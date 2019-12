Utrudnienia na stołecznych drogach

W weekend drogowcy dokończą naprawę nawierzchni w al. Stanów Zjednoczonych. Wodociągowcy będą pracowali na Płockiej.

W weekend drogowcy będą kontynuowali prace na buspasie w al. Stanów Zjednoczonych. Naprawiona zostanie uszkodzona nawierzchnia pasa dla autobusów między ul. Kinową a Saską. W tym czasie autobusy będą kursowały środkowym pasem jezdni.

Z kolei na ul. Płockiej wodociągowcy dokończą prace związane z usuwaniem skutków awarii. Od piątku, 13 grudnia, od godz. 22.00 do poniedziałku, 16 grudnia do godz. 4.00 nie będzie można przejechać ul. Płocką od Wolskiej, w kierunku Górczewskiej. Objazd będzie prowadził ul. Młynarską. Tą ulicą pojada autobusy linii: 102, 103, 136 i 520 (tylko w kierunkach Młynów, Metro Młociny, Płocka-Szpital). Ruch w przeciwnym kierunku będzie odbywał się bez utrudnień.

Korzystając ze sprzyjającej pogody swoje prace będą prowadziły również dzielnice. Nową nawierzchnię zyskają ulice na Woli, Bielanach i we Włochach. Do środy, 18 grudnia wyłączona z ruchu i parkowania będzie ul. Baltazara. Natomiast w dniach 13-20 grudnia zamknięta dla ruchu będzie ul. Hajoty pomiędzy ulicami E. Schroegera i J. Kasprowicza. W poniedziałek, 16 grudnia, o godz. 6.00 ruszą zaś prace na ul. Obrońców Pokoju. Do 28 grudnia nieprzejezdny będzie odcinek tej drogi od ul. Zdobniczej do Łuki Małe.

W sobotę, 14 grudnia, w godz. 12.00-14.00 odbędzie się V. Białołęcki Bieg Wolności. Jego trasa będzie zlokalizowana w rejonie Zakładu Karnego i Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Biegacze rozpoczną zmagania na ul. Ciupagi i dalej będą poruszać się ulicami: Ornecką, Borecką, Łosia, Smugową, Jeżową, Waligóry, Zegarynki do mety na ul. Ciupagi. Organizacja biegu będzie wiązać się z utrudnieniami. Poszczególne ulice będą zamykane od ok. godz. 12.00 i sukcesywnie otwierane (za ostatnim biegaczem). Najdłużej utrudnienia potrwają w okolicy skrzyżowania ulic Waligóry, Zegarynki i Ciupagi, gdzie otwarcie planowane jest ok. godz. 14.00.

15 grudnia na ul. Ząbkowskiej odbędzie się XVI. Warszawskie Spotkanie Wigilijne. Fragment jezdni z charakterystyczną kamienną nawierzchnią i pozostałościami po torach tramwajowych, w nocy z piątku na sobotę, z 13 na 14 grudnia, stanie się deptakiem. Ponownie samochody wrócą tu w nocy z niedzieli na poniedziałek (15/16 grudnia).

Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej będzie można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej, a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską. Natomiast autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 – w kierunku ronda S. Starzyńskiego i Dworca Centralnego – będą jeździły ulicami Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcają w Markowską.

