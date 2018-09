Numer 997 odbiorą na Młynarskiej

Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przy ul. Młynarskiej 43/45, przejmuje obsługę policyjnego numeru alarmowego 997.

Od 26 września 2018 roku wybierając numer 997 będzie można się dodzwonić do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), a nie do policji.

Ta zmiana spowoduje odciążenie dyspozytorów policji, którzy będą otrzymywali tylko zgłoszenia alarmowe, czyli informacje o zagrożeniu życia lub zdrowia, a także nagłego zagrożenia dla środowiska lub mienia oraz naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Urzędnicy przypominają że na numer 112 lub 997 można kierować tylko zgłoszenia alarmowe. Numery te nie służą do kontaktu z policją. Jeżeli komuś zależy na bezpośrednim kontakcie telefonicznym z funkcjonariuszem, należy dzwonić do dyżurnego jednostki policji, czyli do komendy rejonowej.

Dzwoniąc na numer 112 należy być przygotowanym na udzielenie operatorom niezbędnych informacji. Są to: dokładna lokalizacja zdarzenia (miejscowość, ulica numer budynku, numer mieszkania, ewentualnie punkty orientacyjne), krótki i rzeczowy opis tego co się dzieje, ile jest osób poszkodowanych i w jakim są stanie. Należy również odpowiedzieć na ewentualne dodatkowe pytania operatorów. Zebrane informacje pozwolą na właściwą kwalifikację zgłoszenia i przekazanie go do odpowiednich służb.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 nie jest punktem informacyjnym, ani też nie udziela porad prawnych.

