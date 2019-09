Dzień bezpłatnej komunikacji

W niedzielę w "Dniu bez samochodu" podróże komunikacją publiczną będą bezpłatne.

W tym roku w sobotę swoje podwoje otworzą zajezdnia Miejskich Zakładów Autobusowych przy ul. Ostrobramskiej 38 oraz Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów Tramwajów Warszawskich przy al. Prymasa Tysiąclecia 102. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem „Samochód wysiada!". W obu tych miejscach, w godz. 10.00-17.00, na starszych i młodszych czeka moc atrakcji.

W zajezdni autobusowej "Ostrobramska" zaplanowane są : wystawa współczesnych i zabytkowych autobusów, a także pojazdów technicznych; przejazd linią „obsługi codziennej" pojazdów – co się dzieje z autobusem przed wyjazdem na trasę następnego dnia; linia spacerowa wokół zajezdni obsługiwana jelczem ogórkiem cabrio; linia spacerowa po zajezdni obsługiwana jelczem ogórkiem z przyczepą – z możliwością jazdy w przyczepie; konkursy wiedzy o komunikacji miejskiej i czystości w mieście; finał gry miejskiej „Chodź z nami"; mobilne miasteczko ruchu drogowego; pokazy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – m.in. rozbrajanie bomby w autobusie przez robota pirotechnicznego; pokazy trików na rowerach BMX, deskorolkach i hulajnogach, stoiska współorganizatorów (m.in. Metra Warszawskiego) oraz partnerów; spotkanie z siatkarzami Onico Warszawa (w godz.10.00-12.00); występ zespołów Fruktaki i Załoga Janka Kosa oraz koncert Martyny Burdynowicz.

W Zakładzie Energetyki i Torów przy al. Prymasa Tysiąclecia (wejście od ul. Obozowej) odbędzie się : wystawa współczesnych i zabytkowych tramwajów, omnibusów konnych, a także pojazdów technicznych; pokazy pracy tramwajowych techników m.in. podbijania torów, spawania termitowego, a także cięcia, szlifowania i gięcia szyn; budowanie rzeźby tramwaju z butelek plastikowych i korków – prosimy o ich przynoszenie, dajmy plastikowi drugie życie; przejażdżki ręczną drezyną kolejową; projektowanie inteligentnego miasta z Urzędem Komunikacji Elektronicznej; występy Orkiestry Tramwajów Warszawskich; spotkanie z siatkarzami Onico Warszawa (w godz.12.30-15.00); food trucki.

Między tymi dwoma miejscami przejazdy zapewnią autobusowa linia K, a także tramwajowa linia D. Obydwie obsługiwane będą zarówno przez pojazdy zabytkowe, jak i współczesne. Autobusy linii K kursować będą na trasie Zajezdnia Ostrobramska – Saska – pl. Na Rozdrożu – Metro Politechnika – GUS – Wawelska – Dw. Zachodni – PKP Młynów – TW ZETIT, co 15 minut w godzinach 10.00-17.00. Tramwaje linii D będą jeździły na trasie al. Zieleniecka – Rondo Waszyngtona – most Poniatowskiego – Muzeum Narodowe – Krucza – Centrum – Dw. Centralny – Pl. Starynkiewicza – pl. Zawiszy – rondo Daszyńskiego – Muzeum Powstania Warszawskiego – Okopowa – Zajezdnia Wola – Młynarska – Długosza – Młynów – Wawrzyszewska – TW ZETIT, co 15 minut w godzinach 9.30-16.30.

Podczas Dni Transportu Publicznego, w zajezdni autobusowej przy ul. Ostrobramskiej, pojawi się również namiot Metra Warszawskiego. Oprócz informacji dotyczących rozbudowy II linii metra w Warszawie, będzie można również wziąć udział w konkursach wiedzy o metrze, a krecik – firmowa maskotka – poczęstuje słodyczami. Ponadto rozdawane będą bezpłatne wejściówki upoważniające do zwiedzania Stacji Techniczno-Postojowej na Kabatach (liczba wejściówek jest ograniczona). Kabacką STP będzie można zwiedzać w niedzielę, 22 września, w godz. 10.00-17.00, wg harmonogramu dostępnego na stronie internetowej metra.

W niedzielę będzie można obejrzeć budowaną stację Płocka linii metra M2. Na budowie stacji Płocka trwają ostatnie prace wykończeniowe – w tym momencie na peronie instalowane są stalowe podkonstrukcje, na których pojawią się miedziane ściany zatorowe. Obecnie montowane są również ostatnie sztuki oświetlenia oraz paneli na suficie peronu. Z kolei w październiku rozpoczną się montaże szklanych elementów w pawilonach handlowych oraz tafli na stalowych konstrukcjach wejść. Oprócz zwiedzania stacji na odwiedzających będą czekały animacje dla dzieci – malowanie buziek i zabawy związane z budową metra.

Stację Płocka będzie można zobaczyć w niedzielę, 22 września, od godz. 11.00 do 15.00. Wejście będzie zlokalizowane przy ul. Płockiej, od strony ul. Ludwiki, przy punkcie informacyjnym budowy metra. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przyniesienie wydrukowanego i podpisanego regulaminu wydarzenia. Zwiedzający będą poruszać się w zorganizowanych grupach. Ze względu na trwające prace, nie było możliwe przygotowanie trasy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózkach oraz dzieci wymagających przewożenia w wózkach.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu odbywa się tradycyjnie od 16 do 22 września. Jego podstawowym celem jest promocja ekologicznych form podróżowania, a najbardziej znanym elementem jest przypadający na 22 września „Dzień bez samochodu".

Tego dnia jak co roku poruszanie się pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego będzie bezpłatne. Także Koleje Mazowieckie oferują bezpłatne przejazdy.

zw.com.pl