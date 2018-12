Poważne zmiany komunikacyjne

Trakt Królewski zamknięty, do tego remonty jezdni. Wiemy, gdzie będą korki.

W sobotę, 8 grudnia, ulice Warszawy rozbłysną świąteczną iluminacją. Na spacerowiczów przemierzających Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto i Podzamcze czekają liczne atrakcje.

W związku z sobotnią inauguracją iluminacji od północy z piątku, 7 grudnia, na sobotę, 8 grudnia, zamknięte dla samochodów będą ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do ul. Miodowej (dopuszczony będzie ruch rowerów). Ruch wróci w nocy z niedzieli na poniedziałek (9/10 grudnia). Przejezdna będzie ul. Świętokrzyska przez skrzyżowanie z ul. Nowy Świat. Ulice poprzeczne: Ossolińskich, Karowa i Królewska będą zakończone ślepo. Z kolei na ul. Bednarskiej dopuszczony będzie wyłącznie dojazd do posesji (nie będzie można również zaparkować na tej ulicy).

Ponadto, wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, na ul. Moliera (na wysokości pl. Teatralnego) i w zatoce w ul. Wierzbowej przed pl. marsz. J. Piłsudskiego. Taka sama organizacja ruchu zostanie wprowadzona również w dniach 22 grudnia – 1 stycznia i 5 - 6 stycznia.

Od 7 grudnia 2018 r. do 7 stycznia 2019 r. niedostępne będą miejsca postojowe na pl. Bankowym. Dodatkowo, wyłączony z ruchu będzie fragment jezdni po zachodniej stronie placu umożliwiającej wyjazd w ul. Elektoralną. Zmiany związane są z rozpoczęciem przygotowań do imprezy sylwestrowej 2018/2019.

W sobotę i niedzielę, 8-9 grudnia, autobusy nie będą jeździły ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, od ronda gen. Ch. de Gaulle'a do ul. Senatorskiej. Zmiany zaczną obowiązywać od nocy z piątku na sobotę 7/8 grudnia. Objazdami będą jeździć autobusy kilku linii, kursujących przez Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat: 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178 180, 222 503, 518 i N44.

Na inaugurację iluminacji pasażerów dowiezie specjalna linia tramwajowa 71. Składy będą jeździły w sobotę, 8 grudnia, w godzinach 14.00 – 20.00 trasą W-Z z Annopola na Cm. Wolski. Pociągi drugiej linii metra będą podjeżdżały na stacje co ok. 5 minut.

Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich pracują na skrzyżowaniu ulic J. Kasprowicza, Przy Agorze i Sokratesa. Dotychczas wykonana została m.in. korekta krawężników, teraz przyszedł czas na wymianę nawierzchni jezdni. Dzięki przeprowadzonym pracom droga zostanie lepiej wyprofilowana i tym samym będzie bezpieczniej.

Początek robót nastąpi w piątek, 7 grudnia, o godz. 22.00, a koniec w poniedziałkowy poranek, ok. godz. 4.00. W tym czasie jadący ul. J. Kasprowicza od strony centrum będą mogli tylko skręcić w ul. Przytyk lub zawrócić przed skrzyżowaniem z ul. Przy Agorze. Zamknięty będzie wyjazd z ul. Przy Agorze na J. Kasprowicza. Nie będzie można również skręcić w lewo z ul. J. Kasprowicza (jadąc od strony mostu M. Skłodowskiej-Curie), a z ul. Sokratesa będzie można skręcić tylko w prawo na ul. J. Kasprowicza. Objazdy zostaną poprowadzone do ul. S.B. Lindego i Marymonckiej lub al. W. Reymonta i ulicami Wólczyńską i T. Nocznickiego.

Autobusy linii 103 i nocnej N46 pojadą ul. Marymoncką i skręcą w al. gen. M. Wittek. Linie dzienne 114, 203 oraz nocne N01, N02 i N44 (tylko w kierunku krańców Młociny-UKSW, Metro Młociny, Nowodwory, Zajezdnia Żoliborz) będą kursowały objazdem ulicami Wólczyńską i T. Nocznickiego. Linia 121 pojedzie ul. J. Kasprowicza i al. Zjednoczenia, a wróci ulicami Marymoncką, al. gen. M. Wittek i J. Kasprowicza. Autobusy linii 156 i 184, dojadą jedynie przystanku Metro Wawrzyszew i tam zawrócą przy ul. Przytyk. Linie 210, 250, 712 i N58 (tylko w kierunku Metra Młociny) pojadą ul. T. Nocznickiego. Linia nocna N41 będzie kursowała al. gen. M. Wittek.

W związku z pracami od piątku, 7 grudnia, od godziny 22, do poniedziałku, 10 grudnia, do godziny 4.30 parking P+R Metro Młociny III będzie nieczynny. Zachęcamy do korzystania z sąsiednich parkingów Parkuj i Jedź.

zw.com.pl