Przebudowa kluczowego skrzyżowani Pragi

ZDM rozpisał przetarg na przebudowę skrzyżowania Szwedzkiej z al. Solidarności.

Projekt przebudowy zakłada uproszczenie skrzyżowania. Dzięki temu możliwe będzie wydłużenie poszczególnych faz sygnalizacji i w efekcie ułatwienie przejścia i przejazdu.

"Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką. Dzięki temu uda się wyznaczyć nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy oraz posadzić 11 drzew. Ponadto, wydłużony zostanie lewoskręt w ul. Szwedzką, zaś sam wylot zostanie poszerzony. Ulica Wileńska z kolei zostanie zaślepiona aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie praskie uliczki. Zachowany zostanie dojazd samochodem do wszystkich posesji" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Przejścia dla pieszych i przejazd dla rowerów zostanie wytyczony wzdłuż al. Solidarności. Dodatkowo zmodernizowane zostanie istniejące przejście dla pieszych w poprzek al. Solidarności prowadzące w kierunku torów kolejowych. Równolegle do niego powstanie przejazd rowerowy, który ułatwi podróże pomiędzy dwoma przedzielonymi linią kolejową fragmentami Pragi. Przebudowany zostanie również istniejący przystanek autobusowy "Szwedzka 01". Zmiany obejmą też skrzyżowanie ulic Szwedzkiej i Równej. Przez te jednopasmowe ulice zostaną wyznaczone dwa przejścia dla pieszych wyposażone pośrodku w azyle.

Wykonawcy zainteresowani zrealizowania tej inwestycji mogą składać oferty do 28 sierpnia do godziny 10. Jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, wybrana firma będzie miała na zakończenie prac czas do połowy grudnia 2019 r.

zw.com.pl