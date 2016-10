Miejsce pod handel przy rondzie Daszyńskiego

Na tereny inwestycyjne w rejonie drugiej linii metra na stołecznej Woli deweloperzy – mieszkaniowi i komercyjni – patrzą łakomym wzrokiem.

Obok świetnie sprzedających się osiedli w okolicy ronda Daszyńskiego powstają kolejne biurowce. Miejsce ma się też stać jednym z ważniejszych punktów na handlowej mapie Warszawy. Inwestorzy już ostrzą sobie zęby: chcą tu budować sklepy, punkty usługowe, lokale gastronomiczne i sportowe.

Magdalena Sadal, starszy konsultant w dziale Doradztwa i Badań Rynkowych Cushman & Wakefield, podaje, że w najbliższych pięciu latach w rejonie ronda Daszyńskiego może przybyć ponad 200 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Czy rynek wchłonie je wszystkie? Czy sklepy nie będą świecić pustkami?

Moda, ekologia, sport

Jedna z najbardziej atrakcyjnych działek – przy ul. Towarowej 22, gdzie kończy działalność centrum handlowe Jupiter – przeszła ostatnio w ręce spółki deweloperskiej Echo Investment i funduszu Echo Polska Properties (EPP). Teren za 120 mln euro sprzedał polski fundusz private equity – Griffin Real Estate. – Ta świetnie zlokalizowana nieruchomość będzie idealnie pasować do naszego portfela – komentuje Hadley Dean, prezes EPP.

Inwestorzy mają w sumie do dyspozycji ok. 6,5 ha gruntu. Nieruchomość składa się z kilkudziesięciu działek scalonych wcześniej przez Griffina. Potencjalna powierzchnia najmu w obiektach, które mogą tu powstać, to ponad 100 tys. mkw.

– Chcemy prowadzić duże projekty, które odpowiedzą na potrzeby mieszkańców – komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment. – W najbliższych latach w tej okolicy powstanie około 1 mln mkw. biur. Wola jest także dzielnicą, gdzie powstaje najwięcej mieszkań. Nasza inwestycja przywróci miastu ten historyczny kwartał ulic, dodając mu funkcje handlowe, rozrywkowe i restauracyjne – zapowiada. Inwestorzy szczegółów na razie nie zdradzają. Nie podają terminu rozpoczęcia inwestycji.

Nowe obiekty komercyjne mają powstać także na terenie dawnej Fabryki Norblina. ArtN wyrośnie na 2 ha w samym sercu Warszawy. Jak opowiada Kinga Nowakowska, dyrektor projektu rewitalizacji dawnej fabryki i dyrektor operacyjna Grupy Capital Park, ArtN będzie wielofunkcyjnym obiektem z nowoczesną powierzchnią biurową klasy A, strefą handlowo-gastronomiczną i otwartą przestrzenią publiczną.

– Wszystko to w postindustrialnej zabudowie. Dodatkową atrakcją będzie otwarte muzeum dawnej fabryki Norblina – informuje Kinga Nowakowska. – ArtN zaoferuje 64 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowo-handlowo-kulturalnej. Rozmawiamy z potencjalnymi najemcami. Przewidujemy, że w ArtN znajdzie się ponad 70 butików z licznymi restauracjami, kawiarniami i 750 miejscami parkingowymi na czterech podziemnych poziomach.

Dyrektor podkreśla, że „firmie zależy na wyjątkowych, ciekawych i miastotwórczych konceptach". – Chcemy, aby Norblin był tętniącą życiem częścią miasta, a nie tylko miejscem zakupów – podkreśla Kinga Nowakowska. – W obiekcie zaplanowaliśmy siedem stref: Taste & Experience, Flagship & Concept Stores, Slow Retail, High Tech, Leisure & Hobby, Health & Wellness oraz Convenience. W ArtN znajdzie się największy klub fitness w Warszawie, Elite Gym. Zajmie 3,2 tys. mkw.

Dopełnieniem tego obiektu ma być autorski Sportowy Dom Towarowy, który na powierzchni 2,4 tys. mkw. zgromadzi popularne, a także specjalistyczne marki sportowe. W ArtN znajdzie się też pierwszy w Polsce automatyczny parking dla rowerów. Liczba przewidzianych stanowisk: 100.

– W zależności od pory roku i oferty najemcy będą mogli zmniejszać lub zwiększać swoją przestrzeń. Zaoferujemy szeroki wybór sieciowych sklepów z odzieżą damską i męską, ale też butiki projektantów mody i wschodzących gwiazd designu – zapowiada Kinga Nowakowska. – Klienci ArtN będą też mogli spotkać się w restauracjach oferujących niespotykane menu. Już teraz na terenie dawnej fabryki działa BioBazar, który oferuje certyfikowaną ekologiczną żywność od polskich producentów. W obiekcie znajdzie się też market sieci Piotr i Paweł.

Firma ma już pozwolenie na budowę. Prace budowlane ruszą na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2017 roku. Pierwsi klienci do ArtN będą się mogli wybrać pod koniec 2019 roku.

Będą się uzupełniać

Czy firma nie obawia się konkurencji? Kinga Nowakowska odpowiada, że „Norblin będzie miastotwórczą przestrzenią publiczną, otwartą całą dobę, z ośmioma wejściami między zabytkowymi budynkami". – Nasza oferta będzie unikatowa – zapewnia. – Nie tworzymy kolejnego, tradycyjnego centrum handlowego, ale miejsce spotkań i nowych doświadczeń. Otworzą się u nas marki niedostępne w innych obiektach handlowych. Oczywiście nie zabraknie też tych znanych i cenionych przez klientów.

Handlowe metry dostarczy na wolski rynek także Karimpol Polska. Deweloper w rejonie ronda Daszyńskiego wybuduje 195-metrowy biurowiec Skyliner o łącznej powierzchni najmu 43,6 tys. mkw., z czego 3,1 tys. mkw. zajmą lokale handlowo-usługowe. Obiekt stanie na działce o powierzchni niespełna 7,3 tys. mkw.

Andrzej Lany, menedżer ds. najmu i marketingu w Karimpolu, informuje, że budynek będzie miał 30 poziomów biurowych i cztery przeznaczone na handel, usługi i gastronomię.

– Lokale te będą dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy – mówi Andrzej Lany. – Dodatkowo na wysokości 165 metrów planujemy dwa poziomy Skybaru z widokiem na panoramę miasta. To największa inwestycja firmy Karimpol w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma jest w trakcie wyboru generalnego wykonawcy. – Planowane na Woli inwestycje – zarówno handlowe, jak i mieszkaniowe, dobrze wpłyną na cały ten obszar – ocenia Andrzej Lany. – Pojedynczy budynek ma inny charakter niż usytuowany w określonym otoczeniu komercyjnym. Dlatego w Skylinerze zaplanowaliśmy restauracje, kawiarnie, przestrzeń handlowo-usługową. Ponadto w okolicy są już przedszkola, hotele, które w pewnym sensie będą służyły naszej inwestycji i pracownikom, podobnie jak powstające niedaleko osiedla i inwestycje handlowe. Komunikację w tej części miasta poprawi przedłużenie drugiej linii metra.

Magdalena Sadal, ekspert z Cushman & Wakefield, pytana o projekty komercyjne w rejonie ronda Daszyńskiego komentuje, że jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rejonów Warszawy. – A to za sprawą bliskości ścisłego centrum, ale przede wszystkim doskonałej komunikacji – mówi.

Zwraca uwagę m.in. na projekt centrum handlowo-rozrywkowego w miejscu dzisiejszego Jupitera. Centrum do ok. 2020 roku ma dostarczyć na rynek 100 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. – Kolejna duża inwestycja w tym rejonie to planowany przez PKP projekt komercyjny Warszawa Główna, łączący funkcje biurowe, handlowe, mieszkaniowe i komunikacyjne. W tym miejscu ma być przywrócona funkcja kolejowa – opowiada specjalistka z Cushman & Wakefield.

Według Magdaleny Sadal stabilna sytuacja ekonomiczna Warszawy i rosnąca siła nabywcza mieszkańców uzasadniają dobre prognozy rozwoju rynku. – Warszawa wraz z aglomeracją to największy rynek handlowy, ale i konsumencki. Podstawowe wskaźniki rynku handlowego, jak: nasycenie powierzchnią centrów handlowych, stopa pustostanów, poziom czynszów plasują Warszawę na pierwszym miejscu pod względem potencjału handlowego nowych obiektów – komentuje. – Nowe galerie w relatywnie bliskiej odległości na pewno wpłyną na istniejące już obiekty. Duża podaż nowej powierzchni handlowej wymusi większą elastyczność warunków najmu.

