Żołnierską.

Na ul. Strażackiej pod wiaduktami będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu. Ruch pojazdów na ul. Strażackiej od Stężyckiej do Zesłańców Polskich stanie się jednokierunkowy – w stronę Starego Rembertowa. Jadący od strony ul. Chełmżyńskiej będą mogli pojechać łącznicą i skręcić w lewo w ul. Żołnierską w kierunku Zielonki lub w prawo w stronę Starego Rembertowa. Nie będzie można natomiast pojechać ul. Strażacką (jadąc od strony Starego Rembertowa) do Żołnierskiej.

Objazdy dla tej relacji zostaną poprowadzone al. gen. A. Chruściela „Montera" i ul. Marsa do Żołnierskiej lub przez Czwartaków. Dla jadących od strony Zielonki będzie utrzymywany zjazd w kierunku Starego Rembertowa (przez łącznicę), ale nie będzie można pojechać do ul. Chełmżyńskiej.

Objazd będzie prowadzony ulicami: Żołnierska – Marsa – Chełmżyńska. Zamknięty będzie również skręt z ul. Żołnierskiej (od strony ul. Marsa) w prawo w Strażacką. Objazdy zostaną poprowadzone ul. Marsa lub Czwartaków.

Zmiany związane są z przebudową łącznicy pod wiaduktami. Pierwszy etap robót będzie obowiązywał do połowy czerwca.

W poniedziałek, 28 maja ok. godz. 3.00 zamknięty dla samochodów zostanie zjazd z estakady Trasy Siekierkowskiej na ul. Marsa na wysokości ul. Naddnieprzańskiej. Rozpoczynają się prace związane z wykonaniem najazdu na budowaną estakadę ulic Marsa i Żołnierskiej. Ze względów bezpieczeństwa prowadzenia prac zostanie zamknięty zjazd z Trasy Siekierkowskiej w kierunku Rembertowa (na wysokości skrzyżowania z ul. Naddnieprzańską).

Kierowcy będą musieli korzystać ze wcześniejszego zjazdu. Tak będzie do końca września.

Od piątku, 25 maja od godz. 22.00 do poniedziałku, 28 maja do godz. 4.00 zamknięta będzie ul. Człuchowska pomiędzy Lazurową a Karabeli. Wyłączone z ruchu będą obydwie jezdnie ul. Człuchowskiej od Lazurowej do skrzyżowania z ulicami Karabeli i Rozłogi. Zamknięte będzie także to skrzyżowanie.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Lazurowa – Górczewska – Powstańców Śląskich lub Powstańców Śląskich – Połczyńska. Wyjazd z ul. Karabeli będzie możliwy ul. K. Wyki, a z Rozłogi do Siemiatyckiej.

Autobusy linii 112 pojadą objazdem ulicami Górczewską i Lazurową, a linii 189 ulicami Górczewską i Powstańców Śląskich. Autobusowy 190 z pętli OS. GÓRCZEWSKA będą kursowały ul. Górczewską. Natomiast autobusy nocne N42 będą jeździła ulicami Powstańców Śląskich i Połczyńską.

W dniach 26-27 maja zostaje uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-5: CM. WOLSKI – Fort Wola – Połczyńska – Powstańców Śląskich – Człuchowska – zawrotka na skrzyżowaniu ulic Człuchowska/Raginisa/Drzeworytników – RAGINISA 01 – Człuchowska – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Fort Wola – CM. WOLSKI.

Tramwajarze zaplanowali roboty torowe na pętli Gocławek, dlatego od 25 maja (sobota) od godz. 4.00 do 28 maja (poniedziałek) do godz. 4.00. tramwaje nie będą jeździły od ronda Wiatraczna do pętli Gocławek. Trasy linii 3, 6, 9 i 24 zostaną skrócone do ronda Wiatraczna.

zw.com.pl