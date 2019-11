Zmiany na drogach

Tydzień będzie zamknięty przejazd przez tory na ul. Księcia Ziemowita. To nie jedyne zmiany na stołecznych drogach.

Prace potrwają od piątku, 29 listopada, od około godz. 22.00 do soboty, 7 grudnia, do ok. godz. 6.00. W tym czasie zamknięty przejazd kierowcy będą mogli objechać jadąc ulicą Radzymińską lub ulicami Zabraniecką, Księżnej Anny i Rzeczną.

Tym drugim objazdem poruszać się będą autobusy linii 156, 170 i N16. Linia 338 zamknięty przejazd będzie omijać jadąc ulicami Zabraniecką i Naczelnikowską.

W piątek, 29 listopada ok. godz. 12.00 budowniczowie Południowej Obwodnicy Warszawy zmienią organizację ruchu na ul. Wał Miedzeszyński w rejonie Ogórkowej. Ruch w obydwu kierunkach zostanie skierowany na gotową już boczną jezdnię przyszłego węzła drogowego.

W sobotę, 30 listopada, zostanie przywrócony ruch tramwajowy na ulicach Prostej, M. Kasprzaka i Skierniewickiej. Na tory wrócą tramwaje linii 11, które będą kursowały swoją podstawową trasą łącząc Rondo Daszyńskiego i Piaski, jadąc przez Bemowo. Zmienią się również trasy linii 10 i 28. 10 pojedzie od stacji Metro Młociny – T. Nocznickiego – Wólczyńska – W. Broniewskiego – al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – Skierniewicka – M. Kasprzaka – Prosta – al. Jana Pawła II – Nowowiejska – Marszałkowska – Puławska – Wyścigi. Z kolei linia 28 będzie kursowała trasą od Dw. Wschodni /Kijowska/– ... – pl. Grunwaldzki – W. Broniewskiego – Piaski.

3 listopada, ok. godz. 11.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Górczewskiej. Ruch na odcinku od skrzyżowania z ulicami Deotymy i Elekcyjną do Góralskiej zostanie przełożony na jezdnię południową. Od ul. Deotymy będzie można dojechać do Góralskiej. Dalej prosto pojechać będą mogły wyłącznie autobusy, taxi, motocykle i MTON oraz posiadający identyfikatory wg wzoru MW właściciele, najemcy i prowadzący działalność gospodarczą w budynkach wzdłuż ul. Górczewskiej. Równocześnie zamknięty zostanie tymczasowe połączenie ul. Okocimskiej z Jana Olbrachta.

Tego samego dnia ok. godz. 20.00 otwarta dla kierowców zostanie ul. Płocka na odcinku pomiędzy ul. Wolską a budynkiem nr 11. Plac budowy będzie jeszcze obejmował fragment ul. Płockiej przy skrzyżowaniu z Ludwiki.

