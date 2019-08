Metallica na stadionie

W środę na PGE Narodowym wystąpi Metallica. Będą zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

21 sierpnia w godz. 16.00–20.00 wyłączony z ruchu indywidualnego, z wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński.

Dopuszczony zostanie przejazd wiaduktem ul. Saskiej nad al. Stanów Zjednoczonych i ul. Brazylijską.

Po zakończeniu koncertu, w przypadku, gdy wielu uczestników będzie wracało do centrum na piechotę, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle'a a rondem J. Waszyngtona.

Od godz. 16.00 w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami J. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy linii E-1, 125, 202 i Z-6 pojadą ul. Targową do ul. Kijowskiej. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką. Od około godz. 22.30, w przypadku zamknięcia mostu Józefa Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 24, 25, 73 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna.

Po zakończeniu koncertu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509 (z ronda J. Waszyngtona w kierunku Nowodworów i Gocławia).

Fani zespołu Metallica mogą też skorzystać z metra. Pociągi linii M2 od godz. 22.30 do końca powrotów będą jeździły co około 3 min., a linii M1 – co około 5 min.

