Na cmentarze tylko komunikacją miejską

Przed Wszystkimi Świętymi na ulice wyjedzie 1500 autobusów i 300 tramwajów, a 200 pracowników będzie czuwało, by pasażerowie sprawnie dotarli na cmentarze.

Specjalna linia C40 z Młocin do bramy zachodniej Cmentarza Północnego zaczęła kursować już w weekend. Od 20 października na trasy wyjechało jeszcze więcej pojazdów. Autobusy linii C40 jeżdżą codziennie, podobnie jak linia weekendowa 409, która łączy cmentarze Bródnowski i Północny. Dodatkowo komunikację w rejonie Cmentarza Bródnowskiego wzmocniła linia 256 (podjazd pod bramę od strony ul. Chodeckiej).

Od weekendu poprzedzającego Wszystkich Świętych komunikacja specjalna została jeszcze bardziej wzmocniona. Ruszyły dwie linie tramwajowe C1 i C6, łączące rejon Cmentarza Bródnowskiego i Cmentarza Wolskiego. Na trasę wyjechały także linie autobusowe: C09, C11 i C27 (w dalszym ciągu kursować będzie linia C40).

- To jedynie wstęp, bo najcięższa praca jest do wykonania 1 i 2 listopada, kiedy tradycyjnie na groby ruszają setki tysięcy warszawiaków, a przyjeżdżają też goście spoza stolicy. Według ostrożnych szacunków na sam Cmentarz Północny tego dnia przybywa około 200 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich korzysta z Warszawskiego Transportu Publicznego. Nie można także zapomnieć, że wiele osób w te dni idzie do pracy – ich również trzeba dowieźć do celu - opisuje Tomasz Kunert, z ZTM.

Dlatego w czasie świąt na ulice wyjedzie około 1500 autobusów i 300 tramwajów. Na samych liniach cmentarnych, których w czasie Wszystkich Świętych oraz Zaduszek ZTM uruchomi 29 (z czego dwie tramwajowe), będzie kursowało 566 i 400 autobusów (odpowiednio 1 i 2 listopada) oraz 76 i 61 składów tramwajowych. Autobusy podstawią się na przystanki nawet co 45 sekund – z taką częstotliwością będzie odjeżdżała linia C09, łącząca Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego.

Znaczną część ruchu bierze też na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na linii M1.

Linie cmentarne pojawią się na ulicach w dniu 1 listopada między 7 rano a 19 wieczorem, a 2 listopada między 9 a 17. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Te autobusy będą jeździły dwie godziny dłużej. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy.

W czwartek i piątek, 1 i 2 listopada, w rejonach warszawskich cmentarzy zostaną wprowadzone znaczne zmiany w organizacji ruchu. Między innymi niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodów indywidualnych, a poruszać się nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, TAXI oraz posiadaczy identyfikatorów „H" (dla prowadzących działalność handlową), „T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i „M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wzdłuż ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu – wyznaczone będą specjalne parkingi. Ruchem będzie kierowała policja.

We Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, 1 i 2 listopada, jezdnia ul. Królewskiej – na odcinku od ul. Mazowieckiej do Marszałkowskiej – będzie zamknięta dla samochodów indywidualnych i wyłączona z parkowania. Wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania się na ul. Marszałkowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Królewską. Stąd będą wyruszały na swoje trasy specjalne linie autobusowe „C".

Od 31 października do 4 listopada na terenie Warszawy prowadzone będą akcje „Znicz" i „Hiena". Wszystko po to, aby usprawnić organizację ruchu i parkowania w okolicach stołecznych nekropoli oraz zapobiec kradzieży zniczy, wartościowych wieńców, wiązanek i kwiatów. Służby będące w strukturze Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Warszawy również będą zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzających groby. W tym celu podwyższona będzie gotowość w Centrach Oglądowych Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu, Wydziale Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz w Wydziale Operatorów Numerów Alarmowych tel. 112.

