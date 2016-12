Na Sylwestra komunikacją miejską

W sylwestra metro będzie kursowało przez całą noc. Również przez całą noc będą podjeżdżały na przystanki tramwaje linii 2, 4, 9, 24 i 33 oraz autobusy 507.

Mapa objazdów w centrum Warszawy

W związku z imprezą sylwestrową w centrum Warszawy zostały wprowadzone liczne zmiany organizacji ruchu.

Wyłączone z ruchu i parkowania została ul. Marszałkowska od ul. Świętokrzyskiej do Al. Jerozolimskich w terminie 31 grudnia od godz. 15 do 1 stycznia 2017 r. do godz. 6. Ponadto ul. Widok od ul. Marszałkowskiej do ul. Kruczej od 31 grudnia od godz. 15 do 1 stycznia 2017 r. do godz. 6, a także ul. Złota, od ul. Marszałkowskiej do ul. Zgoda, tunel pod ul. Marszałkowską, między pl. Defilad a ul. Złotą oraz wjazd do parkingu podziemnego na pl. Defilad w terminie. W tym samym czasie zamknięta będzie ul. Sienkiewicza, od ul. Marszałkowskiej do ul. Zgoda, nie będzie wjazdu na pl. Defilad od ul. Marszałkowskiej.

Metro Metro będzie kursowało przez całą noc, zwiększona zostanie częstotliwość kursowania (na I linii od godz. 20 z częstotliwością co 3 minuty, na II linii co 5 minut, od godz. 1.30 pociągi obydwu linii będą wjeżdżać na stacje co 10 minut, po godz. 3.00 co 15 minut). Od 31 grudnia, od godz. 20.30 do 1 stycznia, do godz. 1.30, nie będzie działała stacja metra Centrum. W przypadku konieczności zwiększenia częstotliwości kursowania metra przygotowano dodatkowe pociągi rezerwowe.

Na czas wyłączenia ruchu na ul. Marszałkowskiej (od ul. Świętokrzyskiej do Al. Jerozolimskich, 31 grudnia od godz. 15 do 1 stycznia 2017 r. do godz. 6), autobusowe linie nocne i jedna linia dzienna zostaną skierowane na najbliższe ulice równoległe, linia tramwajowa 4 zostanie skierowana na trasę objazdową prowadzącą ciągiem al. Jana Pawła II, linie 15 i 35 zostaną skrócone do przystanku metra Politechnika, a kursowanie linii 18, w dniach 31 grudnia i 1 stycznia, zostaje zawieszone.

Ponadto w ramach specjalnej komunikacji sylwestrowej przewidywane jest całonocne kursowanie linii tramwajowych: 2, 4 (na trasie objazdowej), 9, 24 i 33 oraz linii autobusowej 507.

Około północy wyłączone z ruchu będzie rondo Dmowskiego. Autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe, natomiast ruch tramwajowy zostanie wstrzymany. Drożność Al. Jerozolimskich zostanie przywrócona po zakończeniu pokazu fajerwerków i zejścia widzów z jezdni.

Zwiększona zostanie także częstotliwość następujących linii nocnych: N13, N24, N25, N35, N37, N42, N43, N44, N64 i N81. Ponadto 31 grudnia od godz. 15.00, będzie funkcjonować autobusowa linia zastępcza Z-5, kursującej na trasie: pl.Wilsona – pl. Bankowy.

W celu jak najsprawniejszego powrotu uczestników zabawy sylwestrowej pociągi PKP PLK oraz SKM i KM będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Centralna (rozwiązanie takie było wprowadzone podczas obsługi strefy kibica w czasie EURO 2012 oraz sylwestra w 2013). Będzie to dotyczyć wszystkich pociągów, także tych (pojedyncze kursy), które planowo powinny jechać około północy przez Śródmieście.

