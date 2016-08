Ścieżki rowerowe i tor łyżwiarski

Budowę stołecznego osiedla rozpoczyna spółka Robyg.

źródło: materiał inwestora Warszawa, Green Mokotów +zobacz więcej

W ubiegłym tygodniu deweloper wmurował kamień węgielny pod Green Mokotów Residence. 64 proc. terenu inwestycji mają stanowić tereny zielone. W sąsiedztwie osiedla jest Dolinka Służewiecka.

– Liczne ścieżki rowerowe pozwolą mieszkańcom na wycieczki do Powsina, Wilanowa, nad Wisłę – zachęcają przedstawiciele dewelopera. – Niedaleko są także tory – łyżwiarski Stegny i wyścigów konnych Służewiec. W sprzedaży są dwa etapy osiedla.

Do kupienia jest 129 mieszkań o powierzchni od 39 do 109 mkw. Ceny lokali zaczynają się od 7,3 tys. zł za mkw. Całe osiedle będzie się składać z dziewięciu etapów z ok. 900 mieszkaniami. Na parterach budynków powstaną lokale usługowe.

Rzeczpospolita