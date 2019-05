Na drogach będzie tłoczno

Z powodu demonstracji, imprez okolicznościowych, a także remontów dróg poruszanie się po stołecznych ulicach będzie wymagało od kierowców wyjątkowej ostrożności.

W środę, 1 maja, stołecznymi ulicami przejdzie kilka zgromadzeń. Będą zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Przemarsze, które mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia objazdów to:

* w godz. 11.00-13.30 zgromadzenie publiczne na skwerze S. Wisłockiego, a następnie przemarsz ulicami: Nowy Świat, Warecka, pl. Powstańców Warszawy, Mazowiecka, Królewska na pl. Grzybowski. Autobusy linii: 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 227, 400, 503, 518 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe,

* w godz. 13.00-18.00 zgromadzenie publiczne na pl. Zamkowym, a następnie przemarsz ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyska do skrzyżowania z ul. Jasną. W czasie zgromadzenia autobusy linii: 102, 105, 107, 111, 116, 178, 180, 222, 400, 503, 518 i ZM2 zostaną skierowane na trasy objazdowe,

* w godz. 13.30-15.00 zgromadzenie publiczne na pl. Grzybowskim, a następnie przemarsz ulicami: Graniczna, pl. Żelaznej Bramy, Przechodnia na pl. Bankowy. W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii: 102, 105, 227 mogą zostać skierowane na trasy objazdowe.

Również w środę, 1 maja, na Zamku Królewskim odbędzie się wydarzenie „Together for Europe. High Level Summit". W związku z jego organizacją zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na ulicach: Boleść, Bugaj, Nowy Zjazd, Grodzka oraz na łącznicach mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Warszawscy drogowcy rozpoczynają sezon frezowań, czyli szybkich remontów nawierzchni jezdni. Pierwszy z nich obejmie skrzyżowanie ulic Radzymińskiej, Łodygowej i Młodzieńczej.

Prace zostały podzielone na dwa etapy.W pierwszym etapie prac, od wtorku, 30 kwietnia, od godz. 22.00 do czwartku, 2 maja, do godz. 21.00 zamknięta dla ruchu będzie wschodnia jezdnia ul. Radzymińskiej. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się na drugiej jezdni. Kierowcy jadący w kierunku Marek przejadą na zachodnią jezdnia przez przewiązkę na wysokości ul. Gniazdowskiej, a na właściwą jezdnię wrócą przy ul. Mroźnej.

W czasie prac ulica Łodygowa nie będzie miała połączenia z ul. Radzymińską, a objazd zostanie poprowadzony ulicami gen. T. Rozwadowskiego – Księcia Ziemowita – Swojska – Janowiecka lub Tarnogórska – Tużycka – Potulicka. Jadący ul. Młodzieńczą będą mogli dojechać do skrzyżowania z ul. Radzymińską, ale tutaj będą musieli skręcić w prawo lub lewo. Z kolei jadący ul. Radzymińską od strony Pragi nie będą mogli skręcić w lewo w ul. Młodzieńczą – będą musieli pojechać prosto i skręcić w ul. Krynoliny i ul. Kolejarską wrócić do Młodzieńczej.

Drugi etap prac rozpocznie się w czwartek, 2 maja, o godz. 21.00. Zamknięta dla ruchu zostanie wówczas zachodnia jezdnia ul. Radzymińskiej. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się na drugiej nitce drogi. Kierowcy jadący w kierunku Pragi przejadą na wschodnią jezdnia przez przewiązkę przed skrzyżowaniem z ul. Mroźną, a na właściwą jezdnię wrócą przed ul. Określoną. Utrzymany będzie skręt z ul. Radzymińskiej w ul. Mroźną, ale nie będzie można wyjechać z tej ulicy na ul. Radzymińską. Ulica Młodzieńcza będzie zamknięta od ul. Łasińskiej, kierowcy jadący od strony Marek będą musieli skręcić wcześniej w ul. Krynoliny i ul. Kolejarską dojada do Młodzieńczej. Nie będzie można również skręcić w lewo w ul. Łodygową – objazd zostanie poprowadzony ulicami gen. T. Rozwadowskiego – Księcia Ziemowita – Swojska – Janowiecka lub Tarnogórska – Tużycka – Potulicka. Jadący ul. Łodygową będą mogli dojechać do skrzyżowania z ul. Radzymińską, ale tutaj będą musieli skręcić w prawo lub lewo. Wszystkie prace zakończą się w niedzielę, 5 maja do godz. 4.00.

W pierwszym etapie prac, od 30 kwietnia do 2 maja, autobusy linii 145, 345 i nocnej N62 pojadą objazdem ulicami: gen. T. Rozwadowskiego – Księcia Ziemowita – Swojska – Janowiecka. W drugim, od 2 maja wieczorem do 5 maja rano, autobusy linii 145 i 512 pojadą ulicami: Gilarska – Samarytanka – Z. Jórskiego. Natomiast autobusy linii 527 będą kursowały ulicami: św. Wincentego – Borzymowska – Trocka.

W majówkę, oprócz imprez miejskich i uroczystości o charakterze państwowym, w Warszawie odbędą się również duże wydarzenia sportowe. Na PGE Narodowym rozegrany zostanie finałowym mecz Pucharu Polski, a stołecznymi ulicami przebiegną uczestnicy 29. Biegu Konstytucji 3 Maja. Będą zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W czwartek, 2 maja, o godz. 16.00 na PGE Narodowym w zmaganiach o Puchar Polski zmierzą się drużyny z Białegostoku i Gdańska. W związku z meczem w godz. 14.00-16.00 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu meczu (ok. godz. 18.00) w przypadku, gdy duża grupa kibiców będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle'a a rondem J. Waszyngtona.

W przypadku zamknięcia mostu Józefa Poniatowskiego (ok. godz. 18.00), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521. Wówczas uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

W czwartek i piątek, 2 i 3 maja, na ul. Stalowej pracować będą filmowcy. Z tego powodu, już od środy 1 maja na tej ulicy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. W czwartek i piątek ul. Stalowa na odcinku od Inżynierskiej do Konopackiej będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zamknięty odcinek będzie można objechać ulicami Ratuszową, 11 Listopada lub Wileńską. Ponadto, na ulicach Małej, Konopackiej i Inżynierskiej zostaną wprowadzone odgraniczenia w parkowaniu.

Tramwaje linii 23 będą dojeżdżały do pętli Ratuszowa-ZOO, natomiast autobusy linii ZM2 z ulicy Targowej skręcać będą w Wileńską. Na trasę wrócą ulicami Wileńską, Szwedzką i al. Solidarności.

W piątek stołecznymi ulicami przebiegną uczestnicy Biegu Konstytucji 3 Maja. W 29. edycji tego wydarzenia udział weźmie blisko 8000 tysięcy biegaczy, którzy zmierzą się z dystansem 5 kilometrów. To pierwsza w tym roku impreza zaliczana do Warszawskiej Triady Biegowej. Na potrzeby organizacji startu, mety i miasteczka biegowego od godz. 6.00 zamknięte dla ruchu będą ulice J. Hoene-Wrońskiego, Górnośląska (pomiędzy ulicami J. Hoene-Wrońskiego i Rozbrat) i Rozbrat (od ul. Książęcej). W tym samym czasie zamknięte zostaną drogi dla rowerów wzdłuż al. T. Hopfera w Parku Agrykola oraz wzdłuż al. A. Bobkowskiego w parku marsz. E. Rydza-Śmigłego. Pozostałe ulice na trasie biegu będą zamykane od ok. godz. 10.00, a normalny ruch powróci na nie ok. godz. 13.00.

Uczestnicy biegu wystartują o godz. 11.00 z al. T. Hopfera w parku Agrykola i pobiegną ulicami: Łazienkowska – Czerniakowska (zamknięta jezdnia w kierunku Wilanowa) – Szwoleżerów – Agrykola – Al. Ujazdowskie (zamknięta wschodnia część pl. Na Rozdrożu oraz obydwie jezdnie Alej do pl. Trzech Krzyży; z al. J.Ch. Szucha i z Trasy Łazienkowskiej możliwy będzie skręt w prawo w kierunku Mokotowa lub w ul. Koszykową). Następnie biegacze skręcą w ul. J. Matejki i dalej pobiegną ulicami: Wiejska – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka – J. Hoene-Wrońskiego – Rozbrat do mety zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z ul. Szarą. Biegowi będzie towarzyszyła impreza dziecięca, Bieg z Maskotką. Jej uczestnicy wystartują z parku Agrykola o godz. 10.30 i pobiegną ulicami: J. Hoene-Wrońskiego, Górnośląską i Rozbrat.

Od godz. 6.00 autobusy linii 108, 162 i 171, jadąc w kierunkach Metra Wilanowska, EC Siekierki i Torwaru, z pl. Trzech Krzyży pojadą ulicami Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Solec. W przeciwnych kierunkach pojadą ulicami Myśliwiecka – Piękna – Al. Ujazdowskie. Na czas biegu, w godz. 10.00-12.30, swoje trasy zmienią autobusy linii: 105, 107, 108, 114, 116, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 171, 180, 185, 187, 195, 222, 400 i 503.

