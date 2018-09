Zobacz jak budują metro

Budowniczowie podziemnej kolejki zapraszają w niedzielę na stację budowaną pod ul. Górczewską, pomiędzy wiaduktem kolejowym a ul. Syreny.

Będzie można ją odwiedzić w godz. 11 - 15.

Zwiedzający zejdą – zbudowanym w stanie surowym wejściem – na poziom -1, czyli na antresolę, a potem na poziom -2, czyli poziom techniczny. Będzie można zobaczyć, jak montowane są instalacje techniczne podziemnej kolei.

Warunkiem udziału w zwiedzaniu jest przyniesienie wydrukowanego i podpisanego regulaminu wydarzenia, który można znaleźć na poniższej stronie :

http://www.metro.waw.pl/pliki/aktualnosci/2018/Regulamin_C07_2018.pdf

Wejście na teren stacji będzie od strony ul. Syreny. Zwiedzający będą się poruszać w zorganizowanych grupach. Ze względu na etap budowy, nie było możliwe przygotowanie trasy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach oraz dzieci wymagających przewożenia w wózkach.

Zwiedzający nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wymagany jest odpowiedni strój: kryte obuwie na twardej podeszwie; długie spodnie; kask ochronny oraz kamizelka odblaskowa (uczestnicy otrzymają na placu budowy).

Wykonawca ma prawo odmówić wstępu na budowę osobom, których zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a strój nie jest zgodny z wymaganiami. Może też odmówić zwiedzającemu dalszej wycieczki po placu budowy, jeżeli kierowane przez niego prośby zostaną przez zwiedzającego zignorowane. Wszystkie ograniczenia są tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa zwiedzających.

Przypomnijmy, że 28 września, podpisano umowę na budowę ostatniego odcinka drugiej linii podziemnej kolei w prawobrzeżnej Warszawie. W ramach inwestycji powstaną m.in. blisko cztery kilometry tuneli łączących trzy kolejne stacje linii metra M2.

Autorem projektów dla budowanego metra na Bródnie jest pracownia ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., która wygrała konkurs na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej. Twórcy zaprojektowali m.in. rastrowe ściany zatorowe i wykonane z betonu, częściowo przeszklone wejścia na stacje. W trakcie przygotowywania dokumentacji Metro Warszawskie wprowadziło zmiany w stosunku do pierwotnych założeń. Za ich sprawą stację przy ul. Rembielińskiej przesunięto ok. 30 m na zachód, a wyjścia z niej poprowadzone zostały na przystanki tramwajowe. Stację przy ul. św. Wincentego przesunięto natomiast na wschód o ok. 60 m, dzięki czemu jedno z wyjść powstanie przy skrzyżowaniu ulic L. Kondratowicza i św. Wincentego. Dodatkowo Tramwaje Warszawskie przedłużą tunel wyjściowy tak, aby można było z niego wyjść bezpośrednio na przystanki tramwajowe, planowanej linii na „zieloną Białołękę", przy św. Wincentego.

