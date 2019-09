W tych miejscach będą korki

W weekend drogowcy ułożą nową nawierzchnię na jezdniach ulic Raszyńskiej i Handlowej, będą też pracowali na Białołęce. Ruch na drogach spowolnią też maratończycy.

W weekend drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wymienią nawierzchnię dwóch ulic – na Ochocie i Targówku. W obu wypadkach prace rozpoczną się w piątek, 27 września, ok. godz. 22.00, a zakończą w poniedziałkowy poranek, 30 września ok. godz. 4.00. W tym czasie zamknięta dla ruchu będzie jezdnia ul. Raszyńskiej, prowadząca do centrum, na odcinku od ul. Filtrowej do pl. A. Zawiszy.

Na jezdni prowadzącej w kierunku ul. Żwirki i Wigury ruch będzie odbywał się normalnie. Połączenia z ul. Raszyńską nie będzie miała ul. Koszykowa. Zamkniętą jezdnie będzie można objechać ulicami: Filtrowa – L. Krzywickiego – Koszykowa – W.H. Lindleya; Filtrowa – pl. G. Narutowicza – Grójecka lub Wawelska – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie.

Autobusy linii: 128, 175, 504 i nocnej N32 (tylko w kierunkach pl. marsz. J. Piłsudskiego, Dw. Centralny i Centrum) pojadą ulicami: Wawelska – Grójecka – pl. G. Narutowicza – Grójecka – pl. A. Zawiszy i dalej swoimi trasami. Natomiast autobusy linii 159, w kierunku EC Siekierki, będą z pl. A. Zawiszy kursowały Al. Jerozolimskimi i ul. T. Chałubińskiego.

Prace będą prowadzone także na ul. Handlowej na odcinku od ul. Gorzykowskiej do Kołowej. Połączenie z ul. Handlową stracą ulice: Lusińska, Pratulińska, Mokra, Szczepanika i Remiszewska. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego lub ul. Trocką.

Autobusy linii 156, 160 i 256 oraz nocnej N02 pojadą ulicami: Kołowa – św. Wincentego – Borzymowska. Autobusy linii 212 i N12 będą kursowały ulicami Gorzkowska – Radzymińska – Trocka. Z kolei linia 269 zmieni swoją trasę i pojedzie ulicami św. Wincentego – Kołowa – M. Ossowskiego – Barkocińska – Myszkowska – Gorzykowska – Radzymińska –Trocka. Linia nocna N62 zostanie skierowana na ulice Gorzykowską i Radzymińską.

W weekend nawierzchnię będzie układał także wykonawca przebudowy ul. Głębockiej. Z tego powodu od piątku, 27 września, od godz. 23.30 droga ta będzie zamknięta na odcinku od ul. Tajemnej do Magicznej. Dopuszczony będzie wyłącznie dojazd do posesji, a przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Połączenia z ul. Głębocką nie będą miały ulice: Sieczna, Kartograficzna i Podwójna. Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicami: L. Berensona i Skarbka z Gór. W tym czasie będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Podłużną do Tajemną (w stronę ul. Tajemnej) oraz na ul. Tajemnej (w stronę ul. Skarbka z Gór).

Autobusy linii 120 i 240, jadące w kierunku Dw. Wschodniego(Kijowska) i Żerania FSO, będą kursowały objazdem ulicami: L. Berensona – Skarbka z Gór – Magiczna. Autobusy linii 527 pojadą ulicami Skarbka z Gór – L. Berensona – Głębocka – Lewandów – pętla Grodzisk – L. Berensona – Skarbka z Gór – Magiczna. Natomiast linia nocna N11 będzie jeździła ulicami: Skarbka z Gór – Magiczna – Głębocka.

W niedzielę, 29 września, ok. godz. 22.00, na odcinku od ul. Siecznej do Magicznej wrócą dwa kierunki ruchu. Jeden kierunek (w stronę Trasy Toruńskiej) nadal będzie obowiązywał jeszcze na fragmencie od ul. Podłużnej do Siecznej. Objazd w przeciwnym kierunku będzie prowadził ul. Skarbka z Gór.

Nowy asfalt po swoich pracach ułożą również wodociągowcy. Od piątku, 27 września, od godz. 17.00 do niedzieli, 29 września wieczorem zamknięta dla ruchu będzie ul. J. Mehoffera na odcinku od ul. Modlińskiej do Czeremchowej. Objazd zamkniętego odcinka będzie prowadził ulicami: Modlińska – Klasyków – Fletniowa. Taką trasą pojadą także autobusy linii 133.

Równocześnie podobne prace będą prowadzone na ulicach Prząśniczek i Animuszu w rejonie skrzyżowania z ul. Modlińską. W piątek, 27 września, od godz. 16.00 zamknięta będzie północna jezdnia ul. Przaśniczek i Animuszu. Z kolei w sobotę, 28 września, zamknięta będzie południowa jezdnia. W tym czasie autobusy linii 900 pojadą jezdnią serwisową ul. Modlińskiej.

Natomiast kolejarze wyremontują przejazd przez tory na ul. Strąkowej. W piątek, 27 września, ok. godz. 22.00, wyłączona z ruchu zostanie ul. Strąkowa pomiędzy ul. Rzędzińską a W. Pola – nie będzie można przejechać przez torowisko kolejowe. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Redutową i Połczyńską do Powstańców Śląskich. Swoją trasę zmienią autobusy linii 129. Prace potrwają do poniedziałkowego poranka.

W niedzielę, 29 września, tysiące śmiałków podejmie wyzwanie z królewskim dystansem podczas 41. PZU Maratonu Warszawskiego. Oprócz maratończyków na trasę wybiegną też uczestnicy „7. Biegu na piątkę". Będą zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Punktualnie o godz. 9.00 maratończycy wystartują z ul. Konwiktorskiej, a pół godziny później na trasę ruszą uczestnicy 7. Biegu na Piątkę. Meta wszystkich dystansów będzie zlokalizowana na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Drogi w czasie 41. PZU Maratonu Warszawskiego będą zamykane dla ruchu w miarę przemieszczania się biegaczy. Z uwagi na organizację mety maratonu już od soboty, 28 września, od godz. 11.00 wyłączony z ruchu będzie prawy pas jezdni Wisłostrady, prowadzącej w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. Wenedów do Grodzkiej. Od godz. 21.00 jezdnia w kierunku Wilanowa na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do ul. Grodzkiej zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Na ulicę tą ruch zostanie przywrócony w niedzielę, ok. godz. 19.30 (na dwóch pasach ruchu), a ok. godz. 21.00 na całej szerokości jezdni.

W związku z organizacją startu biegu od soboty, 28 września, od godz. 20.00 zamknięta dla ruchu będzie również ul. Konwiktorska na odcinku od ul. Bonifraterskiej do Zakroczymskiej. Od godz. 7.00 w niedzielę zamknięty zostanie także przejazd ul. Zakroczymską. Ruch na ul. Konwiktorską wróci w niedzielę o godz. 15.30. Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach będzie obowiązywał do godz. 18.00 w niedzielę. Zakaz parkowania będzie obowiązywał także na ulicach: Wybrzeże Gdańskie, Boleść, Bonifraterska, Zakroczymska, Konwiktorska, Wójtowska, Szymanowska, Wybrzeże Helskie, Ratuszowa, S. Okrzei, Belwederska i w Al. Ujazdowskich.

Maratończycy wystartują 29 września o godz. 9.00 z ul. Konwiktorskiej. Ich trasa będzie prowadziła ulicami: Muranowska (jezdnia w kierunku ul. Stawki), gen. W. Andersa, A. Mickiewicza (zamknięta w godz. 8.30-14.10; utrzymany ruch samochodów jednym pasem od pl. T.W. Wilsona do ul. gen. J. Zajączka). Z pl. T.W. Wilsona (zawężenie ruchu samochodowego do jednego pasa w godz. 8.30-14.00) biegacze udadzą się ul. Z. Krasińskiego (jezdnia w kierunku Wisłostrady zamknięta w godz. 8.30-11.00) na Wisłostradę (jezdnia w kierunku Wilanowa) i dalej ulicami: R. Krajewskiego, Zakroczymska, Szymanowska, Z. Słomińskiego (w godz. 8.45-15.00 od ronda Zgrupowania AK „Radosław" utrzymany dojazd tylko do ul. A. Dawidowskiego).

Trasę na Pragę maratończycy pokonają mostem Gdańskim (jednia w kierunku Pragi zamknięta w godz. 8.30-15.30), a następnie pobiegną ul. S. Starzyńskiego (jezdnia w kierunku Targówka będzie zamknięta w godz. 8.45-11.00; nie będzie można przejechać z ronda S. Starzyńskiego w kierunku ronda Żaba). Później zawodnicy będą poruszać się ulicami: Namysłowska (zamknięta w godz. 8.20-11.15), Ratuszowa (zamknięta od godz. 8.45-11.10; wstrzymany ruch w ciągu ul. Jagiellońskiej), Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte obydwie jezdnie w godz. 8.45-15.45), S. Okrzei, Jagiellońska (zamknięta w godz. 9.00-15.25), J. Zamoyskiego i Sokola. Następnie pobiegną ul. Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte obydwie jezdnie w godz. 9.00-11.45) i zawrócą pod mostem Józefa Poniatowskiego w kierunku mostu Świętokrzyskiego (jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta w godz. 9.00-12.30, jezdnia w kierunku centrum w godz. 8.40-16.00).

Z mostu Świętokrzyskiego biegacze udadzą się dalej ulicami: Tamka, L. Kruczkowskiego, Rozbrat i Górnośląska (zamknięte w godz. 8.45-12.20; utrzymany ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do Czerwonego Krzyża). Trasa maratonu będzie dalej prowadziła ul. J. Hoene-Wrońskiego i al. T. Hopfera, przez Agrykolę i Łazienki Królewskie. Z Łazienek Królewskich zawodnicy wybiegną na ul. J. Gagarina (w godz. 9.20-12.30 zamknięty fragment od ul. Podchorążych do Belwederskiej) i dalej będą kontynuowali swój bieg Traktem Królewskim, czyli ulicami: Belwederska (zamknięta w godz. 9.00-13.00), Al. Ujazdowskie (zamknięte w godz. 9.00-13.15; utrzymany ruch jednym pasem z pl. Trzech Krzyży do pl. Na Rozdrożu i dalej do ul. Bagatela), Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście (wstrzymany przejazd w ciągu Al. Jerozolimskich i ul. Świętokrzyskiej). Następnie pobiegną ulicami: Miodowa (zamknięta w godz. 9.00-13.30), Bonifraterska (zamknięta w godz. 8.30-14.00) i Muranowska.

Następnie maratończycy wrócą na ulice gen. W. Andersa i A. Mickiewicza. Tym razem z pl. T.W. Wilsona pobiegną prosto ul. A. Mickiewicza i dalej ulicami: Rudzka, Lektykarska, Podleśna (zamknięte w godz. 9.45-14.10). Ulicą Gwiaździstą udadzą się na Wisłostradę (jednia w kierunku Wilanowa zamknięta w godz. 10.00-15.30). Następnie ulicami: R. Krajewskiego, Zakroczymska, Konwiktorska, Bonifraterska, Międzyparkowa, Z. Słomińskiego (jezdnia w kierunku mostu) i mostem Gdańskim wrócą na Pragę (jednia przeprawy w kierunku Pragi zamknięta w godz. 8.30-15.30).

Od ok. godz. 10.00 wyjazd z Os. Ruda i Potok będzie możliwy wydzielonym pasem na ul. Podleśnej (na odcinku Klaudyny – Gwiaździsta). Dodatkowo na skrzyżowaniu ul. Potockiej i Mickiewicza przez cały czas biegu ruchem będzie kierowała Policja, która w miarę możliwości i w sposób bezpieczny będzie dopuszczała ruch poprzeczny przez trasę biegu. Dojazd do osiedla tylko Wisłostradą (jezdnią w kierunku Łomianek), a następnie zjazdem do Centrum Olimpijskiego w ul. Z. Krasińskiego i Gwiaździstą.

Z mostu Gdańskiego maratończycy pobiegną ulicami Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (jezdnie zamknięte w godz. 8.45-15.45) do mostu Świętokrzyskiego (jezdnia w kierunku centrum będzie zamknięta w godz. 8.40-16.00). Dalej ulicami Zajęcza, Dobra, Karowa i Wisłostradą do mety na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Głównemu biegowi będzie towarzyszył bieg na 5 km. Jego uczestnicy wystartują o godz. 9.30 z ul. Konwiktorskiej. Przebiegną ulicami: Muranowska, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, pl. T.W. Wilsona, Z. Krasińskiego, Wisłostrada do mety na wysokości Multimedialnego Parku Fontann od strony ul. Sanguszki.

W sobotę, po zamknięciu dla ruchu ul. Konwiktorskiej, autobusy linii 178 będą kończyły kursowanie na ul. Muranowskiej. Autobusy linii 227 pojadą ulicami Międzyparkową i Bonifraterską, a 503 ulicami Świętojerską i M. Anielewicza do przystanku końcowego Esperanto. Następnie, po wyłączeniu z ruchu zachodniej jezdni Wisłostrady, autobusy linii 118, 185 i 385 będą kursowały objazdem ulicami: A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. „Solidarności" – Nowy Zjazd.

W czasie imprezy swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 178, 180, 181, 185, 195, 197, 202, 212, 222, 227, 409, 500, 503, 507, 509, 518, 521. Ponadto wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ulicach: gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, Międzyparkowej, Jagiellońskiej i w Al. Jerozolimskich oraz na moście Józefa Poniatowskiego, a swoje trasy zmienią tramwaje linii: 6, 7, 9, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28.

