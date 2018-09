Zmiany na stołecznych drogach

Objazdy spowodowane różnymi imprezami, remonty. Na wielu stołecznych ulicach zostaną wprowadzone zmiany ruchu pojazdów.

Kolejarze odtworzą nawierzchnię jezdni ulicy Cierlickiej po pracach związanych z przebudową stacji PKP Ursus. Od piątku, 28 września, od godz. 23.45 do poniedziałku, 1 października, do godz. 4.00 droga ta będzie zamknięta dla ruchu , od ul. Wiosny Ludów do Traktorzystów. Od strony ulic Lalki i T. Kościuszki możliwy będzie wyłącznie dojazd do posesji.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami T. Kościuszki lub M. Spisaka – K. Pużaka – W. Sławka do Dzieci Warszawy i dalej ulicami: Ryżowa – al. 4 czerwca 1989 r. do Traktorzystów lub dalej ulicami: Szamoty – Posag 7 Panien – K. Gierdziejewskiego.

Autobusy linii 177 podają objazdem ulicami: T. Kościuszki – Dzieci Warszawy – Poczty Gdańskiej – al. 4 Czerwca 1989 r. i dalej ulicami Warszawską, M. Keniga i Orląt Lwowskich do krańca Ursus-Niedźwiadek. Autobusy linii 187 i 517 będą kursowały al. 4 Czerwca 1989 r i Traktorzystów. Trasa linii nocnej N35 zostanie skrócona do pętli PKP Ursus, a autobusy N85 pojadą zmienioną trasą przez ul. Traktorzystów.

Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z-7, na trasie: Ursus-Niedźwiadek – Orląt Lwowskich – M. Keniga – Warszawska – Władysława Jagiełły – Traktorzystów – al. 4 Czerwca 1989 r. – Poczty Gdańskiej – Dzieci Warszawy – Skoroszewska – zawrotka na rondzie przy skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej, Starodęby i gen. F. Sławoja-Składkowskiego – Skoroszewska – Skorosze.

Na ulicy Granicznej w pobliżu skrzyżowania z Borkowską trwa budowa pętli autobusowej. Od piątku, 28 września, od godz. 22.00 ruch w obydwu kierunkach prowadzony będzie wahadłowo jezdnią w kierunku Wawra. Zamknięty zostanie również chodnik po południowej stronie ulicy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca października.

W Warszawie odbywa się Konferencja Komitetu Wojskowego NATO, a to spowoduje zmiany na drogach. Do poniedziałku, 1 października do godz. 12.00 zamknięta dla ruchu (w tym ruchu pieszego) będzie ul. Skalnicowa, na odcinku od ul. Kuligowskiej do Traktu Lubelskiego.

W piątek, 28 września, na ulicach: Podwale, J. Kilińskiego oraz Kanonia obowiązywał będzie zakaz parkowania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

W sobotę, 29 września, od godz. 15.00 do końca dnia zamknięta dla ruchu będzie ul. Agrykola. W niedzielę, 30 września, zamknięta dla ruchu będzie ul. Przyokopowa na wysokości Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponadto tego dnia na całej długości ul. Przyokopowej będzie obowiązywał zakaz parkowania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Warszawski Korowód Poloneza to wydarzenie, które uświetni stołeczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W sobotnie popołudnie, 29 września, na pl. Teatralnym odbędą się warsztaty taneczne dla warszawiaków, a także taneczny przemarsz ulicami miasta. Warszawiacy chcący wziąć udział w wydarzeniu mogą wziąć udział w próbach, które rozpoczną się około godz. 13.30. Następnie ok. godz. 14.20 taneczny korowód wyruszy z pl. Teatralnego i przejdzie ulicami: Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, pl. marsz. J. Piłsudskiego, F. Focha, Moliera, pl. Teatralny.

Podczas przemarszu mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222 503, 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Autobusy 128 i 175 pojadą objazdem poprowadzonym ulicami Kredytowa, Jasna i Świętokrzyska, a pozostałe linie Królewską i Marszałkowską.

W sobotę, 29 września, o godz. 18.30 odbędzie się koncert inauguracyjny 60-edycji Jazz Jamboree 2018. Organizacja tego wydarzenia wymaga ograniczenia dla ruchu pojazdów pl. Trzech Krzyży – zarówno w czasie koncertu, jak i przygotowań. Od piątku, 28 września, od godz. 6.00 do niedzieli, 30 września, do końca dnia wyłączony będzie fragment jezdni pl. Trzech Krzyży w okolicy skrzyżowania ul. B. Prusa i Wiejskiej.

Od soboty, 29 września, – przez całą dobę wyłączony będzie jeden pas ruchu pl. Trzech Krzyży w kierunku ronda Ch. de Gaulle'a na odc. od. ul. Książęcej w kierunku B. Prusa. W sobotę od godz. 18.00 do 22.00 wyłączona będzie cała jezdnia pl. Trzech Krzyży w kierunku ronda Ch. de Gaulle'a. W dniach 28 i 29 września autobusy linii: 108, 116, 118, 127, 166, 171, 180, 195, 222, 503, 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W sobotę, 29 września, w godz. 14.30-16.30 odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego uczestnicy zbiorą się przy ul. Myśliwieckiej 6. Następnie przemaszerują ulicami: Myśliwiecką, Górnośląską, Wiejską, J. Matejki przed pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W związku ze zgromadzeniem mogą wystąpić utrudnienia w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 107 i 159 mogą zostać skierowane na trasę objazdową prowadzącą przez Al. Ujazdowskie i Trasę Łazienkowską.

Na niedzielę, 30 września, również zaplanowane jest zgromadzenie publiczne. Jego uczestnicy zbiorą się na rondzie R. Dmowskiego, a następnie przejdą trasą: Al. Jerozolimskie, most Księcia J. Poniatowskiego do ronda J. Waszyngtona. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Zmianie ulegnie również funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35 oraz autobusy linii: 102, 107, 111, 116, 117,123, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 158, 166, 171, 175, 180, 222, 501, 503, 509, 517 519, 520, 521, 522 i 525.

