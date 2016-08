Lubimy mieszkania przy metrze

Największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości usytuowane wzdłuż linii metra.

Tak wynika z najnowszego raportu Metrohouse i Expandera. Na zakup mieszkania na Ursynowie, Mokotowie czy w Śródmieściu decydują się zarówno osoby planujące zakup na użytek prywatny, jak i wynajem. Osoby zainteresowane zaciągnięciem kredytu hipotecznego na mieszkanie o powierzchni 60 m kw. w Warszawie, muszą przygotować się, że przeciętna rata wyniesie 2 068 zł.

Z przygotowanego raportu wynika, że potencjalni nabywcy zainteresowani są przede wszystkim lokalami w cenie do 400 tysięcy złotych. Za taką kwotę chcą kupić mieszkania dwupokojowe, o powierzchni do 50 metrów kwadratowych. – Dzięki dobrej komunikacji z centrum Warszawy oraz korzystnej relacji ceny do powierzchni, coraz większym powodzeniem cieszą się mieszkania zlokalizowane na bliskiej Woli – zauważa Marek Rybarczyk, ekspert Metrohouse.

Największy popyt można zaobserwować w przypadku dobrze usytuowanych kawalerek oraz mieszkań dwupokojowych, które często wybierane są przez inwestorów. Na szybką sprzedaż mogą liczyć przede wszystkim nieruchomości atrakcyjne cenowo, tymczasem średnia cena metra kwadratowego sprzedawanych mieszkań to 7 246 zł i w porównaniu do zeszłego roku jest niższa o 1,5 proc.

Zdaniem ekspertów osoba, która planuje kupić mieszkanie o powierzchni 60 m kw. po przeciętnej cenie w Warszawie, zapłaci za nie ok. 434 760 zł. Aby na ten cel uzyskać kredyt, musi mieć 10 proc. wkładu własnego, czyli 43 476 zł oraz dochody pozwalające na zapłacenie raty w wysokości 2 068 zł.

zyciewarszawy.pl