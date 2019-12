W piątek otworzą ul. Płocką

W piątek, 20 grudnia, budowniczowie wolskiego odcinka II linii metra otworzą ul. Płocką. W sobotę zmiany w ruchu wprowadzone zostaną także na ul. Górczewskiej.

Zgodnie z deklaracjami pierwsi pasażerowie powinni skorzystać z wolskiego odcinka linii metra M2 wiosną 2020 roku. Końca dobiegają również prace przy odtworzeniu ulic, które były objęte placem budowy stacji Płocka i Księcia Janusza. Budowniczowie wolskiego odcinka metra zapowiadają na najbliższe dni wprowadzenie zmian w ruchu.

Najpierw, w piątek, 20 grudnia, ok. godz. 20 otwarta zostanie ul. Płocka. Kierowcy i piesi znowu będą mogli swobodnie poruszać się odcinkiem łączącym ulice M. Kasprzaka i Wolską. Na trasy przebiegające ul. Płocką wrócą autobusy linii 103, 136 oraz nocnych N45 i N95.

Następnego dnia, czyli w sobotę, 21 grudnia, ok. godz. 12.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Górczewskiej, w rejonie stacji Księcia Janusza. Ruch w obydwu kierunkach będzie się już odbywał właściwymi jezdniami. Plac budowy będzie zajmował jeszcze tylko pas dzielący jezdnie i przyległe do niego pasy drogi. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku.

Nadal od ul. Deotymy będzie można dojechać do ul. Góralskiej. Dalej prosto (jezdnią w kierunku Bemowa) mogą jechać wyłącznie autobusy, taxi, motocykle i MTON oraz posiadający identyfikatory wg wzoru MW właściciele, najemcy i prowadzący działalność gospodarczą w budynkach wzdłuż ul. Górczewskiej. W kolejnym etapie, planowanym na początku roku, kierowcom zostanie udostępniona cała szerokość obydwu jezdni, a połączenie z ul. Górczewską odzyskają ulice poprzeczne.

Trwają także prace w rejonie stacji Młynów. Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich pracują na odcinku od ul. Syreny do Młynarskiej oraz przed skrzyżowaniem z ul. Leszno. Aktualnie przebudowywane są krawężniki i odwodnienie. Prace te wiążą się z wprowadzeniem ograniczeń w parkowaniu. W kolejnych etapach, już w przyszłym roku, realizowane będą: skrzyżowanie ulic Płockiej i Górczewskiej, północna jezdnia ul. Górczewskiej, a następnie jezdnia południowa. Po przebudowie ulica Górczewska zmieni się w elegancką i bezpieczną śródmiejską miejską ulicę.

