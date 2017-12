Jasełka na stoku lub pod palmami

Polacy coraz chętniej spędzają Boże Narodzenie i sylwestra poza domem. Najczęściej wyjeżdżają całymi rodzinami.

Na świąteczne wyjazdy wielu Polaków szuka ciepła i ci najchętniej wybierają Wyspy Kanaryjskie, Egipt, Emiraty Arabskie i Kenię – wynika z analizy Travelplanet.pl. Na narty częściej Austria niż Włochy. Tylko połowie zależy na spędzeniu Wigilii we własnym domu. Do wyjeżdżających trzeba doliczyć również osoby, które wybierają się na święta do któregoś z polskich hoteli i pensjonatów bądź spędzą je z rodziną mieszkającą w innym mieście.

Do początku grudnia klienci biur podróży zarezerwowali o ok. 20 proc. wyjazdów więcej na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w porównaniu z podobnym okresem w 2016. Tempo wzrostu spadło w porównaniu z rezerwacjami z połowy października (wówczas było to ok. 50 proc.). To dowodzi, że w porównaniu z poprzednimi latami rezerwujemy wyjazdy wcześniej.

Taniej niż rok temu

– Sprzedajemy znacznie więcej wycieczek na okres świąteczny niż w zeszłym roku. Ceny niektórych pakietów są naprawdę niskie – twierdzi Małgorzata Stańczyk z sieci biur podróży My Travel. Zwraca uwagę, że wyjazdy bożonarodzeniowe ok. 19 grudnia i powrót ok. 26 grudnia są znacznie tańsze, niż wycieczki sylwestrowe.

– Jeszcze kilka sezonów wcześniej turyści wigilię spędzali raczej w domu. Wyjazdy ruszały od pierwszego dnia świąt – zauważa Radosław Damasiewicz, dyrektor marketingu i e-commerce Travelplanet.pl. – Teraz ok. 50 proc. przełamie się opłatkiem z najbliższymi na imprezie turystycznej, w każdym razie poza miejscem zamieszkania.

Skąd taka popularność Wigilii z dala od domu? – Jeden z ważnych z powodów to ceny wycieczek – wyjaśnia Radosław Damasiewicz. Najtańszy tygodniowy wyjazd obejmujący Boże Narodzenie pod palmami to pobyt all inclusive na Gran Canarii za nieco ponad 2000 zł. Sylwestra za podobne pieniądze można spędzić na Malcie, ale tylko ze śniadaniem. W wersji all inclusive to koszt ok. 3500 zł. Coraz częściej rodziny decydują się na wyjazd, rezygnując z dawania sobie prezentów.

Popularne kierunki

Na topie są Wyspy Kanaryjskie – to blisko 21 proc. rezerwacji na okres świąteczny. Za święta turyści płacą tam przeciętnie ok. 3500–3600 zł za osobę (w 2016 – 3580 zł). Drugi w rankingu jest Egipt – 20 proc. wyjazdów. Prawie 5 proc. chce spędzić Boże Narodzenie lub Nowy Rok na Malcie. Większa egzotyka to najczęściej Kenia i Emiraty Arabskie.

Narciarze zmienili preferencje: to nie Włochy, od wielu sezonów nr jeden takiej formy spędzania świąt i Nowego Roku, lecz Austria jest najchętniej rezerwowanym kierunkiem. Popularność stoków Tyrolu czy Karyntii wzrosła z 27 proc. w 2016 do 29 proc. obecnie. We włoskie Alpy i Dolomity wybiera się w te święta z biurami podróży 20 proc. klientów – narciarzy (ok. 30 proc. rok temu).

A jeśli chcemy taniej i bliżej? Wtedy wybór pada najczęściej na Czechy i Słowację dokąd na Boże Narodzenie i Nowy Rok z biurami podróży wybiera się ok. 30 proc. klientów, którzy chcą aktywnie wypocząć. Wówczas jest to koszt 800–1000 zł od osoby. Wyjazdy narciarskie to obecnie ok 15. proc wszystkich wyjazdów w okresie świąteczno-noworocznym. W ubiegłym roku do początku grudnia stanowiły one 10 proc. wszystkich wyjazdów. Na wyjazd egzotyczny w tym czasie, podobnie jak w ubiegłym roku, zdecydowało się 25 proc. klientów biur podróży.

– Nowością w tej ofercie są rejsy po Atlantyku z przelotem z Warszawy do Maroka, bądź na Wyspy Kanaryjskie – wskazuje Małgorzata Stańczyk.

Tyle, co w Polsce

Średni koszt wyjazdu świątecznego to wydatek 3100 zł na osobę. Rok temu ta cena wynosiła 3600 zł od osoby. – Obecnie średni koszt Bożego Narodzenia poza krajem oscyluje wokół cen tygodniowego pobytu w czterogwiazdkowych ośrodkach spa w Polsce – zauważa Radosław Damasiewicz. – Przy podobnym standardzie pobytu turyści lecący tam, gdzie w święta można zażywać morskich kąpieli, w porównywalnej cenie otrzymują wyżywienie all inclusive i oczywiście przelot. W Polsce ceny są bez dojazdu i najczęściej ze śniadaniem i obiadokolacją.

Za Boże Narodzenie lub Nowy Rok na nartach klienci płacą ok. 1300 zł od osoby. W poprzednim sezonie było to 1670 zł. Ale nie jest to efekt niższych cen w tym roku. – Taki spadek średniego kosztu to ewidentnie wynik przeorientowania się narciarzy z drogich Włoch na Czechy i Słowację – tłumaczy Radosław Damasiewicz. – Warto pamiętać, że w wypadku nart dochodzi jeszcze koszt karnetów oraz dojazdu własnego, bo taką formę dotarcia na stoki wybiera grubo ponad 90 proc. narciarzy.

Nie ma natomiast wielkiej różnicy w wyżywieniu. Święta i sylwester mają być czasem wypoczynku – tylko 21 proc. narciarzy zdecydowało się na wypoczynek z własnym wyżywieniem bądź tylko ze śniadaniami. Blisko 80 proc. zarezerwowało przynajmniej śniadania i obiadokolacje. W wypadku wyjazdów ogółem aż 55 proc. wyjeżdża na Boże Narodzenie lub sylwestra all inclusive. ©℗

Czy egzotyczna wycieczka to dobry pomysł na spędzenie świąt Bożego Narodzenia?

Opinia Ireneusz Czerski, dyrektor hotelu Mikołajki na Ptasiej Wyspie Z każdym rokiem, od kiedy istnieje Hotel Mikołajki, obalamy mit, że zima jest niskim sezonem w branży hotelowej na Mazurach. Okazuje się, że Mikołajki to jedno z niewielu miasteczek żeglarskich, w których sezon turystyczny trwa prawie cały rok. Szczególną popularnością cieszy się u nas okres świąteczno-noworoczny, co wiąże się w dużym stopniu z nowym trendem spędzania świąt poza domem. Polacy dojrzeli do myśli o spędzeniu Wigilii i reszty świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych, ale nie w domowym zaciszu, tylko w komfortowym hotelu, z niektórymi elementami tradycji tych świąt, ale i miejscem na relaks i wypoczynek. ©℗ Święta w ziemi Świętej Boże Narodzenie można także spędzić w kultowym miejscu – w Jerozolimie – oraz wziąć udział w pasterce w Betlejem. Taką ofertę ma między innymi biuro Itaka – przelot do Tel Awiwu, przejazd do Jerozolimy, zakwaterowanie w hotelu, śniadania i transfery. Pakiet został wyceniony na 2499 złotych. Trzeba się jednak liczyć ze sporymi wydatkami, ponieważ Izrael jest krajem drogim. Kolacja w restauracji hotelowej to wydatek ok. 100 szekli (czyli ok. 100 złotych). A jeśli zechcemy podczas takiej wycieczki wyrwać się na jeden dzień nad Morze Martwe (nadal jest tam ciepło), to będzie wiązało się to z dodatkowym kosztem w wysokości 120 dol. Warto jednak wziąć ze sobą jedzenie i picie (w Izraelu można pić wodę z kranu), bo na miejscu ceny są horrendalne.

