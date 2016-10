Strzały w hotelu (zdjęcia)

Do hotelu w centrum miasta wtargnęło dwóch uzbrojonych mężczyzn. Co było dalej?

Scenariusz ćwiczenia zakładał: wtargnięcie dwóch uzbrojonych sprawców, jeden posiadał broń palną, drugi niebezpieczną przesyłkę, która trafia do recepcji. Hotel informuje policję o niezidentyfikowanej przesyłce. W tym samym czasie dwie służby BOR i Żandarmeria Wojskowa przywożą do hotelu osoby o statusie VIP. Dochodzi do ewakuacji tych osób, następnie neutralizacji zagrożenia ze strony minerów-pirotechników. Do działań włącza się również PSP. W tym czasie sprawcy próbują dokonać ataku na gości hotelowych.

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wspólnie z żołnierzami Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu oraz Państwowej Straży Pożarnej i pracownikami hotelu InterContinental ćwiczyli reakcję na wtargnięciu do hotelu osób uzbrojonych w broń palną i niebezpieczne materiały.

- Bardzo się cieszę z tej współpracy, to nie są pierwsze i nie będą to ostatnie ćwiczenia w tym hotelu. Pozwalają na doskonalenie naszych procedur, integracji pracowników i ich współdziałania z odpowiednimi służbami. Bardzo istotne jest to, że ćwiczenia są dobrze odbierane przez naszych gości, zdających sobie sprawę z tego, jak poważnie traktujemy ich bezpieczeństwo - tłumaczy Marten Schoenrock, Dyrektor Generalny hotelu.

- Ważne jest zaangażowanie pracowników hotelu. Dla Policji jest to możliwość ćwiczenia na obiekcie w realnych warunkach, a dla obsługi obiektu możliwość przetestowania własnych procedur. Ćwiczenia pozwalają na zgranie wszystkich służb, podmiotów i instytucji, które biorą w nich udział. W tym przypadku, m.in. Komendy Stołecznej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej. Jak powiedział dyrektor hotelu, przekłada się to na bezpieczeństwo na różnych szczeblach od pojedynczych osób poprzez personel hotelu razem z gośćmi hotelowymi – przypomina asp. szt. Mariusz Mrozek, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji.

St. kpt. Karol Kierzkowski z Komendy Wojewódzkiej PSP Straż Pożarna dodał, że straż pożarna brała udział w dwóch epizodach - "ćwiczenia pozwoliły nam, poza współdziałaniem, poznać obiekt, a także personel hotelu. To jest bardzo ważne, bo błędy, które tutaj zauważymy można wyeliminować tak, aby uniknąć ich w rzeczywistej sytuacji".

zyciewarszawy.pl