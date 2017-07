Wracają miejskie potańcówki

Przy fontannie będzie można potańcować. Już od teraz.

W cztery pierwsze soboty lipca na Podzamczu nie zabraknie warszawskich szlagierów, swinga, funku czy rock'n'rolla. Wstęp na potańcówki jest bezpłatny.

Przed rozpoczęciem koncertów publiczność rozgrzeją DJ-e, a profesjonalni tancerze nauczą kroków i zachęcą do wspólnej zabawy nawet nieczęstych bywalców parkietu. Specjalnie zaprojektowany drewniany podest oraz scena stanie w samym sercu Podzamcza, tak by jak najlepiej korespondowały z tym miejscem.

Od kilku już lat Multimedialny Park Fontann stanowi dla warszawiaków i gości stolicy miejsce relaksu przez cotygodniowe multimedialne show „Powrót Bazyliszka". Od początku grudnia 2016 r. na Podzamczu funkcjonuje również pawilon artystyczny 'Fontanna', miejsce stworzone z myślą o wystawach artystycznych, spotkaniach, warsztatach i wydarzeniach inspirowanych działalnością stołecznych twórców.

Program potańcówek

Sobota, 1 lipca Godz. 19.00 DJ Michał Fogg Patron i współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga, prowadzi wydawnictwo muzyczne Fogg Record zajmujące się propagowaniem i promocją kultury okresu dwudziestolecia międzywojennego. Współwydawca płyt Cafe Fogg. Jako animator i DJ przedstawia na dancingach i potańcówkach polską muzykę rozrywkową sprzed lat, organizuje koncerty i recitale. Współtwórca audycji „Wieczorek przy mikrofonie".

Godz. 20.30 Singin' Birds Koncert zespołu Singin' Birds to muzyczna podróż w czasie dla każdego. Ich debiutancki album „Niech tak zostanie", którego premiera miała miejsce w listopadzie 2013 roku, jest hołdem na cześć swingu, rock'n'rolla, country. Zespół jest półfinalistą IV edycji programu Must Be The Music.

Sobota, 8 lipca Godz. 19.00 DJ Burn Reynoldz Prowadził audycje „Fusion" na falach Jazz Radia, obecnie co niedziela można go usłyszeć na antenie radia Roxy. Wraz z Soul Service jest pomysłodawcą serii wydawniczej „Polish Funk" (1-4), „Why Not Samba", „Off Season" oraz „Strange Weekend", która prezentuje mało znane utwory z archiwów polskiej fonografii. Płyty ukazały się nakładem wytwórni Polskie Nagrania i zbierają pozytywne recenzje na świecie

Godz. 20.30 Mark Shepherd i Wisła Hot 5 Wisła Hot 5 to zespół warszawskich muzyków specjalizujących się w swingu. Liderem zespołu jest angielski wokalista, trębacz i puzonista Mark Shepherd, który przyjechał do Polski prawie 10 lat temu, a entuzjazm i otwartość Polaków oraz wybitny poziom naszych muzyków sprawiły, że postanowił tu pozostać, grać, śpiewać i komponować. Grupa występowała na licznych festiwalach i koncertach czy potańcówkach swingowych.

Sobota, 15 lipca. Godz. 19.00 DJ Michał Fogg Godz. 20.30 Warszawska Orkiestra Sentymentalna Warszawska Orkiestra Sentymentalna to zespół przenoszący słuchaczy do czasów, w których królowały przeboje Adama Astona, Henryka Warsa czy Jerzego Petersburskiego. Grupa powstała z zamiłowania do dawnych, przedwojennych melodii i piosenek. Kontynuuje tradycję rewiowych interpretacji utworów tanecznych i sentymentalnych, zachowując przy tym ich naturalny i ponadczasowy czar.

Sobota, 22 lipca. Godz. 19.00 DJ Tomasz Konca Muzyk, dziennikarz i promotor muzyczny. W 2007 r. został laureatem nagrody Złotego Liścia Retro za płytę „Fogga Ragga" nagraną z grupą Cinq G z nowatorskimi coverami piosenek Mieczysława Fogga. Prowadził autorski muzyczny program w Radiostacji, Polskim Radiu Bis i Czwórce. Jest założycielem grup Transmisja, Cinq G, Warsaw Ska Orchestra. Od 1998 r. aktywnie działa jako DJ, grając w najbardziej renomowanych warszawskich klubach i na eventach w całej Polsce.

Godz. 20.30 Grzegorz Wilk i zespół Wolf Ulubieniec publiczności programu „Jaka to melodia?". Najbardziej elastyczny gatunkowo, charyzmatyczny wokalista, właściciel niepowtarzalnego, mocnego głosu, autor piosenek (płyta Wolf-Flow), na stałe współpracuje z Piotrem Rubikiem, Romualdem Lipko, Włodzimierzem Korczem i wieloma gwiazdami polskiej muzyki. Znany również z telewizyjnych show „Szymon Majewski Show" i „Twoja twarz brzmi znajomo". Jako solista oratoriów Piotra Rubika śpiewał w największych salach USA i Kanady podczas kilku międzynarodowych tournée. Współpracował m.in. z Leszkiem Możdżerem, Włodzimierzem Korczem, Jackiem Cyganem.

Program będzie miał przerwę na czas trwania pokazu fontann w godz. 21.30 – 22.00

