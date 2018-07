Parlamentarzyści sparaliżują stolicę

12 lipca odbędzie się Szczyt Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej, obradować będzie Zgromadzenie Narodowe. Wprowadzone zostaną zmiany w parkowaniu przy placach Zamkowym oraz Politechniki oraz na Belwederskiej.

Zmiany w parkowaniu zostaną wdrożone w czwartek, 12 lipca. Będą one polegały na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na kilkunastu ulicach.

Od godz. 0.01 do piątku do godz. 20.00 nie będzie można parkować na ulicach Belwederskiej (po obydwu stronach ulicy) i Spacerowej (po stronie hotelu) od ich skrzyżowania do drogi wewnętrznej przy budynkiem hotelu. Ponadto, od czwartku, 12 lipca od godz. 8.00 do piątku, 13 lipca do godz. 20.00 wyłączony z ruchu będzie prawy skrajny pas (wzdłuż hotelu) ul. Belwederskiej.

Od godz. 6.00 do 18.00 nie będzie można parkować na ul. P. Maszyńskiego pomiędzy ul. Górnośląską a wjazdem do Senatu RP.

Od godz. 10.00 do 24.00 nie będzie można zaparkować, w rejonie pl. Politechniki, na ulicach T. Noakowskiego (po obydwu stronach ulicy) i Nowowiejskiej (po stronie budynku Politechniki Warszawskiej do posesji nr 27).

Od godz. 22.00 do piątku do godz. 16.00 wyłączone z parkowania będą ulice w rejonie pl. Zamkowego: Świętojańska, Piwna, Dziekania, Kanonia, Jezuicka, Celna, Brzozowa, Mostowa, Boleść, Bugaj, Podwale, J. Kilińskiego, Senatorska na odcinku od ul. Miodowej do ul. Podwale, Nowy Zjazd, Grodzka, parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (pomiędzy ulicami Nowy Zjazd i Grodzką).

W piątek od godz. 6.00 do 16.00 całkowicie zamknięty dla samochodów będzie pl. Zamkowy. W tym samym czasie plac będzie wygrodzony i zamknięty dla pieszych.

zw.com.pl