Jak spędzić Mikołajki

Mikołajki w tym roku nie tylko będą obchodzone 6 grudnia. Weekend będzie pełen atrakcji. Oto nasze propozycje.

W weekend rozbłyśnie świąteczna iluminacja stolicy. Jednak to nie jedyne atrakcje. W Warszawie odbywać się będzie wiele sportowo-mikołajkowych wydarzeń.

Rozkręca się sezon łyżwiarski. W sobotę, 3 grudnia, wystartuje kolejnych pięć ślizgawek. O godz. 9 uruchomione zostanie zadaszone lodowisko OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1. W weekend 3-4 grudnia, ślizgawka będzie udostępniana gościom bezpłatnie (do końca sezonu płatna). W drugiej części dnia (o godz. 16) swoje działanie rozpocznie także lodowisko OSiR Ochota przy ul. Rokosowskiej 10. Również w sobotę o godz. 18 uroczyście zainaugurowane zostanie również działanie lodowiska na Białołęce przy ul. Strumykowej 21. Podczas „Mikołajkowego otwarcia lodowiska" w Białołęckim Ośrodku Sportu, jak również dzień później ślizgawka będzie bezpłatna (potem płatna).

Swoje działanie w przed mikołajkową sobotę rozpoczną również dwie najchętniej uczęszczane bezpłatne, odkryte ślizgawki w stolicy. Na Rynku Starego Miasta oraz przed Pałacem Kultury i Nauki. To ostatnie lodowisko rozpocznie swoje działanie już o godz. 10, a o godz. 16 przed Pałacem Młodzieży rozpocznie się mikołajkowa impreza. Jazdę na łyżwach umili świąteczna muzyka, a animatorzy i trenerzy łyżwiarstwa zadbają o dobrą zabawę.

W hali sportowej „Koło" przy ul. Obozowej 60 tradycyjnie już odbędą się „Mikołajki na sportowo". W sobotę, 3 grudnia, w godz. 13-18 na wszystkich gości czekają dmuchańce, gry i zabawy sprawnościowe, dekorowanie pierników, fotobudka i wiele innych atrakcji.

Na Mokotowie w sobotę rozegrany zostanie turniej mikołajkowy dla dzieci w zapasach w stylu wolnym. Zawody odbywać się będą w hali Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Narbutta 14 a uczestniczyć w nich będą młodzi zawodnicy z roczników 2006-2010. Start zmagań o godz. 10.

Pływalnie Skalar (ul. Sosnkowskiego 3) i Albatros (ul. Orląt Lwowskich 1) zapraszają na mikołajkową zabawę na basenie. Dzieci i młodzież do 18. roku życia (z ważną legitymacją szkolną) w niedzielę, 4 grudnia, w godz. 15-19 będzie mogła korzystać z pływalni bezpłatnie. Podczas wydarzenia na basenie odbywać się będą gry i zabawy sprawnościowe.

W niedzielę, 4 grudnia, na imprezę mikołajkową zaprasza pływalnia Anin (ul. V Poprzeczna 22). W godz. 14-16 wszystkie dzieci będą mogły wejść na basen bezpłatnie. W ramach atrakcji przygotowano m.in. konkurs skoków do wody, wyścigi na materacach i tańce w wodzie.

Ursynowskie Mikołajki odbędą się w niedzielę w godzinach 11-16 w hali "Arena Ursynów" przy ul. Pileckiego 122. Na dzieci oprócz spotkań i zdjęć z Mikołajem czekają m.in. pokazy iluzjonistyczne, wspólne przygotowywanie ozdób choinkowych oraz strefa sportowa.

W niedzielę Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji przeprowadzi również turniej szachowy. Zmagania miłośników królewskiej gry odbywać się będą w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Dereniowej 48. Start o godz. 10. Zawody prowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych: do 14 lat i open.

Piłkarskich emocji w nadchodzący weekend, 3-4 grudnia, dostarczą zawodnicy biorący udział w XVI Ursynów Cup. W międzynarodowych zawodach udział weźmie 11 drużyn z rocznika 2002 (U-15). Organizowane rokrocznie zawody są okazją do spotkania najlepszych młodych zespołów z całej Polski, a także gości z zagranicy, co gwarantuje wysoki poziom rozgrywek i emocje do samego końca. Zmagania prowadzone będą na obiekcie przy ul. Koncertowej 4 na Ursynowie.

W hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 w niedzielę, 4 grudnia, rozegrany zostanie II Bemowski Turniej Judo. Na matach zobaczyć będzie można zawodników z roczników 2006-2009. Start zmagań o puchar burmistrza dzielnicy Bemowo o godz. 10.

Muzeum Warszawskiej Pragi zaprasza do wspólnego przygotowywania prezentów według tradycyjnych rzemieślniczych receptur. Impreza „Zrób sobie prezent" odbędzie się na prawym brzegu Wisły w niedzielę, 4 grudnia w godz. 11 - 15. Spotkanie animatorów, artystów i rzemieślników z gośćmi muzeum będzie miało charakter warsztatowy. Stoiska rękodzielnicze przemienią muzealną przestrzeń w manufakturę prezentów, do której swobodny dostęp i wolny wstęp będą mieli wszyscy chętni.

zyciewarszawy.pl