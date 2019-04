Rowerzyści i biegacze zablokują ruch

Od 26 do 28 kwietnia w Warszawie odbędzie się szereg wydarzeń sportowych. Część z nich spowoduje zmiany w ruchu oraz kursowaniu komunikacji miejskiej.

26 kwietnia w godz. 19.00-21.00 ulicami Śródmieścia i Mokotowa przejadą rowerzyści z Warszawskiej Masy Krytycznej. Cykliści wyruszą z pl. Zamkowego, a następnie przejadą ulicami: Miodowa, Senatorska, pl. Bankowy, al. „Solidarności", al. Jana Pawła II, Grzybowska, Królewska, Marszałkowska, pl. Konstytucji, Waryńskiego, Puławska, Domaniewska, Wołoska, św. A. Boboli, Stefana Batorego, al. Niepodległości, T. Chałubińskiego, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowy. Na trasie przejazdu mogą występować czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

W sobotę odbędzie się „Bieg Dookoła ZOO". Start zlokalizowany będzie na ul. Wybrzeże Helskie w okolicy ul. Ratuszowej. Stamtąd o godz. 9.00 na trasę wyruszą zawodnicy mierzący się z dystansem pięciu kilometrów, a o godz. 10.00 z dziesięciokilometrową trasą (2 okrążenia). W obydwu przypadkach uczestnicy będą poruszać się ul. Wybrzeże Helskie (obydwie jezdnie będą zamknięte na odcinku od mostu Gdańskiego od ul. S. Okrzei w godz. 7.00-12.00) wzdłuż Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, a następnie wbiegną na jego teren i tam będą kontynuowali bieg w kierunku ul. Ratuszowej (ulica będzie zamknięta od ul. Jagiellońskiej w godz. 7.00-12.00). Stamtąd będą kierować się aleją mjr. W. Łukasińskiego na terenie parku Praskiego, do mety w pobliżu rzeźby żyrafy w sercu parku.

W niedzielę odbędzie się „Bieg SGH". Podczas sportowej imprezy biegacze będą się mierzyć z trzema dystansami. Ich wspólny start został usytuowana na ul. Stefana Batorego na wysokości Klubu Stodoła. W związku z tym ulica ta, na odcinku od al. Niepodległości do ul. L. Waryńskiego, będzie zamknięta dla ruchu od godz. 3.00 do 15.00. O godz. 10.00 wystartują uczestnicy biegu na 5 km. Pobiegną ulicami: Stefana Batorego – L. Waryńskiego (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) – Puławska (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa; uwaga utrudniony będzie wyjazd z niektórych ulic poprzecznych) – A.E. Odyńca (zamknięta w godz. 10.00-14.00) – al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum) do mety w Ogrodach Rektorskich SGH.

O godz. 11.15 wystartuje bieg dla dzieci. Jego trasa będzie prowadziła ulicami: Stefana Batorego – Wiśniowa (zamknięta w godz. 10.00-14.00) – Rakowiecka (prawy skrajny pas w kierunku al. Niepodległości) – al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum).

Natomiast o godz. 12.00 rozpocznie się bieg na 10 km. Jego uczestnicy przebiegną dwa okrążenia mokotowskimi ulicami. Na pierwszej rundzie pobiegną ulicami: Stefana Batorego – L. Waryńskiego (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) – Puławska (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa; uwaga utrudniony będzie wyjazd z niektórych ulic poprzecznych) – A.E. Odyńca (zamknięta w godz. 10.00-14.00) – al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum). W drugim okrążeniu uczestnicy pobiegną ul. Puławską do A. Malczewskiego (zamknięta w godz. 10.00-14.00) i dalej al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum) do mety w Ogrodach Rektorskich SGH.

W czasie biegu trasy zmienią autobusy linii: 119, 130, 138, 141, 167, 168, 172, 174, 200 i 222.

zw.com.pl