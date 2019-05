Armia sparaliżuje ruch w stolicy

Z powodu defilady zamknięta będzie Wisłostrada, a także dwa mosty.

Uroczystości państwowe z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja odbędą się o godz. 12.00 na pl. Zamkowym. Z tego powodu od godz. 8.00 do 14.00 zamknięte dla samochodów będą ulice: Podwale, Senatorska (od ul. Miodowej do Podwale), Jezuicka, Dziekania i Kanonia, a w godz. 11.00-14.00 również Krakowskie Przedmieście. Już od 2 maja wyłączone z parkowania będą ul. Podwale (od Senatorskiej do Kapitulnej) i pl. Teatralny (parking przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową), a w dniu 3 maja także ul. Królewska (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej).

Wojskowi uczczą Święto Narodowe Trzeciego Maja paradą o godz. 14.00. Organizacja tak dużego wydarzenia wiązać się będzie z licznymi ograniczeniami w ruchu i parkowaniu. W dniach poprzedzających defiladę, na czas montażu potrzebnej infrastruktury, na krótkich odcinkach pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem gen. S. Grota-Roweckiego zwężana o jeden pas będzie jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Bielan.

Dodatkowo, w związku z ustawieniem trybuny do niedzieli, 5 maja do godz. 18.00 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. R. Sanguszki do ul. Boleść.

Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. W czasie defilady po wschodniej stronie Wisłostrady ustawione będą telebimy. Z tego powodu zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów pomiędzy ulicami R. Sanguszki i Wenedów. Piesi i rowerzyści będą kierowani na bulwary nad Wisłą.

Na czas defilady, od czwartku, 2 maja od godz. 23.00 do piątku, 3 maja do godz. 18.00 zamknięte dla ruchu (w obydwu kierunkach) samochodów i rowerów będą ulice: Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od mostu gen. S. Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego; Z. Krasińskiego od ul. S. Czarnieckiego do Wisłostrady; R. Krajewskiego od ul. Dymińskiej do Wisłostrady; Zakroczymska i J. Jeziorańskiego od ul. Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego; Wenedów od ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady; R. Sanguszki do ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady; Boleść od ul. Bugaj do Wisłostrady; Mostowa od ul. Bugaj do ul. Freta; Wodna i P.A. Steinkellera; Grodzka od al. „Solidarności" do Wisłostrady; Nowy Zjazd od al. „Solidarności" do Wisłostrady; Karowa od ul. Browarnej do Wisłostrady; Lipowa od ul. Browarnej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie; Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej; Wiślana i Gęsta od ul. Browarnej do ul. Dobrej; Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ul. Lipową; Ludna od ul. Solec do Wisłostrady; Wilanowska od ul. Czerniakowskiej do Wisłostrady; Górnośląska od ul. Czerniakowskiej do Wisłostrady.

Od czwartku, 2 maja, od ok. godziny 23.00 autobusy linii 105 pojadą ulicami Tamka, Wybrzeże Kościuszkowskie i Zajęczą do tymczasowego przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik. Autobusy linii 114 będą kursowały Trasą AK i ul. J. Słowackiego. Podobną trasą pojadą również autobusy linii 118, ale od pl. T.W. Wilsona – razem z linią 185 – będą jeździły ulicami A. Mickiewicza, gen. W. Andersa i Marszałkowską. Autobusy linii 127 pojadą ul. L. Kruczkowskiego i zawrócą za wiaduktem mostu Józefa Poniatowskiego. Linia 166 będzie kursowała z pl. Trzech Krzyży ulicami Nowy Świat i Al. Jerozolimskie. Autobusy linii 171, jadące w kierunku przystanku Legia-Stadion, pojadą prosto ul. Rozbrat do Łazienkowskiej. Linie nocne N16 i N66 będą kursowały al. „Solidarności" i ul. Marszałkowską. Po godzinie 22.30 nie będą jeździły autobusy linii 385.

Organizacja defilady wymusi również czasowe zamknięcia mostów: w godz. 8.00-15.00 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego, w tym czasie na moście nie będą się również zatrzymywały tramwaje; w godz. 11.00-16.00 całkowicie zamknięty dla ruchu samochodów, pieszych i rowerzystów będzie most Śląsko-Dąbrowski; w godz. 14.00-15.00 całkowicie zamknięty dla ruchu samochodów, pieszych i rowerzystów będzie most Gdański.

Na czas zamknięcia mostu Śląsko-Dąbrowskiego, w godz. 11.00-16.00, autobusy linii 160, 190 i 527, zostaną skierowane na objazdy mostem Świętokrzyskim. Tramwaje linii 4, 20 i 26 pojadą mostem Gdańskim, a linii 13, 23 i 72 – mostem Józefa Poniatowskiego.

W godz. 14.00-15.00 autobusy linii 227 i 500 po stronie praskiej będą jeździły trasą: Jagiellońska – Ratuszowa – Wybrzeże Helskie – S. Starzyńskiego. Na lewym brzegu linia 227 zostanie skierowana objazdem przez ulicę Szymanowską i dalej w kierunku Dworca Centralnego, a kursowanie autobusów linii 500 będzie zawieszone. Natomiast linia 409 będzie jeździła objazdem wytyczonym ulicami: Jagiellońska – most gen. S. Grota-Roweckiego – al. Armii Krajowej – J. Słowackiego – ks. J. Popiełuszki – al. Jana Pawła II.

W trakcie trwania uroczystości policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Jednym z miejsc do obserwowania defilady będzie skarpa w rejonie Multimedialnego Parku Fontann informuje MON. Resort zachęca do korzystania z kilku przejść podziemnych: na wysokości ul. Romana Sanguszki tylko do godz. 12.00, przejście podziemne na wysokości Zamku Królewskiego, przejście podziemne na wysokości skweru Powstańców Styczniowych, przejście na moście Gdańskim tylko do godz. 8.00.

W tym dniu pojazdy wojskowe oraz pododdziały piesze będą się przygotowywać do defilady już od godz. 8. Dlatego MON zachęca, aby zarezerwować sobie więcej czasu na dotarcie w okolicę trasy defilady ze względu na zmianę organizacji ruchu w mieście.

Osoby niepełnosprawne proszone są o skorzystanie z wejścia od ul. Boleść do specjalnie przygotowanego sektora. W rejonie Parku Fontann oraz na Bulwarach Wiślanych będzie można spróbować wojskowej grochówki.

