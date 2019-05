Na majówkę promem lub kolejką

Promy, statek do Serocka, linie T i 100, a także kolejka wąskotorowa - z takich środków komunikacji można skorzystać w trakcie majówki.

1 maja rozpoczyna się kolejny sezon Warszawskich Linii Turystycznych. W tym roku na warszawiaków i turystów czekają atrakcje na wodzie, drogach i torach.

Cztery bezpłatne promy jak co roku połączą ze sobą oba brzegi Wisły. Po rzece pływać będą: „Słonka", która połączy Cypel Czerniakowski z Saską Kępą (21 osób, możliwość przewozu rowerów); „Pliszka", która odpłynie z okolic mostu Poniatowskiego na lewym brzegu i przybije do plaży Poniatówka (21 osób, możliwość przewozu rowerów); „Wilga" popłynie z okolic Multimedialnego Parku Fontann i przycumuje przy plaży Rusałka (40 osób, możliwość przewozu rowerów); „Turkawka" połączy Nowodwory z Łomiankami (21 osób, możliwość przewozu rowerów).

Do 30 czerwca oraz 2 maja i 21 czerwca, a także we wrześniu (do 15 września) promy będą pływały w soboty, niedziele i dni świąteczne. W lipcu i sierpniu codziennie.

Na Wisłę wypłynie również „Zefir". Statek do Serocka w maju i czerwcu będzie pływał w soboty, niedziele i święta (dodatkowo 2 maja i 21 czerwca), w lipcu i sierpniu w piątki, soboty i niedziele (dodatkowo 15 sierpnia), a we wrześniu (do 15 września ) w soboty i niedziele.

Rejsy rozpoczynają się o godz. 9.00 przy bulwarze Jana Karskiego (Podzamcze), a jego uczestnicy dotrą do Serocka około godz. 12.30. Po dwugodzinnej przerwie (o godz. 14.30) wyruszą w drogę powrotną. Około godz. 18.00 statek przycumuje w Warszawie.

Uwaga, w przypadku niskiego stanu wody w Wiśle, rejs rozpocznie się na przystani na Żeraniu, a pasażerów z Podzamcza podwiezie bezpłatny autobus. Bilet normalny na rejs kosztuje 36 zł, a ulgowy 18 zł. Bezpłatnie w wycieczce mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 70 rok życia oraz dzieci do ukończenia 7 lat. Bilety można kupić w wybranych dniach i godzinach Punkcie Obsługi Pasażerów przy stacji metra Dworzec Wileński oraz on-line na stronie: www.bilety24.pl. Na pokład „Zefira" wejść możne nawet 120 pasażerów.

W tym roku na warszawskie ulice powróci również linia 400. Dotychczas w historii stołecznych autobusów numer 400 był nadawany linii turystycznej, zastępczej i okazjonalnej. Zabytkowy ikarus będzie kursował przez Trakt Królewski do Powsina. Będzie można nim pojechać od 1 maja do 15 września w soboty, niedziele i dni świąteczne trasą: Powązki - Cm. Wojskowy – Powązkowska – Okopowa – Anielewicza – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa (powrót: Moliera) – pl. Piłsudskiego – Kredytowa – Jasna – Zgoda (powrót: Szpitalna – Mazowiecka) – Krucza – Al. Jerozolimskie – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Sobieskiego – al. Wilanowska – Przyczółkowa – Drewny – Przekorna – Powsin - Park Kultury.

W tym roku na linii 100 również będą kursować zabytkowe jelcze – „ogórki" oraz berliet. Od 22 czerwca do 15 września, w soboty, niedziele i święta, autobusy przejadą trasę: pl. Zamkowy – Podwale – pl. Krasińskich – Wybrzeże Gdańskie – most Śląsko-Dąbrowski – Wybrzeże Szczecińskie – most Józefa Poniatowskiego – Al. Ujazdowskie – pl. Unii Lubelskiej – Koszykowa – Towarowa – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Senatorska – pl. Zamkowy. W autobusach kursujących na linii 100 honorowane są wszystkie rodzaje biletów ZTM.

Oprócz linii turystycznych, letnie poruszanie się po stolicy i poza nią ułatwią specjalne sezonowe linie autobusowe. Wraz z początkiem sezonu wyścigów konnych uruchomiona została linia 300. Podobnie jak w latach ubiegłych w dni zawodów dowiezie ona warszawiaków ze stacji metra Wilanowska, ulicą Puławską bezpośrednio na Tor Służewiec.

1 maja na ulice wróci również linia 385. Podobnie jak w latach ubiegłych autobusy będą kursowały w noce z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i niedzielne wieczory. Połączy plac T.W. Wilsona, Wisłostradą (wzdłuż nadwiślańskich bulwarów) i Trasą Łazienkowską z placem Konstytucji. Dzięki niej warszawiacy będą mogli szybko i wygodnie wieczorami dojechać nad Wisłę, ale też sprawnie dostać się do stacji pierwszej i drugiej linii metra.

Po zimowej przerwie jeżdżą również autobusy linii 800. We wszystkie soboty, niedziele i święta oraz 2 maja, 21 czerwca i 16 sierpnia łączą stację metra Młociny z muzeum w Palmirach. Dzięki linii można wybrać się do miejsc związanych z tragiczną historią II wojny światowej, ale też do Puszczy Kampinoskiej.

„Parówki" i „akwaria", czyli niegdyś najpopularniejsze na warszawskich torach wagony typu 13N i najstarsze egzemplarze wagonów 105N będą królowały na linii tramwajowej 36. Młodsze zabytki tramwajowe będą wyruszały z pl. G. Narutowicza i ulicami Filtrową, Marszałkowską i J. Słowackiego, dojadą do Metra Marymont. Będzie się nimi można przejechać we wszystkie weekendy od 1 maja do 15 września.

Tramwaje linii T będą kursowały w soboty, niedziele i święta od 22 czerwca do 15 września, na trasie: pl. G. Narutowicza – Grójecka - pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Towarowa – Grójecka – pl. G. Narutowicza. W kursach oznaczonych w rozkładzie literą „P" do wspólnej podróży zabytkowym wagonem zaprosi warszawski przewodnik.

Wyjątkowa atrakcja szynowa czeka również pod Warszawą. W tym roku do oferty Warszawskich Linii Turystycznych dołącza Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa. Zabytkowy pociąg, kursujący po torach o rozstawie torów 1000 mm, wyruszy 1 maja i potem w każdą sobotę, wczesnym popołudniem ze stacji w Piasecznie. Następnie przez Zalesie Dolne, Głosków i Runów dotrze do Złotokłosu. W drodze powrotnej w Runowie jest postój na piknik. Cała wycieczka trwa około czterech godzin.

Dodatkową atrakcją jest także specjalna, zabytkowa linia autobusowa 51, która dowiezie podróżnych do Piaseczna. Zabytkowe autobusy, oznaczone jak niegdysiejsza linia trolejbusowa, będą przewozić pasażerów z centrum, z przystankiem przy stacji metra Wilanowska, do stacji kolejowej w Piasecznie. Bilet normalny na przejazd kolejką i autobusem kosztuje 35 zł (przejazd tylko kolejką – 30 zł); bilet normalny dla osób posiadających Kartę Warszawiaka lub Kartę Dużej Rodziny na przejazd kolejką i autobusem – 30 zł (przejazd tylko kolejką – 25 zł).

zw.com.pl