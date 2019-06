Parada i remonty dróg

W weekend nie będzie łatwo poruszać się po stołecznych drogach samochodami. Zaplanowane są remonty dróg, a także m.in. Parada Równości.

Parada Równości w 2012 r.

W sobotę o godz. 15.00 na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej zbiorą się uczestnicy Parady Równości. Następnie przejdą ulicami: Marszałkowska – pl. Konstytucji – L. Waryńskiego – Trasa Toruńska – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater.

Na trasie mogą nastąpić czasowe wstrzymania ruchu samochodów, a autobusy będą kierowane na najbliższe trasy objazdowe. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 109, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 157, 158, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 182, 187, 188, 200, 227, 501, 502, 504, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525. W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską, w Al. Jerozolimskich i na ciągu ulic al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 31, 33, 35 i 36. Pasażerów zachęcamy do korzystania z metra. Dojazd do podziemnej kolei ułatwią dwie linie zastępcze: tramwajowa Z i autobusowa Z-4. Składy linii Z będą jeździły z pętli Wyścigi ulicami: Puławska, J.P. Woronicza, Wołoska, Marynarska, natomiast autobusy linii Z-4 z Pętli Metro Wilanowska do Woronicza trasą: al. Niepodległości – Stefana Batorego – L. Waryńskiego – Puławska.

Również w sobotę w godz. 12.00 – 15.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne przy fontannie w Ogrodzie Saskim, a następnie przemarsz ulicami: Marszałkowska, pl. Konstytucji, Koszykowa, pl. Na Rozdrożu, Al. Ujazdowskie do parku Łazienki Królewskie. Na trasie przemarszu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W weekend tramwajarze będą pracowali na pętli Młociny. W sobotę i niedzielę (8 i 9 czerwca) zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 2. Składy linii 6 pojadą ul. Marymoncką do zajezdni Żoliborz, a linii 10 i 33 ul. W. Broniewskiego do pętli Piaski. Tramwaje linii 17 w wariantowych kursach będą dojeżdżały do pętli Nowodwory. Uruchomione zostaną zastępcze linie autobusowe: Z-2 kursująca na trasie Metro Młociny – trasa mostu M. Skłodowskiej-Curie – Światowida – Nowodwory oraz Z33 na trasie Metro Młociny – T. Nocznickiego – Wólczyńska – al. W. Reymonta – W. Broniewskiego – Park Olszyna.

W sobotę na ul. Strażackiej kontynuowane będą prace związane z budową przyłącza wodociągowego. Na wysokości ul. Katiuszy będzie obowiązywał ruch wahadłowy. W poniedziałek, 10 czerwca zostaną wprowadzone zmiany w ruchu na dwóch ulicach Ursusa. W związku z budową sieci wodociągowej do 16 czerwca zwężona będzie ul. Ryżowa, pomiędzy ul. Dzieci Warszawy i A. Prystora. Na zwężonym odcinku będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę ul. Dzieci Warszawy. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ulicami Skoroszewska – A. Prystora. Autobusy linii 178 i 207 pojadą objazdem ulicami Dzieci Warszawy i Skoroszewską.

Natomiast w dniach 10 – 12 czerwca wyremontowana zostanie jezdnia ul. Czerwona Droga. Z tego powodu zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Orłów Piastowskich do Wolności. Zamknięty odcinek ulicy można ominąć, jadąc ulicami E. Rakuszanki – Warszawska – K. Gierdziejewskiego. Autobusy linii 177 pojadą prosto ul. K. Gierdziejewskiego.

W poniedziałek, 10 czerwca, o godz. 20.45 na PGE Narodowym odbędzie się mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami Polski i Izraela. Z tego powodu w godz. 18.30 – 20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Od godz. 18.30 w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy linii 125 i 202 pojadą ul. Targową do ul. Kijowskiej. Ulicą Targową będzie kursowała także linii 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką. Po zakończeniu meczu (ok. godz. 22.30), w przypadku gdy duża grupa kibiców będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle'a a rondem J. Waszyngtona.

W takim przypadku na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Po zakończeniu spotkania na trasy wyjadą dodatkowe autobusy i tramwaje. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509 (z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia) oraz tramwajów linii 3 (al. Zieleniecka – Annopol) i 26 (al. Zielenicka – Os. Górczewska).

