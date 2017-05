Czy nielimitowane rozmowy mogą być jeszcze tańsze?

Posiadając jeszcze starą umowę abonencką albo korzystając z telefonu na kartę mogliśmy wyrobić w sobie nawyk liczenia minut podczas wykonywanych połączeń w obawie, że niepostrzeżenie wyczerpiemy limit i będziemy musieli zapłacić wyższy rachunek albo dokupywać doładowanie przed planowanym wcześniej terminem. Tymczasem idąc sprawdzić najnowsze oferty usług możemy być mile zaskoczeni, bo operatorzy coraz częściej rezygnują z ustalania limitów na rozmowy, a nawet na sms-y i mms-y i oferują swoim klientom coraz atrakcyjniejsze cenowo opcje na abonament i kartę. Sprawdźmy jak to wygląda na przykładzie Nju Mobile.

Ile kosztują nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci?

Przyzwyczajeni do dawnych limitów, wciąż możemy wypytywać w biurze obsługi, ile minut lub ile sms-ów i mms-ów będzie nam przysługiwać w danym abonamencie albo przy doładowaniu na określoną kwotę. Takie pytania nie mają jednak sensu, gdy praktycznie wszystkie opcje pozwalają korzystać z nielimitowanych rozmów, a nawet sms-ów i mms-ów. Trzeba jedynie uściślić czy brak limitów dotyczy połączeń do wszystkich sieci, czy też wlicza się do niego połączenia do numerów stacjonarnych oraz czy działa tak samo w kraju, jak i za granicą.

Porównajmy koszty nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci w kraju i UE w ofertach z rachunkiem Nju Mobile:

1. Jeden na wszystko – max. 39 zł (dodatkowo nielimitowane sms-y i mms-y w kraju i UE oraz nielimitowane rozmowy stacjonarne w kraju i UE)

2. Wszystko komórkowe – max. 29 zł (dodatkowo nielimitowane sms-y i mms-y w kraju i UE)

3. Rozmowy i internet – max. 19 zł

4. Do komórkowych – max.19 zł

Podane ceny stanowią maksymalne koszty, które można ponieść za połączenia do sieci komórkowych w kraju i UE. Oznacza to, że minuty naliczane są tylko do tej kwoty, a po jej przekroczeniu stają się bezpłatne. Natomiast jeśli faktycznie rozmawiamy mniej, zapłacimy mniej.

Z kolei nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci w ofertach na kartę w Nju Mobile wyceniane są w zależności o wybranej usługi miesięcznej lub dziennej.

1. Wszystko komórkowe – max. 29 zł na miesiąc lub max. 1,20 zł na dzień za rozmowy komórkowe bez limitu (do tego sms-y i mms-y bez limitu)

2. Miesio 19 – max. 19 zł na miesiąc za rozmowy komórkowe bez limitu

3. Do komórkowych – max. 0,99 zł na dzień za rozmowy komórkowe bez limitu

Pamiętajmy, że ceny nie zawierają połączeń, ani sms-ów i mms-ów na infolinie, numery zagraniczne i w roamingu. Aby poznać więcej szczegółów dotyczących cen i możliwych opcji sprawdź ofertę nielimitowanych rozmów na kartę.

Jak skorzystać z najtańszej opcji nielimitowanych rozmów?

Z przeprowadzonego wyżej porównania wynika że 19 zł miesięcznie to najtańsza opcja nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci wśród oferowanych przez Nju Mobile na kartę. Aby z niej skorzystać wystarczy włączyć usługę o nazwie „do komórkowych za 19 zł”. W tym celu należy albo odwiedzić swoje konto na njumobile.pl i skorzystać z zakładki usługi, albo wysłać bezpłatnego sms-a o treść AKT na numer 80113. Po jej aktywowaniu od nowego okresu rozliczeniowego koszty usług naliczane będą następująco:

rozmowy do wszystkich krajowych sieci komórkowych maksymalnie kosztować będą 19 zł, a po osiągnięciu tej kwoty dalsze połączenia będą bezpłatne,

rozmowy do krajowych sieci stacjonarnych maksymalnie kosztować będą 10 zł, a po osiągnięciu tej kwoty dalsze połączenia będą bezpłatne,

sms-y i mms-y kosztować będą zgodnie z wybrana usługą, przy czym oferta nie obejmuje sms-ów i mms-ów na numery specjalne i z roamingiem.

Wyłączenie usługi odbywa się dokładnie takimi samymi drogami jak jej włączenie, czyli poprzez zakładkę „usługi” na kocie njumobile.pl albo wysłanie bezpłatnego sms-a STOP na nu er 80113.

Brak limitów a pełna satysfakcja

Wszyscy mamy świadomość, że brak limitów oznaczać będzie większą swobodę w korzystaniu z telefonu komórkowego. Atrakcyjnych ofert telefonii komórkowych poszukują zarówno młodzi użytkownicy, których domeną są sms-y i mms-y, a także transfer internetowy, jak też profesjonaliści dla których liczy się możliwość prowadzenia rozmów biznesowych w kraju i za granica,w równym stopniu na telefony komórkowe co i stacjonarne. Stąd oferta nielimitowanych rozmów do wszystkich sieci spotyka się z tak dużym zainteresowaniem na rynku. Jeśli do tego dojdą nielimitowane sms-y, mms-y i rozmowy na numery stacjonarne, możemy mówić o pełni satysfakcji użytkownika telefonu Jednak osiągnięcie pełnej satysfakcji wiązać się będzie z poniesieniem wyższych kosztów i zamiast najtańszej opcji omówionej powyżej, a wynoszącej 19 zł miesięcznie na kartę, zapłacić będziemy musieli 29 zł lub nawet 39 zł miesięcznie w abonamencie. Trzeba jednak przyznać, że oferta cenowa Nju Mobile jest nadal bardzo atrakcyjna. Wystarczy porównać ją z innymi istniejącymi obecnie na rynku, aby poznać jej atuty.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci mogą być tańsze, dochodzimy do konkluzji, że najważniejsze jest skorzystanie z właściwej oferty. Opcje skrojone na naszą miarę dadzą nam gwarancję, że wydatki na połączenia będziemy mieć pod kontrolą i nie przydarzy nam się przekroczenie założonego z góry budżetu na telefon.

Materiał Partnera