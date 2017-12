Sylwestrowa zabawa na Bankowym

Miejska zabawa sylwestrowa na Bankowym rozpocznie się 31 grudnia o godz. 19. Zagrają znani artyści. Kto?

Wśród artystów znajdą się najbardziej znane nazwiska polskiej sceny muzycznej – Bajm, Kayah, Agnieszka Chylińska, Bracia, Ira, Blue Cafe, Kombii, Pectus, Grzegorz Hyży, Perfect, Kasia Kowalska, Ewelina Lisowska, Soun'N'Grace, Cleo, Mateusz Ziółko i Future Folk.

Koncert to nie jedyna atrakcja wieczoru.

Na pl. Bankowym od strony al. Solidarności Warszawa zaprasza do pawilonu, w którym na uczestników zabawy sylwestrowej będą czekać różne atrakcje. Stoisko, przed którym będą rozdawane świecące balony, podzielone zostanie na kilka stref. W strefie informacyjno-promocyjnej będzie się można dowiedzieć m.in. o działaniu komunikacji miejskiej w okresie sylwestrowym czy atrakcjach turystycznych. Informacje te mogą być przydatne zwłaszcza dla turystów i uczestników zabawy, którzy przyjechali na warszawskiego sylwestra.

Warszawscy urzędnicy, korzystając z okazji, będą chcieli zebrać opinie dotyczące przyszłości Warszawy, jaka będzie za dekadę czy pół wieku. Pomoże w tym specjalnie opracowana na tę noc „kapsuła czasu". Będzie można posnuć przypuszczenia, puścić wodze fantazji.

Dla bawiących się czekają niespodzianki - gadżety. W kolejnej strefie będzie można załamać czasoprzestrzeń. Dzięki okularom okulusom Warszawa na przestrzeni wieków będzie na wyciągnięcie ręki. Na zatrzymanie ulotnych sylwestrowych chwil będą aż dwa sposoby. Pierwszy z nich to fotobudka, drugim sposobem będzie nagranie życzeń noworocznych dla bliskich lub dla Warszawy i jej mieszkańców. Życzenia zostaną opublikowane na oficjalnych profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych oraz na stronie Warszawy.

Wejście i wyjście na teren zabawy sylwestrowej na pl. Bankowym będzie możliwe przez dwie bramki od strony ul. Marszałkowskiej i al. Solidarności. Bramki zostaną otwarte o godz. 19.

Tegoroczny pokaz ogni sztucznych o północy będzie trwał 3 minuty. Zrealizowany zostanie nowoczesnymi, cichszymi i bardziej bezpiecznymi dla środowiska ładunkami.

Warszawa zapewnia usługę przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową chcących wziąć udział w zabawie sylwestrowej.

Zabezpieczenie medyczne imprezy sylwestrowej na pl. Bankowym sprawować będzie pięć ambulansów: trzy ratunkowe – rozlokowane w okolicach wejść na teren imprezy oraz dwie karetki transportowe. Na terenie imprezy dyżur pełnić będzie pięć pieszych patroli ratowniczych. W okolicy bramy głównej gmachu ratusza zostanie umieszczony punkt pomocy medycznej z kilkuosobową obsadą ratowniczo-lekarską.

Do 2 stycznia zakaz parkowania obowiązuje na parkingu przed budynkiem Ratusza m.st. Warszawy. Do 3 stycznia do godz. 24.00 wprowadzony jest zakaz parkowania po obu stronach na ul. Elektoralnej na odcinku ok. 80 m od Przechodniej; po stronie północnej zakaz zatrzymywania obowiązuje do ul. Orlej. Na odcinku od ul. Orlej do miejsca zamknięcia jest ruch dwukierunkowy.

Do 7 stycznia 2018 r. zamknięte są miejsca postojowe na pl. Bankowym. Do 5 stycznia zamknięta dla ruchu jest jezdnia po południowej stronie pl. Bankowego. Nie można skręcić z ul. Marszałkowskiej lub pl. Bankowego w ul. Elektoralną lub wyjechać z ul. Przechodniej na Marszałkowską.

Do 3 stycznia do godz. 24.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: · Elektoralna od ul. Przechodniej do Orlej, Przechodnia od ul. Elektoralnej do drogi wewnętrznej przed Teatrem Capitol (utrzymany będzie dojazd do parkingów podziemnych pod budynkami pl. Bankowy 1 i Marszałkowska 115).

zw.com.pl