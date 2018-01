Trakt w iluminacji

6 i 7 stycznia Trakt Królewski zamieni się w deptak ze świąteczną iluminacją – ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą wyłączone z ruchu.

Od północy z piątku, 5 stycznia na sobotę, 6 stycznia zamknięte będą ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat od ul. Miodowej do ronda gen. Ch. de Gaulle'a. Przejezdna będzie ul. Świętokrzyska przez skrzyżowanie z ul. Nowy Świat.

Ulice poprzeczne: Bednarska, Ossolińskich, Karowa i Królewska będą zakończone ślepo. Ponownie ruch wróci tutaj w nocy z niedzieli na poniedziałek (7/8 stycznia).

Trakt Królewski jest tradycyjnie główną osią świątecznej iluminacji – od pl. Zamkowego, przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu. Świąteczna iluminacja jest też na ulicach Starego i Nowego Miasta. Poza tym świetlne dekoracje są na ul. Świętokrzyskiej (od ronda ONZ do Nowego Światu), Marszałkowskiej (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji), Al. Jerozolimskich (od Dworca Centralnego do ronda J. Waszyngtona wraz z mostem Józefa Poniatowskiego), Emilii Plater, Mokotowskiej i Podwale oraz na Pradze: na Francuskiej, Targowej i Ząbkowskiej.

Udekorowane zostały także place: Bankowy, Grzybowski, Powstańców Warszawy, Wileński.

Autobusy linii: 111, 116, 180, 222, 503 i 518 (w kierunku krańców ESPERANTO, CHOMICZÓWKA, KONWIKTORSKA, NOWODWORY, BIELAŃSKA) pojadą z Al. Jerozolimskich ulicami: Krucza – Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Królewska i dalej swoimi trasami.

W przeciwnych kierunkach będą kursowały od pl. marsz. J. Piłsudskiego ulicami: Królewska – Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie. Autobusy linii: 102, 105 i 178 (w kierunku krańców MŁYNÓW, OS.GÓRCZEWSKA, KONWIKTORSKA) z ul. Świętokrzyskiej skręcą w Mazowiecką i dalej pojadą Królewską.

W przeciwnych kierunkach będą jeździły ulicami: Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska i dalej swoimi trasami. Linie 128 i 175 oaz nocna N44 w obydwu kierunkach pojadą ul. Marszałkowską i Królewską.

