Zmiany komunikacyjne

Drogowcy zakończyli przebudowę skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Stefana Batorego, normalny ruch pojazdów wraca na Płocką. To nie jedyne zmiany komunikacyjne.

Przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości i ul. Stefana Batorego obejmowała m.in. budowę po północnej stronie ul. Batorego nowego przejście dla pieszych i przejazdu dla rowerów. Dzięki niemu piesi i rowerzyści nie muszą okrążać całego skrzyżowania, czekając na zielone światło.

Z myślą o osobach starszych i z niepełnosprawnościami wybudowane zostały dojścia do przystanków tramwajowych znajdujących się nad stacją metra Pole Mokotowskie. Do tej pory przystanek był dostępny wyłącznie za pomocą schodów, co dla wielu osób było barierą nie do pokonania.

Poprawiło się również bezpieczeństwo dla kierowców jadących al. Niepodległości. Manewr skrętu w lewo przed przebudową wymagał przecięcia torowiska tramwajowego i trzech pasów ruchu z przeciwnego kierunku. To często prowadziło do blokowania tramwajów i zderzeń z innymi pojazdami. Teraz skręt w lewo odbywa się podczas wydzielonej fazy sygnalizacji świetlnej. Oznacza to nieco krótsze zielone światło dla kierowców jadących na wprost.

Przy okazji skorygowany został układ pasów ruchu na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Rakowiecką. Dotychczasowy zbyt krótki pas do skrętu w lewo w kierunku ul. Puławskiej został wydłużony. Po zmianie prawy pas nie urywa się za skrzyżowaniem, ale ma kontynuację w kierunku Ursynowa. Nowy układ pasów pozwala lepiej wykorzystać przepustowość skrzyżowania.

Sygnalizacja na obu skrzyżowaniach została skoordynowana i wyposażona w automatyczną detekcję, dzięki czemu może dopasować się do ruchu. Nowy program sygnalizacji został właśnie wdrożony i powinien ograniczyć utrudnienia, jakie występowały podczas przebudowy. W nowym ustawieniu świateł przewidziano również priorytet dla tramwajów. Wraz z wydzieleniem lewoskrętów (co ograniczy zjawisko blokowania torów przez skręcające auta), pozwoli to znacznie usprawnić pokonanie tego odcinka przez tramwaje.

Nie jest to koniec zmian w al. Niepodległości. Zarząd Dróg Miejskich jest w trakcie projektowania modernizacji aż 14 sygnalizacji świetlnych wzdłuż alei, na całym odcinku od ul. Koszykowej do Domaniewskiej. Sygnalizacje będą ze sobą skoordynowane w celu uzyskania efektu tzw. „zielonej fali" na kolejnych skrzyżowaniach.

20 grudnia budowniczowie wolskiego odcinka II linii metra otworzą ul. Płocką. Zgodnie z deklaracjami pierwsi pasażerowie powinni skorzystać z wolskiego odcinka linii metra M2 wiosną 2020 roku. Końca dobiegają również prace przy odtworzeniu ulic, które były objęte placem budowy stacji Płocka i Księcia Janusza. Budowniczowie wolskiego odcinka metra zapowiadają na najbliższe dni wprowadzenie zmian w ruchu.

Najpierw 20 grudnia, ok. godz. 20.00 otwarta zostanie ul. Płocka. Kierowcy i piesi znowu będą mogli swobodnie poruszać się odcinkiem łączącym ulice M. Kasprzaka i Wolską. Na trasy przebiegające ul. Płocką wrócą autobusy linii 103, 136 oraz nocnych N45 i N95.

21 grudnia ok. godz. 12.00 zmieni się organizacja ruchu na ul. Górczewskiej, w rejonie stacji Księcia Janusza. Ruch w obydwu kierunkach będzie się już odbywał właściwymi jezdniami. Plac budowy będzie zajmował jeszcze tylko pas dzielący jezdnie i przyległe do niego pasy drogi. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Nadal od ul. Deotymy będzie można dojechać do ul. Góralskiej. Dalej prosto (jezdnią w kierunku Bemowa) mogą jechać wyłącznie autobusy, taxi, motocykle i MTON oraz posiadający identyfikatory wg wzoru MW właściciele, najemcy i prowadzący działalność gospodarczą w budynkach wzdłuż ul. Górczewskiej. W kolejnym etapie, planowanym na początku roku, kierowcom zostanie udostępniona cała szerokość obydwu jezdni, a połączenie z ul. Górczewską odzyskają ulice poprzeczne.

Trwają także prace w rejonie stacji Młynów. Warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich pracują na odcinku od ul. Syreny do Młynarskiej oraz przed skrzyżowaniem z ul. Leszno. Aktualnie przebudowywane są krawężniki i odwodnienie. Prace te wiążą się z wprowadzeniem ograniczeń w parkowaniu.

W kolejnych etapach, już w przyszłym roku, realizowane będą: skrzyżowanie ulic Płockiej i Górczewskiej, północna jezdnia ul. Górczewskiej, a następnie jezdnia południowa. Po przebudowie ulica Górczewska zmieni się w elegancką i bezpieczną śródmiejską miejską ulicę.

zw.com.pl