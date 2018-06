Paraliż centrum Warszawy

W weekend mieszkańców Saskiej Kępy i Powiśla czekają poważne zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu komunikacji miejskiej. Kręcą film na moście.

W sobotę o godz. 19 na PGE Narodowym rozpocznie się koncert Beyonce i Jay-Z. W godz. 16.00-19.00 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński.

Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy duża grupa widzów będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle'a a rondem J. Waszyngtona.

Przed i po koncercie pociągi II linii metra będą kursowały z częstotliwością co 3 min. Pojawią się także dodatkowe tramwaje linii 9. W przypadku zamknięcia mostu Józefa Poniatowskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. W tym czasie uruchomiona zostanie linia zastępcza Z kursująca na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna. Po koncercie uruchomione zostaną także dodatkowe kursy autobusów linii 509 (rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Nowodwory i rondo J. Waszyngtona – al. J. Waszyngtona – Gocław oraz tramwajów linii 3 (al. Zieleniecka – Gocławek i al. Zieleniecka – Annopol) oraz 26 (al. Zieleniecka – Os. Górczewska).

W niedzielę na moście Józefa Poniatowskiego będą pracowali filmowcy. Od północy do 18.00 przeprawa będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zamknięte dla ruchu będą obydwie jezdnie Al. Jerozolimskich od ronda gen. Ch. de Gaulle'a. Oznacza to, że nie będzie można pojechać do Wisłostrady ani wjechać z Wisłostrady na most lub w kierunku centrum.

Utrzymana będzie natomiast możliwość wjechania z ul. Wał Miedzeszyński na al. J. Poniatowskiego w kierunku ronda J. Waszyngtona lub zjechania z al. J. Poniatowskiego na ulice Wał Miedzeszyński lub Wybrzeże Szczecińskie. Kierowcy powinni korzystać z mostów Łazienkowskiego lub Świętokrzyskiego.

Pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną skierowane na trasy objazdowe. Tramwaje linii 7 i 25 skręcą na rondzie z al. Zielenieckiej w al. J. Waszyngtona i dalej pojadą ul. Grochowską do pętli Gocławek. Linie 9 i 22 będą kończyły kursowanie na pl. S. Starynkiewicza. Tramwaje linii 24 z ul. Towarowej pojadą w ul. Grójecką i dalej do pętli Banacha. Linia turystyczna T będzie kursowała na zmienionej trasie ulicami: Towarowa – Okopowa – Z. Słomińskiego – most Gdański – S. Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Czynszowa.

Autobusy linii 111 i 166 pojadą objazdem przez most Świętokrzyski. Linie: 158, 507, 517 i nocne N22, N72 i N24 będą kursowały mostem i Trasą Łazienkowską. Autobusy linii 117 pojadą do przystanku Metro Stadion Narodowy, a 521 zakończą kursowanie na rondzie Wiatraczna.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia Z-9 kursująca na trasie: pl. G. Narutowicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – pl. Na Rozdrożu – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – al. J. Poniatowskiego – al. J. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – rondo Wiatraczna.

We wtorek wieczorem odbędzie się bieg B2Run. Start zmagań będzie zlokalizowany przy Kanale Piaseczyńskim na terenie pomiędzy ul. Czerniakowską a stadionem miejskim im. marszałka J. Piłsudskiego. W godz. 19.00- 20.30 zamknięte dla samochodów będą ulice na trasie biegu: Myśliwiecka od wysokości Polskiego Radia do ul. Szwoleżerów, Szwoleżerów od ul. Kawalerii do ul. Myśliwieckiej, Agrykola i al. T. Hopfera. W tym czasie autobusy linii 108 i 162 pojadą objazdem ulicami Czerniakowską i Łazienkowską.

