Zmiany na drogach

Wykonawca przebudowy Żołnierskiej wprowadzi zmiany ruchu na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków. Zaś na ul. J. Rosoła będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu.

Wykonawca przebudowy ul. Żołnierskiej planuje rozpocząć prace przy docelowym układzie drogowym, po wschodniej stronie węzła Czwartaków. Konieczne będą zmiany w ruchu, które wykonawca robót chce wprowadzić w niedzielę, 4 listopada, ok. godz. 22.00.

Kierowcy jadący w kierunku Zielonki już na węźle z ul. Strażacką zostaną skierowani na zachodnią jezdnię Żołnierskiej, a na skrzyżowaniu z Czwartaków pojadą nowo wybudowanym wiaduktem. Nie będzie można skręcić z ul. Żołnierskiej (jadąc od strony ul. Strażackiej) w prawo w Czwartaków, a z ul. Czwartaków będzie wyjazd tylko w lewo (w stronę ul. Strażackiej).

Objazdy zostaną poprowadzone przez Strażacką. Autobusy linii 199 (tylko w kierunku Targówka) pojadą objazdem ulicami: al. gen. A. Chruściela „Montera" – Strażacka – Żołnierska. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 25 listopada.

W poniedziałek, 5 listopada, ok. godz. 22.00 zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia jezdnia ul. J. Rosoła pomiędzy ulicami K. Jeżewskiego a Wąwozową. Równocześnie zwężona do jednego pasa ruchu zostanie zachodnia jezdnia. Utrzymany będzie na niej jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Wąwozowej.

Objazd w przeciwną stronę zostanie poprowadzony ulicami Wąwozowa – al. Komisji Edukacji Narodowej – Przy Bażantarni. Autobusy linii 166 (tylko w kierunku pl. gen. J. Hallera) pojadą al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Belgradzką. Trasa autobusów linii 192 zostanie skrócona do przystanku Kiepury. Linia nocna N37 (tylko w kierunku Dw. Centralny) będzie kursowała objazdem al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Przy Bażantarni.

Dzielnica Ursynów buduje drugą jezdnię ul. Relaksowej na odcinku od ul. M. Rosnowskiego do ul. Wąwozowej. Zamknięcie jezdni ul. J. Rosoła w kierunku północnym wynika z konieczności podłączenia nowej jezdni do sieci kanalizacji deszczowej w celu jej odwodnienia. Prace w tym miejscu mają potrwać do połowy grudnia. Po zakończeniu prac, przez okres zimowy, ruch w kierunku centrum będzie odbywał się po nowo wybudowanej jezdni. Wraz z przywróceniem ruchu w obu kierunkach zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Wąwozowej, Relaksowej i J. Rosoła. Dalsze prace modernizacyjne zostaną podjęte na wiosnę.

zw.com.pl