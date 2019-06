Biegacze i rowerzyści czyli paraliż ulic

Biegacze, rowerzyści i miłośnicy hulajnogi spowodują poważne utrudnienia w poruszania się samochodami po warszawskich szosach. Trasy zmienią też autobusy miejskie.

W sobotę i niedzielę, 15 i 16 czerwca, w Wilanowie odbędzie się Wielki Warszawski Weekend Rowerowy. Jego częścią będzie m.in. Maraton Rowerowy Lang Team, a także wyścig kolarzy amatorów Fiat Lang Team Race. Zwieńczeniem weekendu będzie wielki finał akcji Rowerowy Maj.

Miasteczko rowerowe, start i meta obydwu wilanowskich wyścigów będą zlokalizowane na ulicach S. Kostki Potockiego oraz Przyczółkowej, przed wjazdem w ul. S. Cendrowskiego. Z tego powodu zamknięte będą parkingi przy ul. S. Kostki Potockiego (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela). Od piątku, 14 czerwca, od ok. godz. 6.00 do niedzieli, 16 czerwca, do godz. 22.00 zamknięte będą ulice S. Cendrowskiego oraz S. Kostki Potockiego na odcinku od ul. S. Cendrowskiego do wjazdu na parking. Dojazd do ul. S. Kostki-Potockiego będzie możliwy ul. Przyczółkową oraz Wiertniczą.

Uczestnicy Maratonu Rowerowego Lang Team wystartują w sobotę, 15 czerwca, o godz. 11.00. Trasa przejazdu będzie prowadziła ulicami: S. Kostki Potockiego – Z. Vogla – Ruczaj – Rosy – Prętową – Sągi i dalej ulicami na terenie Kępy Okrzewskiej, Kępy Oborskiej i Obórek, następnie powrót ulicami: Wał Zawadowski – Prętową – Rosy – Ruczaj – Z. Vogla – Przyczółkową. Trasa zawodów będzie zamykana jedynie okresowo na czas przejazdu kolarzy w godz. 11.00-16.30. W tym czasie mogą być utrudnienia w kursowaniu autobusów linii: 163, 164, 264 i L16.

Kolarze biorący udział w wyścigu Fiat Lang Team Race wystartują w niedzielę, 16 czerwca, o godz. 11.00. Trasa przejazdu będzie prowadziła ulicami: Przyczółkową i Ł. Drewny (jezdnie w kierunku centrum) – Rosochatą – Wiechy i dalej drogami na terenie gminy Konstancina-Jeziorna: nr 721, 712 i 868 i powrót ulicami: Wiechy – Rosochata – Ł. Drewny i Przyczółkową (jezdnie w kierunku centrum). Na trasie przejazdu mogą nastąpić chwilowe wstrzymania ruchu i utrudnienia w kursowaniu autobusów linii: 264, 742, L14, L15, L16, L21, L28, L42.

Od ok. godz. 4.30 na ulicach Przyczółkowej i Ł. Drewny na odcinku od ul. Z. Vogla do ul. S. Kostki Potockiego zamknięty dla samochodów będzie jeden pas jezdni prowadzącej w kierunku centrum (jadący od strony Konstancina-Jeziorny nie będą mogli skręcić w lewo w al. Wilanowską). Od ok. godz. 10.30 na odcinku od ul. S. Korbońskiego do skrzyżowania z ul. Z. Vogla wyłączona z ruchu będzie cała jezdnia prowadząca w kierunku centrum. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się na drugiej jezdni (kierowcy przejadą na nią przez przewiązkę na skrzyżowaniu z ul. S. Korbońskiego). Normalny ruch na ul. Przyczółkowej zostanie przywrócony ok. godz. 20.00.

Finał akcji Rowerowy Maj W niedzielę, 16 czerwca, na zakończenie Wielkiego Warszawskiego Weekendu Rowerowego odbędzie się finał czwartej, warszawskiej odsłony akcji Rowerowy Maj – największej w Polsce kampanii promującej zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród przedszkolaków, uczniów i nauczycieli.

Sam piknik poprzedzony zostanie wspólnym przejazdem rowerzystów, rolkarzy i osób poruszających się na hulajnogach, który rozpocznie się przed PGE Narodowym. Start o godz. 10.00 z okolic bramy nr 2, od strony ronda Waszyngtona.

Przejazd na plażę Wilanów potrwa około 75 minut, a w tym czasie uczestnicy będą poruszać się mostem Józefa Poniatowskiego i dalej Al. Jerozolimskimi i ulicami: Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – pl. Na Rozdrożu – al. J.Ch. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Puławska – Goworka – Belwederska – Jana III Sobieskiego – al. Wilanowska. Na trasie przejazdu mogą występować chwilowe zatrzymania w ruchu pojazdów. Na Plaży Wilanów (na terenie znajdującym się u zbiegu al. Wilanowskiej oraz ulic Przyczółkowej i Wiertniczej) odbędzie się Wielki Warszawski Piknik Rowerowy. Na gości czekać będą stoiska partnerów akcji, konkursy i zawody sportowe, a także dmuchańce, pumptruck i miniskatepark.

W tym roku w warszawskim Rowerowym Maju udział wzięło 221 placówek, w tym 101 przedszkoli, które w zabawie wzięły udział po raz pierwszy.

W sobotę, 15 czerwca, w al. Komisji Edukacji Narodowej zmierzą się uczestnicy 13. edycji Biegu Ursynowa. Start i meta biegu będą zlokalizowane w al. KEN przed Urzędem Dzielnicy Ursynów.

Uczestnicy biegu wystartują o godz. 10.00, a ich trasa będzie prowadziła zachodnią jezdnią al. KEN do skrzyżowania z ulicami B. Bartoka i W. Surowieckiego, tutaj biegacze zawrócą i pobiegną drugą jezdnią al. KEN do skrzyżowania z ul. F. Płaskowickiej, gdzie znowu zawrócą do mety pod Urzędem Dzielnicy Ursynów. Organizacja biegu będzie wiązała się ze zmianami w ruchu i kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego. Jezdnia al. KEN w kierunku Lasu Kabackiego na odcinku od ul. I. Gandhi do ul. F. Płaskowickiej oraz ul. I. Gandhi do ul. Dereniowej będą zamknięte dla ruchu od godz. 8.00 do 11.30.

Ruch na obydwu jezdniach al. KEN od skrzyżowania z ulicami W. Surowieckiego i B. Bartoka do ul. F. Płaskowickiej zostanie wstrzymany od godz. 9.30 do 11.00. W godz. 8.00 – 9.30 i 11.00 – 11.30 autobusy linii 503 będą kursowały ulicami Cynamonową i F. Płaskowickiej. W czasie imprezy (w godz. 9.30 – 11.00) autobusy linii 136 w kierunku Cynamonowa pojadą ulicami: Dereniowa – F. Płaskowickiej – J. Rosoła – I. Gandhi, a w kierunku Młynów: F. Płaskowickiej – Dereniowa i dalej E. Romera – Puławska.

Linie 148, 179 i 185 będą kursowały ulicami Cynamonową, F. Płaskowickiej i Dereniową. Linia 179 dalej w kierunku Ursynów Płn. pojedzie ulicami: S. Herbsta – E. Romera – Puławska – Dolina Służewiecka – al. J. Rodowicza „Anody". Podobną trasą w tym samym kierunku będą jeździły autobusy linii 239. Wrócą zaś ulicami B. Bartoka, W. Surowieckiego i E. Romera. Linia 192 pojedzie objazdem ul. Dereniową, a linia 193 ul. W.B. Jastrzebowskiego i al. J. Rodowicza „Anody". Autobusy linii 195 będą jeździły ulicami Stryjeńskich i Belgradzką. Linia 209 w kierunku Ursynów Płn. pojedzie ulicami E. Romera – Puławska – Dolina Służewiecka – al. J. Rodowicza „Anody", a w kierunku PKP Jeziorki ulicami W. Surowieckiego i E. Romera. Autobusy 503 w kierunku Natolin Płn. będą jeździły ulicami Cynamonową i F. Płaskowickiej, a przeciwnym kierunku: Stryjeńskich – Belgradzka – al. KEN – F. Płaskowickiej – Cynamonowa. Autobusy linii 737 dojadą ulicami Dereniową i I. Gandhi do przystanku Miklaszewskiego. Stamtąd ruszą ulicami I. Gandhi, rtm. W. Pileckiego i W.H. Roentgena.

W niedzielę, 16 czerwca, m.in. na ulicach Połczyńskiej, Modlińskiej i Wisłostradzie oraz mostach M. Skłodowskiej-Curie i Świętokrzyskim będą rywalizowali zawodnicy Enea IRONMAN 5150 Warsaw.

Pierwszy etap Enea IRONMAN 5150 Warsaw, czyli pływanie odbędzie się nad Jeziorem Zegrzyńskim. Trasa rowerowa zacznie się w Białobrzegach i będzie prowadziła drogą nr 633. Zawodnicy wjadą do Warszawy ul. Płochocińską i pojadą dalej ulicami: Modlińska – płk. R. Kuklińskiego – most M. Skłodowskiej-Curie – Wybrzeże Gdyńskie – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Kościuszkowskie.

Poszczególne odcinki ulic będą wyłączane z ruchu w miarę przemieszczania się zawodników. Organizacja tak dużej imprezy będzie wiązała się ze zmianami w ruchu i kursowaniu autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

W godz. 9.00 – 14.00 wyłączona z ruchu samochodów będą ulice: Płochocińska: na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ulicami Cieślewskich i Białołęcką na całej szerokości, dalej do ul. Marywilskiej tylko jezdnia w kierunku granicy miasta, natomiast od ul. Marywilskiej do ul. Modlińskiej jezdnia w kierunku ul. Modlińskiej; ok. godz. 9.45 – 11.50 zalecany objazd Trasą Toruńską do ul. Modlińskiej, połowa szerokości jezdni ul. Modlińskiej w kierunku Legionowa (ok. godz. 9.50 – 11.50; w tym czasie zamknięty wlot ul. Ekspresowej), jezdnia ul. płk. R. Kuklińskiego i mostu M. Skłodowskiej-Curie w kierunku Bielan (uwaga, ok. godz. 10.00 – 12.00 kierowcy jadący od strony Legionowa nie będą mogli skręcić na most, a zjeżdżający z mostu będą mogli tylko skręcić w prawo w stronę Pragi; nie będzie można także wjechać na most z ul. Myśliborskiej), jezdnia ulic Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Gdańskie w kierunku Mokotowa (ok. godz. 10.00 – 12.30 z ul. Pułkowej będzie można pojechać tylko w stronę ul. Marymonckiej; nie będzie można zjechać na Wisłostradę z ulic: al. gen. M. Wittek, Gwiaździstej, Trasy AK, Z. Krasińskiego, Wenedów, Karowej; dla samochodów utrzymany będzie jeden pas ruchu pomiędzy ul. R. Sanguszki a ul. Nowy Zjazd).

Na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, pomiędzy ul. Tamka i S. Jaracza, zawodnicy odstawią rowery i rozpoczną bieg na trasie: Wybrzeże Kościuszkowskie – Tamka – most Świętokrzyski (jezdnia w kierunku Pragi) – chodnik i droga dla rowerów na moście Świętokrzyskim (po południowej stronie) – chodnik i droga dla rowerów na bulwarach nad Wisłą (biegacze zrobią dwie pętle, zawracając na wysokości ul. R. Sanguszki, do mety przed pomnikiem Syreny).

W czasie biegu drogi dla rowerów na jego trasie będą zamknięte. W związku z organizacją strefy zmian i startu biegu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na odcinku pomiędzy ul. Tamka i S. Jaracza będzie zamknięta dla samochodów od piątku, 14 czerwca od godz. 6.00 do niedzieli, 16 czerwca do godz. 22.00. Ponadto, w dniach 14-16 czerwca będzie na ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na wspomnianym odcinku oraz na ul. S. Jaracza będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

W niedzielę, 16 czerwca taki sam zakaz będzie obowiązywał na ul. Płochocińskiej w rejonie ul. Płytowej. Od ok. godz. 8.30 autobusy linii 126, w kierunku przystanku Nowodwory, pojadą ul. Marywilską i zawrócą na rondzie przy ul. Kaczorowej i dalej pojadą ulicami: Kupiecka – Marywilska – Czołowa – Bohaterów – Klasyków – Modlińska. W kierunku CH Targówek będą jeździły ul. Modlińską i Trasą Toruńską.

Autobusy linii: 186, 214, 509, 516, 518, 723 i 731 pojadą górną jezdnią ul. Modlińskiej nad skrzyżowaniem z ulicami Płochocińską i płk. R. Kuklińskiego. Autobusy linii 511 pojadą ulicami Światowida i W. Świętosławskiego do przystanku Tarchomin. Swoje trasy zmienią także autobusy linii: 705, 734, 735 i 736. Po godz. 9.30 trasy zmienią także autobusy na Powiślu. Linia 102 będzie kursowała objazdem ulicami: Dobra – Solec – Ludna – Wioślarska – most Józefa Poniatowskiego. Linia 118 w kierunku Bródno-Podgrodzie pojedzie ulicami: Ludna – Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie, a w kierunku Metro Politechnika: al. Armii Krajowej – J. Słowackiego – A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – Marszałkowska i dalej swoją trasą. Podobną trasą z pl. T.W. Wilsona w kierunku Ursynów Zach. będzie jeździła linia 185. Autobusy linii 127 pojadą ulicami Tamka i L. Kruczkowskiego i zawrócą za wiaduktem mostu Józefa Poniatowskiego. Natomiast linii 162 będą kursowały przez most Józefa Poniatowskiego.

