Poważne zmiany na drogach

Finiszuje remont ul. Bokserskiej, ale w weekend zamknięta dla ruchu będzie ul. Międzyparkowa, a tramwajarze rozpoczną remontu na Grochowskiej

Dzielnica Mokotów remontuje ul. Bokserską. Od piątku, 24 maja, od godz. 22.00 do niedzieli, 26 maja, wieczorem, jezdnia na odcinku od ul. Gotarda do Bartłomieja zyska nową nawierzchnię.

Skrzyżowanie z ul. Gotarda będzie przejezdne, natomiast ul. Bartłomieja na czas robót straci połączenie z ul. Bokserską. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Gotarda – W. Rzymowskiego – Z. Modzelewskiego – al. Wyścigowa. Kierowcy będą mogli korzystać także z objazdu ulicami: W. Rzymowskiego – Puławska – Poleczki – Osmańska – Otomańska – Zatorze – Kłobucka.

W sobotę wyłączona z ruchu będzie jezdnia ul. Międzyparkowej na odcinku od ul. Bonifraterskiej do stadionu Polonii. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Konwiktorską – Zakroczymską – Szymanowską – Z. Słomińskiego. Taką trasą pojadą autobusy linii 178, 222 i 503. Zamknięte będą również pasy dla rowerów. Rowerzyści mogą objechać zamknięty odcinek jadąc drogami dla rowerów wzdłuż ul. Z. Słomińskiego i A. Dawidowskiego.

Trwa remont torowiska tramwajowego na ul. Grochowskiej. Tramwajarze pracują na odcinku pomiędzy ul. Terespolską a Modrzewiową.

Od soboty, 25 maja, od godz. 6.00 prace obejmą kolejny odcinek, do ul. Gocławskiej. Wyłączone z ruchu zostaną skrajne pasy wzdłuż torowiska. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Także w sobotę warszawscy tramwajarze będą zmieniali lokalizację rozjazdu nakładkowego – umożliwiającego zmianę kierunku jazdy. Zostanie on przesunięty do przystanku Gocławska. W trakcie prac nie będą jeździły składy linii 3 i 22. W zamian pasażerowie będą mogli skorzystać z tramwajów zastępczej linii 73, które będą jeździły trasą: ANNOPOL – Annopol – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – św. J. Odrowąża – rondo Żaba – 11 Listopada – Targowa – pl. Wileński – Targowa – al. Zieleniecka – al. Józefa Poniatowskiego – most Józefa Poniatowskiego – Aleje Jerozolimskie – rondo. A. Zawiszy – Towarowa – Okopowa – rondo Zgrupowania AK „Radosław" – al. Jana Pawła II – W. Broniewskiego – PIASKI.

Od niedzieli, 26 maja, na tory ponownie wyjadą tramwaje linii 3 i 22. „Trójka" dojeżdżać będzie do przystanku Gocławska, natomiast składy 22 – do pętli przy Al. Zielenieckiej. Nie zmienią się trasy objazdowe linii 6 oraz 26, które jeżdżą alejami: Zieleniecką i J. Waszyngtona.

W sobotę, 25 maja, prowadzone będą również dalsze prace związane z budową przyłącza wodociągowego na ul. Strażackiej. Na tej drodze, na wysokości ul. Katiuszy, będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

zw.com.pl