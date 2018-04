Wzmacniacz internetu - kiedy rozważyć jego kupno?

Internet bezprzewodowy jest wynalazkiem, bez którego większość z nas nie potrafi sobie dzisiaj wyobrazić swojego życia.

Choć dostawcy internetu oferują coraz szybszy i mocniejszy internet, to nadal zdarzają jego zakłócenia, a zasięg sygnału często pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wiele osób rozważa zakup dodatkowego wzmacniacza internetu, by poprawić odbiór WiFi w swoim domu lub biurze. Czy jednak naprawdę jest to skuteczne rozwiązanie na słaby zasięg internetu? Jak działa wzmacniacz WiFi? I na jakie urządzenie ostatecznie się zdecydować?

Co wpływa na zakłócenia internetu?

Na siłę sygnału WiFi wpływ może mieć kilka różnych czynników - w tym przeszkody architektoniczne, przeciążenie routera czy zakłócenia radiowe. Co ciekawe jednak, główne przeszkody w płynnym odbiorze internetu znajdują się w naszym własnym domu, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Za osłabienie sygnału WiFi może odpowiadać bowiem mikrofalówka, stary telewizor, gadżety Bluetooth, a nawet... akwarium z rybkami. Badania pokazują, że urządzenia tego typu, zlokalizowane blisko routera, mogą zmniejszyć przepustowość bezprzewodowej sieci nawet o 70%. Zaskakujące może wydać się natomiast to, że za zakłócenia internetu w naszym domu może odpowiadać także nieodpowiednie rozmieszczenie luster, które odbijają sygnał sieci. Jeśli jednak wykluczyliśmy wszelkie błędy związane z nieprawidłowym umiejscowieniem routera, a sieć nadal nie działa tak, jak należy, być może najlepszym rozwiązaniem będzie wzmocnienie sygnału WiFi przy pomocy specjalnie zakupionego w tym celu wzmacniacza.

Jak działa wzmacniacz internetu?

Zadaniem wzmacniacza internetu jest zwiększenie zasięgu WiFi, a także poszerzenie przepustowości łącza. Wzmacniacz WiFi przesyła zasięg sieci do tych pomieszczeń, w których wystąpił problem z zasięgiem. W odróżnieniu od powielacza do sieci WiFi, wzmacniacz jest wyposażony w anteny, które pozwalają przechwycić pierwotny sygnał, odnowić go i podać dalej, dokładnie w to miejsce, w którym zdarzają się zakłócenia. Wzmacniacz jest bardzo przydatnym urządzeniem, dzięki któremu internet może działać bez zarzutu na wszelkich domowych sprzętach - nie tylko komputerach, ale też smartfonach, telewizorach czy tabletach, niezależnie od miejsca, w którym decydujemy się z nich korzystać.

Kiedy warto kupić wzmacniacz sygnału WiFi?

Jeżeli w naszym domu lub biurze mamy stały problem ze zrywającym się połączeniem, niską prędkością pobierania i odbioru danych, a także przedłużającym się czasem wczytywania wszelkich stron internetowych, wzmacniacz zasięgu WiFi będzie w tym przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem. Bardzo często są to jednak tylko przejściowe problemy, które można rozwiązać poprzez zmianę ustawienia routera czy kontakt z dostawcą internetu. Jeśli jednak źródłem tych problemów jest niewystarczająca jakość sygnału, kupno wzmacniacza pozwoli nam skutecznie poprawić jakość internetu w domu lub biurze. Inwestycja w zakup wzmacniacza internetu to koszt nawet rzędu kilkuset złotych, jednak urządzenie to może przywrócić nam utracony komfort użytkowania z internetu.

Jaki wzmacniacz WiFi?

Przy zakupie urządzenia do wzmacniania sygnału WiFi musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim szybkość transmisji danych, jaką ma nam zapewnić wzmacniacz - im będzie ona większa, tym sygnał będzie mocniejszy. Na rynku dostępne są wzmacniacze o różnej szybkości, mieszczącej się zazwyczaj w przedziale 150-600 Mbit/s. To, na jaki wzmacniacz ostatecznie się zdecydujemy powinno być uzależnione bezpośrednio od naszego indywidualnego trybu korzystania z internetu. Przy grach online, oglądaniu filmów w dobrej jakości czy częstym ściąganiu dużych plików, najlepiej sięgnąć po wzmacniacz z największą prędkością. Duże znaczenie ma też ilość anten - im będzie ich więcej, tym automatycznie lepszy będzie zasięg internetu.

Najczęściej wybieranym rodzajem tego urządzenia jest wzmacniacz dwupasmowy, dzięki któremu można przenosić dane na paśmie 2.4 GHz i 5 GHz. Sprawdzi się on szczególnie dobrze w przypadku użytkowników, którzy posiadają router jednopasmowy rozdzielający sygnał na kilka urządzeń domowych. W związku z tym, że eksploatacja pasma 5 GHz jest stosunkowo niska, internet będzie miał znacznie lepszą jakość. Odradzamy jednak zakupu wzmacniacza, który działa wyłącznie w paśmie 5GHz - niektóre urządzenia mogą go po prostu nie obsługiwać.

Bardzo dużym ułatwieniem dla osób słabo zaznajomionych ze specyfiką działania routerów są uniwersalne wzmacniacze WiFi do gniazdka, które wzmacniają sygnał WiFi bez potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania czy ustawienia routera.

Decydując się na zakup wzmacniacza, pamiętajmy, by wybrać urządzenie sprawdzonego producenta. Bardzo ważnym elementem zakupu jest w tym przypadku gwarancja, która daje nam pewność, że w razie nieprawidłowego działania wzmacniacza WiFi uzyskamy niezbędną pomoc - serwis, wymianę na nowy lub zwrot pieniędzy. Zakup wzmacniacza w specjalistycznym sklepie to natomiast możliwość uzyskania fachowej porady od doświadczonych sprzedawców.

A może zmiana dostawcy internetu?

Problemy z zasięgiem WiFi nie zawsze muszą leżeć po stronie starego i dodatkowo źle ustawionego routera. Czasami wpływ na to jednocześnie kilka różnych czynników, do których możemy zaliczyć również ograniczone możliwości niektórych dostawców. Dlaczego zatem po prostu ich nie zmienić? W tej chwili warto zwrócić szczególną uwagę na oferowany przez dostawców internet światłowodowy - to innowacyjna technologia, pozwalająca na błyskawiczną przesyłkę wszelkich danych przy pomocy światła, która gwarantuje niczym niezakłóconą dobrą jakość i szybkość internetu. Popularny dostawca internetu w Polsce UPC oferuje internet światłowodowy nawet do 250 Mb/s w cenie zaledwie 69,99 zł za miesiąc. Przestawienie się na najnowszą na rynku technologię zapewni nam nie tylko komfort użytkowania z internetu i wszelkich sprzętów domowych, ale też pozwoli uniknąć konieczności zakupu specjalnego wzmacniacza.

Materiał Partnera