Setki przejść do doświetlenia

Ratusz planuje doświetlić kolejnych 207 przejść dla pieszych.

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich do końca roku chcą doświetlić kilkaset „zebr". Aby roboty szły płynnie także w przyszłym roku, już teraz planowane są kolejne prace. Właśnie ogłoszony został przetarg, który obejmuje 207 lokalizacji przejść niemal we wszystkich dzielnicach. Przejścia zostaną doświetlone na Bemowie (7 lokalizacji), Białołęce (17 lokalizacji), Mokotowie (46 lokalizacji), Ochocie (6 lokalizacji), Pradze-Południe (12 lokalizacji), Targówku (3 lokalizacje), Ursynowie (10 lokalizacji), Woli (15 lokalizacji), Żoliborzu (4 lokalizacje) oraz w Rembertowie (18 lokalizacji), Śródmieściu (11 lokalizacji), Ursusie (10 lokalizacji), Wawrze (25 lokalizacji), Wesołej (4 lokalizacji), Wilanowie (10 lokalizacji), a także we Włochach (9 lokalizacji).

Dzięki rozstrzygnięciu przetargu teraz możliwe będzie rozpoczęcie opracowywania niezbędnej dokumentacji projektowej. To z kolei pozwoli rozpocząć roboty w terenie na początku przyszłego sezonu. Projektant wybrany w przetargu będzie miał czas na realizację zadania do 20 grudnia. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji ogłoszony zostanie przetarg na prace w terenie.

Właściwe oświetlenie przejść dla pieszych ma duży wpływ na bezpieczeństwo. Przy „zebrach" drogowcy ustawiają nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami, a tam gdzie w pobliżu przejścia istniały już latarnie, doświetlenie jest możliwe poprzez montaż nowego źródła światła na podwójnym wysięgniku. W obu przypadkach nad przejściem pojawiają się oprawy LED o jasnym, kontrastowym świetle, poprawiające widzialność pieszego nie tylko na „zebrze", ale również w strefie dojścia do niej.

Tylko w ubiegłym roku w Warszawie w ten sposób doświetlonych zostało 337 przejść dla pieszych.

zw.com.pl