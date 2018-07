Coraz więcej buspasów

W stolicy jest już ponad 65 km wydzielonych pasów ruchu dla komunikacji miejskiej.

Kolejny buspas został uruchomiony na Pradze-Północ, na ulicy Kijowskiej. - Już teraz mogę zapowiedzieć, że buspas na pewno pojawi się na ul. Raszyńskiej. Wytyczenie kolejnych poprzedzą szczegółowe analizy, które pomogą nam podjąć ostateczne decyzje – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Na ul. Raszyńskiej buspas powstanie pomiędzy ul. Filtrową a Koszykową, czyli w kierunku pl. A. Zawiszy. Według przeprowadzonej analizy będzie działać w godzinach szczytu komunikacyjnego, czyli w godz. 7.00-10.00 i 14.00-19.00. Autobusy poruszać się będą wydzielonym pasem niemal do samego skrzyżowania z ul. Koszykową. Dzięki temu kierowcy pojazdów indywidualnych będą mieli możliwość skrętu w prawo w ul. Koszykową (nakaz skrętu w prawo). Prosto, do pl. A. Zawiszy mogłyby jechać tylko autobusy (ale już nie po wydzielonym pasie ruchu). Przeprogramowana zostanie również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Filtrową. Według analiz funkcjonowanie buspasa skróci czas jazdy autobusów o ok. 100 sekund, czyli o ok. 40 proc. Wdrożenie zmian planowane jest jeszcze w wakacje.

W następnych latach analizowana będzie również możliwość wprowadzenia nowych pasów autobusowych: w 2019 r. – na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., odcinek ul. Grójecka – rondo Zesłańców Syberyjskich, a w 2020 r. – w al. Prymasa Tysiąclecia, odcinek ul. Wolska – rondo Zesłańców Syberyjskich, ponadto po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy – na ul. Puławskiej, odcinek POW – al. Wilanowska, Dolina Służewiecka, odcinek al. J. Rodowicza „Anody" – al. Wilanowska.

65,975 km – mają teraz wydzielone pasy dla warszawskiej komunikacji publicznej. Najdłuższa taka trasa jest na ulicy Radzymińskiej, al. „Solidarności" od ul. Krynoliny do gen. W. Andersa (klasyczny buspas do ul. Targowej, dalej torowisko tramwajowo-autobusowe). Ma on w sumie 7775 m.

Najkrótszy ma z kolei zaledwie 95 m. Został wytyczony na ul. Targowej, na odcinku od ul. Zamoyskiego do Mackiewicza. Ponad połowa buspasów obowiązuje całodobowo przez cały tydzień. Pozostałe funkcjonują zazwyczaj w godzinach szczytu komunikacyjnego w dni robocze. W tej chwili w stolicy funkcjonują 33 pasy dla komunikacji miejskiej.

zw.com.pl