Wojsko zamyka Wisłostradę

Z powodu próby defilady z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja wprowadzone zostaną poważne zmiany komunikacyjne.

Defiladę poprzedzi nocna próba generalna, którą będzie obserwował minister obrony Mariusz Błaszczak. Od soboty od godz. 20 do niedzieli, 28 kwietnia do godz. 8, Wisłostrada będzie zamknięta od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

– Wojskowi ponownie wybrali Wisłostradę, która jest jedną z podstawowych tras łączących północ z południem stolicy. Co zrozumiałe, spowoduje to szereg utrudnień. Choć staraliśmy się je zminimalizować to wyłączenie sześciopasmowej arterii na czas nocnej próby, a potem na niemal cały 3 maja nie pozostanie niezauważone. Wprowadzone zostaną liczne ograniczenia w ruchu i objazdy, ale także zakazy parkowania, a zamknięcia mostów dotkną także pieszych i rowerzystów – mówi Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.

Organizacja tak dużego wydarzenia wiązać się będzie z licznymi ograniczeniami w ruchu i parkowaniu. W dniach poprzedzających próbę, na czas montażu potrzebnej infrastruktury, na krótkich odcinkach pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem gen. S. Grota-Roweckiego zwężana o jeden pas będzie jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Bielan. Dodatkowo, w związku z ustawieniem trybuny od soboty, 27 kwietnia od godz. 6.00, do niedzieli, 5 maja do godz. 18.00 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. R. Sanguszki do ul. Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann.

Na czas próby defilady, czyli od soboty, 27 kwietnia, od godz. 20.00 do niedzieli, 28 kwietnia do godz. 8.00 zamknięte dla ruchu (w obydwu kierunkach) samochodów i rowerów będzie Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela). Jadący od Łomianek będą musieli skręcić na Trasę Armii Krajowej lub na most gen. S. Grota-Roweckiego. Nie będzie możliwości zjazdu z trasy i mostu w kierunku centrum. Nie będzie można również zjechać na Wisłostradę z mostów Śląsko-Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego i Łazienkowskiego oraz Trasy Łazienkowskiej – z dwóch ostatnich utrzymana będzie możliwość zjazdu w kierunku Wilanowa, a z ul. Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most. Zakazy zostaną wprowadzone też na drogach dojazdowych do Wisłostrady.

W czasie próby autobusy linii 105 pojadą ulicami Tamka, Wybrzeże Kościuszkowskie i Zajęczą do tymczasowego przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik. Autobusy linii 114 będą kursowały Trasą AK i ul. J. Słowackiego. Podobną trasą pojadą również autobusy linii 118, ale od pl. T.W. Wilsona – razem z linią 185 – będą jeździły ulicami A. Mickiewicza, gen. W. Andersa i Marszałkowską. Autobusy linii 127 pojadą ul. L. Kruczkowskiego i zawrócą za wiaduktem mostu Józefa Poniatowskiego. Linia 166 będzie kursowała ulicami Nowy Świat i Al. Jerozolimskie. Autobusy linii 171, jadące w kierunku przystanku Legia-Stadion, pojadą prosto ul. Rozbrat do Łazienkowskiej. Linie nocne N16 i N66 będą kursowały al. „Solidarności" i ul. Marszałkowską.

Organizacja próby wymusi również czasowe zamknięcia mostów. W niedzielę, 28 kwietnia, w godz. 0.01-8.00 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego. W tym czasie na moście nie będą zatrzymywały się również tramwaje. Ponadto, w godz. 14.00-15.00 w sobotę, 27 kwietnia, a także w niedzielę, 28 kwietnia, całkowicie zamknięte dla ruchu samochodów, pieszych i rowerów będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Autobusy linii 160, 190, i 527 zostaną skierowane na trasy skrócone, natomiast linia 409 będzie jeździła objazdem wytyczonym ulicami: Jagiellońska – most gen. S. Grota-Roweckiego – al. Armii Krajowej – J. Słowackiego – ks. J. Popiełuszki – al. Jana Pawła II. Linie 227 i 500 po stronie praskiej będą zawracały na rondzie Starzyńskiego, natomiast ich kursowanie na lewym brzegu będzie zawieszone.

Główna defilada rozpocznie się w piątek 3 maja, o godz. 13.00. Analogicznie, jak w czasie próby, zmiany w ruchu zostaną wprowadzone od czwartku, 2 maja, od godz. 23.00 i potrwają do piątku, 3 maja, do godz. 18.00.

W trakcie trwania próby, a także uroczystości policja i służby państwowe mogą zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

