Weekendowe problemy na drogach

Otwarty wiadukt na ul. Postępu, ale za to zamknięty zastanie przejazd przez tory na ul. Zabranieckiej, a także fragment Traktu Lubelskiego.

Pierwsi kierowcy wiaduktem w ul. Postępu, nad ul. Marynarską, będą mogli przejechać w piątek, 22 listopada, po godz. 10.00. Na obiekcie znajduje się jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w obydwu kierunkach, chodnik dla pieszych oraz dwie klimatyzowane windy.

Wraz z uruchomieniem wiaduktu zamknięte zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Marynarską. Jeszcze przez tydzień wewnętrzne pasy obydwu jezdni w rejonie skrzyżowania z ul. Postępu pozostaną wyłączone z ruchu. W tym czasie zakończą się prace, które nie mogły być prowadzone z powodu funkcjonującego przejścia. Jednocześnie z przywróceniem ruchu na wszystkich pasach obydwu jezdni ul. Marynarskiej zniknie zwężenie na wiadukcie z ul. Rzymowskiego.

Nadal zamknięta pozostanie nowa kładka dla pieszych nad ul. Marynarską, w rejonie ul. Wynalazek. Wniosek o pozwolenie na jej użytkowanie w najbliższych dniach trafi do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przez tydzień, od piątku, 22 listopada, do piątku, 29 listopada, zamknięty będzie przejazd przez tory na ul. Zabranieckiej. W związku z pracami kolejarzy wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Kierowcy jadący od strony Trasy Świętokrzyskiej nie będą mogli przejechać w stronę Rembertowa. Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 138 i N16 – w obu kierunkach pojadą ulicami Księcia Ziemowita, Rzeczną i Księżnej Anny.

W piątek zamknięty zostanie również fragment ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Płowieckiej do Klimontowskiej. Awaryjna naprawa nawierzchni potrwa od piątkowego wieczoru (od około godz. 22.00) do poniedziałkowego poranka (25 listopada, około godz. 4.00). Objazd wyłączonego odcinka zostanie poprowadzony ul. Widoczną do Lucerny oraz Wałem Miedzeszyńskim do ul. Kadetów.

W poniedziałek, 25 listopada, wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej, w rejonie budowanego węzła z drogą ekspresową S2. Ruch w kierunku Konstancina-Jeziorny, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Karuzela i Europejską do ul. Pałacowej, zostanie skierowany na docelową jezdnię. Utrzymana będzie tymczasowa jezdnia, którą można dojechać do ul. Karuzela. Wyjazd na ul. Przyczółkową nadal możliwy będzie tylko w prawo – w stronę Konstancina-Jeziorny. Z kolei na wysokości ul. Marcepanowej utrzymana będzie zawrotka dla jadących od strony Mokotowa (by mogli oni zawrócić i skręcić w ul. Europejską). Ruch w kierunku centrum nadal będzie odbywał się tymczasową jezdnią omijającą plac budowy.

W weekend warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich będą kontynuowali prace na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Stefana Batorego. Po północnej stronie skrzyżowania budowane jest nowe przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów, a kierowcy zyskają wydzielone fazy do skrętu w lewo z al. Niepodległości w obu kierunkach. W ramach tych prac drogowcy wymieniają również nawierzchnię jezdni na skrzyżowaniu.

Z tego powodu, od piątku, 22 listopada, od godz. 22.00 do poniedziałku, 25 listopada, do godz. 6.00 wyłączona z ruchu będzie zachodnia (w kierunku Ursynowa) jezdnia al. Niepodległości od Trasy Łazienkowskiej wraz z zachodnią częścią skrzyżowania z ul. Stefana Batorego. Utrzymany będzie dojazd do posesji i budynków Biblioteki Narodowej. Ulica Stefana Batorego od strony Pola Mokotowskiego będzie kończyła się ślepo. Kierowcy jadący ul. św. A. Boboli do al. Niepodległości będą mogli dojechać przez ul. Rakowiecką. Natomiast jadący al. Niepodległości od strony centrum nie będą mieli możliwości jazdy prosto w kierunku Ursynowa – będą musieli skręcić w lewo lub w prawo w Trasę Łazienkowską.

Kierowcy jadący od pl. Unii Lubelskiej ul. Stefana Batorego będą musieli skręcić prawo w kierunku Trasy Łazienkowskiej. Objazdy zamkniętej jezdni zostaną poprowadzone ulicami: Trasa Łazienkowska – L. Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka lub ulicami Wawelska – Żwirki i Wigury – Racławicka.

Autobusy linii 119 będą kursowały objazdem al. Niepodległości i ul. A.J. Madalińskiego, a linii 143 pojadą ul. L. Waryńskiego i zawrócą na pl. Konstytucji. Autobusy linii 167 w kierunku Siekierki-Sanktuarium pojadą Trasą Łazienkowską i dalej ul. L. Waryńskiego. Linie 174 (w kierunku Bokserskiej) i 200 (w kierunku Konstancina-Jeziorny) oraz nocna N36 (w kierunku Bokserskiej) będą kursowały ulicami: Trasa Łazienkowska – L. Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka. Linia nocna N34 (tylko w kierunku Os. Kabaty) będzie jeździła objazdem ulicami: Wawelska – Żwirki i Wigury – Racławicka.

Na ul. Walcowniczej trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Na tym etapie prac wyłączone z ruchu zostało skrzyżowanie ulic Walcowniczej i Narcyzowej. Autobusy linii 115, 142 i nocnej N22 jeżdżą skróconą trasą ulicami: Podkowy – Patriotów – Ochocza (powrót: Ochocza). Autobusy linii 213 kursują natomiast objazdem ulicami Petunii i Bartoszycką. Ponadto uruchomiona została zastępcza linia Z15 kursująca na trasie: PKP Falenica – Aleksandrów. Następnie zamknięty będzie odcinek od ul. Narcyzowej do skrzyżowania z Filmową. Utrudnienia potrwają do połowy grudnia.

W czwartek, 21 listopada, ok. godz. 22.00 budowniczowie II linii metra na Bemowie wprowadzą zmiany w organizacji ruchu na ul. Górczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. S. Konarskiego. Ruch w obydwu kierunkach za tym skrzyżowaniem zostanie przełożony na jezdnię północną.

