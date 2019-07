Problemy na drogach i torach

Zamknięty będzie przejazd w ciągu ul. Obozowej na skrzyżowaniu z ul. Deotymy. Wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Od 11 lipca rozpocznie się kolejny etap prac na ul. Wolskiej przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską. Plac budowy zajmie wylot tej ostatniej oraz pas dzielący jezdnie ul. Wolskiej. Jadący ul. Wolską w kierunku Bemowa będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Z drugiego będzie można wyłącznie skręcić w prawo w ul. Młynarską.

Ponadto, jadący ul. Wolską w kierunku centrum nie będą mogli skręcić w lewo w ul. Młynarską (z tego pasa możliwe będzie natomiast zawracanie). Objazd w tej relacji będzie prowadził do ul. Okopowej i Leszno.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do poniedziałku, 15 lipca, do ok. godz. 4.00 rano. Również do poniedziałku tramwaje linii 20 będą jeździły ul. Dywizjonu 303 do pętli Koło. Tramwaje linii 23 będą kursowały al. „Solidarności" i ul. Wolską do pętli Cm. Wolski, a składy linii 24 zostaną skierowane na objazd ulicami: Powstańców Śląskich – Wolska – Towarowa – Al. Jerozolimskie. Od nocy ze środy na czwartek objazdami będą jeździły autobusy linii nocnych N45 i N95. Przypominamy, że na trasie Nowe Bemowo – Obozowa kursują autobusy linii zastępczej Z-3.

Korzystając z wyłączenia ruchu na ulicach Obozowej i Młynarskiej tramwajarze wyremontują również tory na przejeździe na skrzyżowaniu z ul. Deotymy. Od nocy z piątku na sobotę, z 12 na 13 lipca, do poniedziałku, 15 lipca do godz. 4.00, kierowcy jadący ul. Obozową od strony Bemowa nie będą mieli możliwości skrętu w ul. E. Dahlberga. Nie będzie również możliwości skrętu w ul. Deotymy jadąc od strony centrum. Natomiast wyjeżdżający z ulic Deotymy i E. Dahlberga będą musieli skręcić w prawo. Zawrócić będą mogli na skrzyżowaniach z ulicami Magistracką lub E. Ciołka. Dla pieszych utrzymane będzie przejście tylko po zachodniej stronie skrzyżowania. Zmienią się trasy autobusów linii 184 i 197. W kierunkach północnych autobusy pojadą przez al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Obozowej.

12 lipca, o godz. 16.30 na PGE Narodowym rozpocznie się koncert, którego gwiazdą będzie Bon Jovi. W związku z wydarzeniem w godz. 17.00-20.00 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony zostanie przejazd wiaduktem ul. Saskiej nad al. Stanów Zjednoczonych i ul. Brazylijską.

Po zakończeniu koncertu, w przypadku gdyby wielu uczestników imprezy chciało iść do centrum na piechotę, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem J. Waszyngtona a rondem gen. Ch. de Gaulle'a.

Od około godz. 17.00, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 125, 202 i Z-6 pojadą ul. Targową do Kijowskiej. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką. Autobusy E-1 pojadą mostem Świętokrzyskim, ul. Zajęczą, Topiel, Tamka. Od ok. godz. 22.45, w przypadku zamknięcia mostu Józefa Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 24, 25, 73 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Po zakończeniu koncertu wyjadą dodatkowe autobusy. Uruchomione zostaną specjalne kursy autobusów linii 509 (z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia).

