Będą nowe miejsca parkingowe

Ponad 350 miejsc parkingowych dla samochodów oraz ponad 240 miejsc dla rowerów powstanie na nowych parkingach P+R.

Podpisano umowy o dofinansowanie parkingów „Parkuj i Jedź" w Warszawie przy PKP Jeziorki oraz w gminach Piaseczno, Wołomin, Radzymin.

Samorządy pozyskały ponad 8,3 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź".

Warszawski parking zostanie zlokalizowany w pobliżu linii kolejowej prowadzącej do Radomia, przy stacji PKP Warszawa Jeziorki, w pobliżu ulicy Karczunkowskiej. Obiekt pomieści co najmniej 138 samochodów (w tym 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami), a także nie mniej niż 40 miejsc postojowych dla rowerów. Na parkingu zamontowane zostaną również dwie ładowarki dla aut elektrycznych. Nowy parking pozwoli podróżującym na pozostawienie samochodów w dogodnej lokalizacji oraz przesiadkę do komunikacji miejskiej, zapewniając możliwość dostępu do trzech różnych środków transportu publicznego – pociągu, autobusu i roweru publicznego, przede wszystkim dla mieszkańców części dzielnicy Ursynów oraz gmin Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin – Jeziorna, Tarczyn, Prażmów, Lesznowola. Parking poprawi również obsługę południowej części Warszawy, w kontekście istniejącego połączenia kolejowego oraz planowanego połączenia SKM do Piaseczna. Wartość dofinansowania UE to blisko 3,5 mln złotych.

Kolejny parking P+R – w gminie Wołomin będzie zlokalizowany w Lipinkach przy ul. Parkowej, niedaleko PKP Zagościniec, która jest ostatnią stacją w II strefie biletowej warszawskiego ZTM oraz Kolei Mazowieckich. Do dyspozycji kierowców będą 73 miejsca parkingowe (w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 25 miejsc postojowych dla rowerzystów. Wartość dofinansowania UE wynosi ponad 2 mln złotych.

Mieszkańcy gminy Piaseczno przesiadający się do pociągu będą mogli skorzystać z nowego parkingu P+R, który będzie zbudowany przy ul. Towarowej. Do dyspozycji kierowców będą 83 miejsca parkingowe (w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i 3 dla samochodów elektrycznych) oraz 96 miejsc postojowych dla rowerzystów. Wartość dofinansowania UE wynosi ponad 1,5 mln złotych.

W gminie Radzymin parking P+R będzie zlokalizowany przy ul. Wiejskiej, niedaleko stacji PKP Radzymin. Do dyspozycji kierowców będzie 59 miejsc parkingowych (w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 82 miejsca postojowe dla rowerzystów. Wartość dofinansowania UE wynosi ponad 1,2 mln złotych.

Łącznie sieć metropolitalnych parkingów budowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmuje 60 obiektów, na których powstaje ponad 5 800 miejsc parkingowych. Kilkanaście obiektów m.in. w Jaktorowie, Radzyminie, Pruszkowie i Wołominie już zostało oddanych do użytku.

zw.com.pl