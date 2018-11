Poważne zmiany komunikacyjne

Na ulicach odbędzie się szereg wydarzeń upamiętniających wydarzenie odzyskania niepodległości. Dlatego zostaną wprowadzone zmiany w ruchu.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się w sobotę, 10 listopada. Tego dnia na pl. marsz. J. Piłsudskiego odbędzie się uroczysty Capstrzyk Niepodległości. Od piątku, 9 listopada, w tym rejonie będą występować utrudnienia w ruchu oraz parkowaniu pojazdów. W związku z przygotowaniami, w piątek wyłączona z parkowania będzie ul. Królewska od pl. marsz. J. Piłsudskiego do ul. Marszałkowskiej (od strony Ogrodu Saskiego).

W sobotę, 10 listopada, w godz. 8.00-22.00, całkowicie wyłączone z ruchu będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, pl. marsz. J. Piłsudskiego oraz ul. Królewska, a w godz. 18.30-22.00 także ulice Wierzbowa oraz A. Fredry.

W sobotę – przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska, pl. Teatralny, Canaletta, A. Fredry, Wierzbowa oraz pl. marsz. J. Piłsudskiego.

Podczas przemarszu mogą wystąpić również chwilowe utrudnienia na ul. Świętojańskiej, pl. Zamkowym oraz Krakowskim Przedmieściu. Ta ostatnia będzie zamknięta dla ruchu przez cały weekend.

Również w sobotę, 10 listopada, w godz. 12.00-18.00 na pl. Zamkowym odbędzie się „Piknik historyczny" organizowany przez m.st. Warszawę z okazji 100. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości.

W Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, odbędą się uroczystości państwowe na pl. Marsz. J. Piłsudskiego, który w godz. 8.00-16.00 będzie zamknięty dla ruchu na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Ossolińskich. Przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego), parking przed galerią Zachęta, parking przed hotelem Europejskim od strony pl. Piłsudskiego, ul. Canaletta, pl. Teatralny (parking przed Teatrem Wielkim w godz. 16.00-20.00), Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, a także al. 3 Maja od ul. L. Kruczkowskiego do Muzeum Wojska Polskiego. W godz. 11.00-14.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, Królewska, gen. M. Tokarzewskiego -Karaszewicza. Także w niedzielę, 11 listopada, w godz. 7.00-22.00 nastąpi zmiana organizacji ruchu w al. Rzeczypospolitej w związku z organizacją „Święta Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej". Al. Rzeczypospolitej zostanie zawężona o jeden pas po obu stronach.

W niedzielę, 11 listopada, odbędzie się jubileuszowy 30. Bieg Niepodległości. Z ruchu będą wyłączone ulice w ścisłym centrum stolicy: al. Jana Pawła II, ul. T. Chałubińskiego i al. Niepodległości. Bieg Niepodległości wystartuje o godz. 11.11 ze skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Stawki.

Uczestnicy biegu najpierw pobiegną wschodnimi jezdniami (prowadzącymi w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław") ciągu ulic: al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości. Zawrócą na skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką i wrócą zachodnimi jezdniami (w kierunku Mokotowa) tych dróg. Na skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi zawodnicy będą biegli wiaduktami w ciągu al. Jana Pawła II. Zakończenie biegu planowane jest ok. godz. 16.00. Od godz. 5.00 do 15.00 z ruchu zostanie wyłączona al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław" do ul. M. Anielewicza oraz ul. Stawki od ul. Smoczej do Dzikiej oraz południowa jezdnia ul. Z. Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK „Radosław" do wysokości ul. Pamiętajcie o Ogrodach. O godz. 10.00 zamknięte zostaną obydwie jezdnie al. Jana Pawła II na odcinku od ul. M. Anielewicza do al. „Solidarności". Pozostała część trasy będzie zamknięta w godz. 10.30-15.00. Ruch ulicami poprzecznymi: al. „Solidarności", Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Al. Jerozolimskimi, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. W rejonie mety po dekoracjach i demontażu barierek.

W niedzielę, od godz. 6.00 na czas organizacji biegu wyłączony będzie ruch tramwajowy na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław" do al. „Solidarności". Tramwaje zostaną skierowane na objazdy.

W sobotę i niedzielę, 10 i 11 listopada, będą się odbywały zgromadzenia publiczne i przemarsze, związane z obchodami Święta Niepodległości. Tramwaje i autobusy pojadą objazdami. Ratusz zachęca pasażerów, aby w tych dniach podróżowali metrem.

Podczas weekendu, w sobotę 10 i niedzielę 11 listopada oraz w poniedziałek, 12 listopada, ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do ulicy Miodowej zmienią się w deptak. Pierwszych zmian w ruchu można się podziewać 10 listopada od godziny 8.00. Zostaną wtedy zamknięte ulice: Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do pl. S. Małachowskiego i plac marsz. J. Piłsudskiego.

Objazdami (do ok. godziny 22.00) będą jeździły autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518. Kolejnych zmian można spodziewać się w godz. 12.00 – 12.45. Na trasie: Dworzec Gdański – gen. W. Andersa – Świętojerska – pl. Krasińskich – Miodowa – pl. Zamkowy będzie inscenizacja przejazdu marszałka J. Piłsudskiego. Z kolei w godzinach 12.45 – 13.15 i 14.00 – 14.30 ulicami S. B. Lindego i Dewajtis przejdą uczestnicy marszu „W drodze do Wolności".

Na ulicy Marymonckiej można spodziewać krótkiego zamknięcia przejazdu dla autobusów i tramwajów. W godzinach 16.30 – 17.15 zaplanowany jest przemarsz na trasie: Muzeum Wojska Polskiego – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego. W tym czasie może być chwilowo wstrzymywany przejazd w Al. Jerozolimskich i na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Świętokrzyska. Ponadto od ok. godz. 18.30 (do ok. godz. 22:00) zamknięta zostanie dla ruchu ul. Wierzbowa.

Zmienią się trasy objazdowe autobusów linii 128 i 175.

Na stadionie PGE Narodowy, o godzinie 19.30, odbędzie się koncert. Uczestnicy będą mogli skorzystać z dodatkowych autobusów i tramwajów, które dowiozą na stadion i zapewnią wygodny powrót. Od ok. godziny 17.00 do końca powrotów z większą częstotliwością będą kursowały pociągi metra linii M2 – co 5 minut. Po zakończeniu koncertu, w przypadku gdy duża grupa widzów będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich, pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle'a a rondem J. Waszyngtona.

11 listopada w święto Niepodległości pasażerów komunikacji miejskiej czeka wiele zmian tras autobusów i tramwajów. Tego dnia pociągi metra na linii M1 będą kursowały wg sobotniego rozkładu jazdy, wraz z kursami nocnymi. Na linii M2, w godzinach 11.00-21.00 podziemna kolej będzie jeździła z częstotliwością 5-6 minut. Poza tymi godzinami będzie obowiązywał rozkład sobotni z kursami nocnymi.

Tego dnia wprowadzone będzie honorowanie biletów Warszawskiego Transportu Publicznego u przewoźników kolejowych. Wszystkie rodzaje biletów WTP będą ważne w 1. i 2. strefie biletowej w pociągach Kolei Mazowieckich oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W pociągach Intercity bilety WTP będą honorowane na trasie pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia a Warszawa Wschodnia.

Od godziny 7.00 do 20.00, w związku z uroczystościami w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, autobusy linii 217 i 522 będą jeździły ze zwiększoną częstotliwością. W godz. 11.00-14.00 na trasie: al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości (do ulicy Rakowieckiej) przebiegną uczestnicy Biegu Niepodległości. W tym czasie autobusy i tramwaje będą jeździły objazdami. Fragment trasy, w okolicy startu przy skrzyżowaniu z ulicą Stawki, oraz ulica Z. Słomińskiego od Pamiętajcie o Ogrodach do ronda Zgrupowania AK „Radosław", zostaną zamknięte o godzinie 5.00, a cała trasa o 10.30. Ulice będą stopniowo otwierane od ok. godz. 14.30, a okolice startu – o 16.00. Uwaga, na ul. Z. Słomińskiego tramwaje będą jeździły. Uczestnicy Biegu Niepodległości na podstawie numeru startowego mogą tego dnia nieodpłatnie jeździć autobusami miejskimi, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM, KM i WKD w granicach 1 strefie biletowej.

W godz. 12.00-13.00 odbędą się uroczystości państwowe przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. marsz. J. Piłsudskiego. Autobusy nie będą mogły tu przejechać w godzinach 8.00-16.00. Ponadto od godz. 11.00 do ok. godz. 14.30 zamknięta zostanie ulica Królewska (od ul. Marszałkowskiej do pl. marsz. J. Piłsudskiego), Wierzbowa, marsz. F.Focha i Moliera. Ok. godz. 13.00 planowany jest przemarsz pododdziałów i grup rekonstrukcyjnych z pl. marsz. J. Piłsudskiego ulicami: Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie do Muzeum Wojska Polskiego.

11 listopada w Warszawie odbędzie się kilka zgromadzeń publicznych i marszów. Tramwaje i autobusy komunikacji miejskiej nie będą jeździły nie tylko na trasach przemarszów, ale i na ulicach poprzecznych. O sytuacji komunikacyjnej w centrum miasta będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.

O godz. 13.00 planowane jest rozpoczęcie uroczystości państwowych na rondzie R. Dmowskiego, skąd ruszy przemarsz na trasie: Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – R. Siwca na błonia Stadionu Narodowego.

Na ok. godz. 12.00 zaplanowane zostało zgromadzenie publiczne w rejonie Sejmu RP, skąd uczestnicy przejdą trasą: J. Matejki – Al. Ujazdowskie – Wilcza – Marszałkowska – rondo R. Dmowskiego, gdzie marsz zakończy się ok. godz. 14.00.

Kolejne zgromadzenie rozpocznie się o godz. 13.00 na pl. Unii Lubelskiej, skąd uczestnicy przejdą: pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży. Zgromadzenie potrwa do godz. 17.00.

W piątek, 9 listopada, ok. godz. 22.00 wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ul. F. Płaskowickiej. Zamknięty zostanie wlot ul. F. M. Lanciego. Z tej ulicy będzie można wyjechać tylko jadąc w stronę Belgradzkiej. Objazd zostanie poprowadzony do ul. J. Rosoła lub al. Komisji Edukacji Narodowej. Utrzymany będzie połączenie ul. Cynamonowej z F. Płaskowickiej. Zwężony zostanie natomiast wlot tej ostatniej na skrzyżowanie z ul. J. Rosoła. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się północną jezdnią. Kierowcy dojeżdżający do skrzyżowania będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu, z których będą musieli skręcić w prawo lub w lewo. Dodatkowo, ze względu na prace związane z przebudową instalacji ciepłowniczej wyłączony z ruchu zostanie fragment ul. F. Płaskowickiej pomiędzy ulicami J. Rosoła i Nowoursynowską. Od piątkowego wieczoru swoje trasy zmienią autobusy linii 136, 192, 195, 503, 504 i N37.

zw.com.pl